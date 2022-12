Wisconsin Volleyball Coaches Association Division 1 Team Includes Marshfield’s Abby Ongna

DIVISION 1 FIRST TEAM Abby Alan, Sr., Burlington

Anna Bjork, Jr., Oconomowoc

Ella Demetrician, Jr., Appleton North*

Grace Grocholski, Sr., Kettle Moraine

Madison Quest, So., Divine Savior Holy Angels*

Paige Steinmetz, Jr., Chippewa Falls*

Lilly Wagner, Jr., Oconomowoc*

Lily Wagner, Sr., Germantown

Maddie York, Jr., Manitowoc Lincoln

Sylvie Zgonc, Sr., Hamilton SECOND TEAM Molly Berezowitz, Sr., Burlington

Karissa Fortune, Sr., Appleton North

Grace Fruzen, Jr., Manitowoc Lincoln

Morgan Kealy, Sr., River Falls

Cordelia Kearns, Sr., Oconomowoc

Maddy McGath, Sr., Brookfield East

Samantha Perlberg, Sr., Chippewa Falls

Sierra Pertzborn, Sr., Middleton

Andi Spies, Jr., Fort Atkinson

Sophia Wendlick, Jr., Divine Savior Holy Angels HONORABLE MENTION Amelia Albers, Sr., Stoughton

Riley Angst, Sr., Brookfield Central

Abi Banitt, Sr., River Falls

Lilly Bandle, Sr., West Bend East

Zoe Behrendt, Sr., Whitefish Bay

Kati Berezowitz, So., Burlington

Brianna Brathol, Sr., River Falls

Karis Bridleman, Sr., Westosha Central

Avery Brieske, Sr., Oak Creek

Emily Bruss, Jr., Pulaski

Kyleigh Coghlan, Sr., Kettle Moraine

Jordan Czajkowski, So., Divine Savior Holy Angels

Kaitlyn Dohs, Jr., Oak Creek

Ella Engles, Sr., Bay Port

Eva Finnessy, So., Hamilton

Laurin Hamann, Jr., Manitowoc Lincoln

Macy Herman, Sr., Kimberly

Alexa Hernandez, So., Green Bay Southwest

Evin Jordee, Sr., Middleton

Sierra Kilbourn, Sr., Oak Creek

Kenna Kornely, Sr., Burlington

Alex Kreutzmann, Sr., Hamilton

Claire Krivanek, Sr., Waterford

Hannah Kos, Sr., Greendale

Riley Laine, Sr., South Milwaukee

Jordan LaScala, Sr., Middleton

Olivia Lasee, Sr., Appleton North

Bella Lipski, Sr., Divine Savior Holy Angels

Katie Lockwood, Sr., Menomonee Falls

Jaeda Lockhart, Sr., Hudson

Claire Luoma, Jr., Franklin

Abby Ongna, Jr., Marshfield

Lindsay Piktel, Jr., Westosha Central

Gabriella Pitcel, So., Mukwonago

Billie Reiter, So., Greendale

Sophie Robinson, Jr., Chippewa Falls

Molly Rohde, Sr., Hortonville

Ella Safar, Jr., Burlington

Ally Saleh, Sr., Waunakee

Katie Schulz, Sr., Kimberly

Nena Swoboda, Jr., Manitowoc Lincoln

Taylor Tetzlaff, Sr., Kaukauna

Katherine Thompson, Sr., Arrowhead

Lilly Tome, Sr., Wauwatosa East

Madison Tripp, So., Kaukauna

Emerson Van Lannen, Jr., Appleton North

Abby Walsh, Sr., Watertown

Olivia Wyma, Jr., Arrowhead DIVISION 2 FIRST TEAM Olivia Bartels, Sr., Lakeside Lutheran

Anni Braund, Sr., Sauk Prairie*

Gwen Crull, Sr., McFarland

Autumn Flynn, Sr., Luxembourg-Casco*

Emily Honzelka, Sr., Kettle Moraine Lutheran

Mattea Kiepert, Jr., Xavier

Kindyl Kilar, Sr., Whitewater

Kennedy Schmitz, Sr., Fox Valley Lutheran

Belle Shea, Jr., Xavier*

Hannah Trotter, Sr., Wisconsin Lutheran* SECOND TEAM Peyton Carlson, Fr., Waupaca

Ava Dean, Jr., McFarland

Kati Goba, Sr., Wisconsin Lutheran

Maggie Hartwig, Sr., Sauk Prairie

Ashley Hutter, So., Pewaukee

Alexis Jonas, Sr., Mosinee

Alexis Klemm, Sr., Sauk Prairie

Rachel Koss, Sr., Freedom

Jenna Pistono, Sr., Sauk Prairie

Mariah Potter, So., Xavier

Brooke VandeHei, Jr., Luxemburg-Casco HONORABLE MENTION MacKenzie Anderson, Sr., Winneconne

