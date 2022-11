Women’s EHF EURO 2022: France Smash Romania, big win for Poland!

Share Tweet Share Share Email



France, Netherlands and Montenegro have qualified for the EHF EURO 2022 Main Round.

North Macedonia – Netherlands 15-30 (9-17)

Macedonia: Sara Ristovska 4, Jovana Sazdovska 2, Leonida Gichevska 2, Monika Janeska 2, Jovana Kiprijanovska 2, Ivana Djatevska 1, Angela Jankulovska 1, Sanja Dabevska 1.

Netherlands: Inger Smits 7, Debbie Bont 6, Laura Van Der Heijden 4, Kelly Dulfer 3, Merel Freriks 2, Estavana Polman 2, Bo Van Wetering 2, Catharina Molenaar 1, Zoe Sprengers 1, Antje Malestein 1, Nikita Van Der Vliet 1.

Romania – France 21-35 (11-17)

Romania : Cristina Neagu 5, Sorina Grozav 5, Maria Lixandroiu 4, Crina Pintea 3, Bianca Bazaliu 1, Alexandra Badea 1, Eliza Buceschi 1, Sonia Seraficeanu 1.

France : Estelle Nze Minko 6, Pauletta Foppa 5, Pauline Coatanea 4, Laura Flippes 4, Orlane Kanor 4, Beatrice Edwige 4, Grace Zaadi 3, Coralie Lassource 2, Chloe Valentini 1, Alicia Toublanc 1, Deborah Lassource 1.

STANDING:

1. France W 2 2 0 0 59:35 4 2. Netherlands W 2 2 0 0 59:43 4 3. Romania W 2 0 0 2 49:64 0 4. North Macedonia W 2 0 0 2 29:54 0

Germany – Montenegro 25-29 (12-15)

Germany : Alina Grijseels 7, Emily Bölk 7, Xenia Smits 3, Jenny Behrend 2, Alexia Hauf 2, Johanna Stockschlader 2, Maren Weigel 1, Silje Petersen 1.

Montenegro : Djurdjina Jaukovic 9, Djurdjina Malovic 4, Ivona Pavicevic 4, Itana Grbic 4, Milena Raicevic 3, Jovanka Radicevic 3, Tatjana Brnovic 2.

Spain – Poland 21-22 (12-12) Spain : Alexandrina Cabral 7, Soledad Lopez 6, Paula Arcos 3, Kaba Gassama 2, Alicia Fernandez 1, Carmen Campos 1, Lara Gonzalez 1. Poland : Monika Kobylinska 5, Aneta Labuda 4, Karolina Kochaniak 4, Sylwia Matuszczyk 2, Magda Balsam 2, Aleksandra Olek 2, Mariola Wiertelak 1, Natalia Nosek 1, Kinga Achruk 1. STANDING: 1. Montenegro W 2 2 0 0 59:48 4 2. Poland W 2 1 0 1 45:46 2 3. Germany W 2 1 0 1 50:52 2 4. Spain W 2 0 0 2 44:52 0