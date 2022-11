Women’s EHF EURO 2022 starts in three countries

Share Tweet Share Share Email



Here is the complete schedule of the Women’s EHF EURO 2022 in Slovenia, North Macedonia and Montenegro.

Group A (LJUBLJANA – ARENA STOŽICE)

November 4, 2022, 6 pm – Hungary – Switzerland

November 4, 2022, 8:30 pm – Norway – Croatia

November 6, 2022 – 6 pm Croatia – Hungary

November 6, 2022 – 8:30 pm Switzerland – Norway

November 8, 2022, 6 pm – Croatia – Switzerland

November 8, 2022, 8:30 pm – Norway – Hungary

Group B (CELJE – ZLATOROG)

November 4, 2022, 6 pm – Denmark – Slovenia

November 4, 2022, 8:30 pm – Sweden – Serbia

November 6, 2022, 6 pm – Slovenia – Sweden

November 6, 2022, 8:30 pm – Serbia – Denmark

November 8, 2022, 6 pm – Slovenia – Serbia

November 8, 2022, 8:30 pm – Denmark – Sweden

Group C (SKOPJE – BORIS TRAJKOVSKI)

November 5, 2022, 6 pm – France – Macedonia

November 5, 2022, 8:30 pm – Netherlands – Romania

November 7, 2022, 6 pm – Macedonia – The Netherlands

November 7, 2022, 8:30 pm – Romania – France

November 9, 2022, 6 pm – Macedonia – Romania

November 9, 2022, 8:30 pm – France – Netherlands

Group D (PODGORICA – MORAČA)

November 5, 2022, 6 pm – Montenegro – Spain

November 5, 2022, 8:30 pm – Poland – Germany

November 7, 2022, 6 pm – Germany – Montenegro

November 7, 2022, 8:30 pm – Spain – Poland

November 9, 2022 – 6 pm Poland – Montenegro

November 9, 2022 – 8:30 pm Germany – Spain

November 10 – 16, 2022 – Main stage (Skopje and Ljubjana)

18 November 2022 – Semi-final (Ljubljana)

November 20, 2022 – Match for third place (Ljubljana)

November 20, 2022 – Final (Ljubljana)