Ellery Apel, Jr., Sauk Prairie

Sydney Bartles, Sr., Freedom

Jozie Braund, Jr., Sauk Prairie

Lexi Bugajski, Sr., New Berlin Eisenhower

Kendall Burkhamer, Sr., West Salem

Emily Clausen, Sr., Catholic Memorial

Elena Dragani, Sr., Catholic Memorial

Maeve Edmund, Jr., Pius XI

Hannah Greisen, Jr., Notre Dame

Katie Hahn, Sr., River Valley

Hailee Halverson, Jr., Barron

Kylie Hanson, Sr., Luxemburg-Casco

Amelia Herrick, Jr., Bloomer

Bryn Janke, Jr., Wisconsin Dells

Cheyenne Johnson, Sr., Lakeside Lutheran

Sam Kempinger, Sr., Fox Valley Lutheran

Samantha Kohl, Sr., Kettle Moraine Lutheran

Dani Kopacz, Jr., Pewaukee

Annika Kowalski, So., Xavier

Jordyn Letter, Sr., Baldwin-Woodville

Anna McConkey, Sr., West Salem

Campbell Onell, So., Luxemburg-Casco

Ainsley Pennekamp, ​​Jr., McFarland

Reese Ptacek, Jr., Prescott

Eliana Sheplee, Jr., Rice Lake DIVISION 3 FIRST TEAM Olivia Baierl, Jr., Howards Grove

Emily Brenner, Sr., Stanley-Boyd

Kelsey Cooper, Jr., Saint Croix Falls*

Saige Damrow, Sr., Howards Grove*

Mallory Gozdziewski, Jr., Howards Grove

Karli Molnau, So., Lake Country Lutheran*

Carizma Muth, Sr., Randolph

Madison Reed, Sr., Unity

Rachel Rossing, Sr., Lake Country Lutheran

Sophia Schneider, Sr., Waterloo HONORABLE MENTION Rylea Alvin, Jr., Randolph

Shealyn Bahr, Sr., Aquinas

Kate Bahrke, Sr., Oconto

Lucy Belisle, Jr., Saint Croix Falls

Jayda Berg, Sr., Westby

Natalie Boehmer, Jr., Horicon

Jorey Buwalda, Sr., Randolph

Emily Collins, Sr., Westby

Emily Dickmann, Sr., Dominica

Abbie Dix, Sr., Brodhead

Macy Donarski, Jr., Aquinas

Lauren Fischer, Jr., Saint Mary Catholic

Brandi Fuller, Sr., Randolph

Marin Hoyord, Sr., Iola-Scandinavia

Kennedy Kabat, Sr., Mineral Point

Alexis Kammerer, Sr., Brodhead

Julia Kellner, So., Racine Lutheran

Elle Kennedy, Jr., Howards Grove

Ava Krueger, Jr., Marathon

Kayte Licht, Sr., Stanley-Boyd

Brianna McCurdy, Sr., Saint Croix Falls

London Metropulos, Jr., Wittenberg-Birnamwood

Payton Millin, Sr., River Ridge

Grace Nommensen, Sr., New Glarus

Ashley Phakitthong, Sr., Marathon

Reese Rogowski, Sr., Wittenberg-Birnamwood

Ellie Schueler, Sr., Howards Grove

Ellie Schumacher, Jr., Lake Country Lutheran

Alaina Shimon, So., Southern Door

Paige Siehr, Sr., Valders

Jaelyn Sivertson, Sr., Iola-Scandinavia

Sydney Smith, Sr., Unity

Ava Washburn, Sr., Webster

Kennedy Wenger, Sr., Mineral Point DIVISION 4 FIRST TEAM Aubrey Dorn, Sr., McDonell Central

Ellie Gustafson, Sr., Monticello*

Michelyn Hansen, So., Hillsboro

Jazelle Hartwig, Jr., Athens*

Marley Hughes, Sr., McDonell Central*

Kelsey Justman, Jr., Wonewoc-Center*

Grace King, Sr., Clayton

Grace Krawze, Sr., Wabeno/Laona

Kaitlyn VanderWerff, Sr., Central Wisconsin Christian

Greta Wise, Sr., Green Bay NEW Lutheran HONORABLE MENTION Morgan Borchardt, Sr., Niagara

Grace Carlson, Sr., Newman Catholic

Marta Company, Jr., Mercer

Ainsley Ellis, Fr., Heritage Christian

Savannah Epping, Sr., Athens

Gracie Goettl, Sr., McDonell Central

Brooklyn Gruen, Jr., Royall

Marah Gruen, Jr., Royall

KD Knipp, Sr., Mercer

Addison Lavicka, Jr., Athens

Kayla Loos, Sr., Catholic Central

Jadyn Mess, Sr., Southwestern

Alex Meyer, Sr., Heritage Christian

Toni Mitchell, Sr., Hillsboro

Braelyn Pionke, Sr., Tri-County

Kelly Pum, Sr., Catholic Central

Deanna Ramaker, Jr., Southwestern

Bailey Rikkola, Sr., Sevastopol

Bailey Schneider, Sr., Southwestern

Eden Siemsen, Sr., Clayton

Ada Smies, Sr., Central Wisconsin Christian

Courtney Sommer, Jr., Columbus Catholic

Jaelyn Stowe, Jr., Wonewoc-Center

Peyton Sullivan, Jr., Hillsboro

Gracie Tallier, Sr., Gilman

