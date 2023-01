Wisconsin Football: Updated defense for 2022-2023 season

With the first transfer Portal window officially closed, Let’s take a peek at the new-look Wisconsin Badgers defense for the 2022 season under new head Coach Luke Fickell.

For those interested in the full coaching staff, click here.

Defensive Line(17):

Rodas Johnson(R-Sr.)

Isaiah Mullens(6th-Sr.)

Darian Varner(R-Jr.)

James Thompson Jr. (R-Jr.)

Curt Neal(So.)

Jeff Pietrowski(Sr.)

Tommy Brunner(R-Sr.)

Mike Jarvis(R-Fr.)

Cade McDonald(R-Jr.)

Gio Paez(Sr.)

Gabe Kirschke(R-Fr.)

Isaac Townsend(R-Sr.)

Manny Mullens(So.)

Ben Barten(R-Jr.)

Will McDonald(Fr.)

Angel Toombs(Fr.)

Nolan Vils(Fr.)

Linebackers(19):

Maema Njongmeta(R-Sr.)

Jake Chaney(R-So.)

Tatum Grass(R-Sr.)

Jordan Turner(R-Jr.)

Kaden Johnson(R-Jr.)

Darryl Peterson (R-So.)

CJ Goetz(6th-Sr.)

TJ Bollers (R-So.)

Aaron Witt(R-Jr.)

Ross Gengler(Jr.)

Bryan Sanborn (R-So.)

Luna Larson(So.)

Spencer Lytle(R-Sr.)

Aidan Vaughan(R-Fr.)

Garrison Solliday(R-So.)

Christian Alliegro(Fr.)

Jordan Mayer(Fr.)

Tyler Jansey(Fr.)

Evan Van Dyn Hoven(Fr.)

Defensive Backs(25):

Alexander Smith(6th-Sr.)

Ricardo Hallman (R-So.)

Kamo’i Latu(Sr.)

Jason Maitre(6th-Sr.)

Hunter Wohler(Jr.)

Amaun Williams(R-Jr.)

Al Ashford III(R-So.)

Avyonne Jones(R-Fr.)

Preston Zachman(R-Jr.)

Travian Blaylock(6th-Sr.)

Austin Brown(So.)

Cade Yacamelli(So.)

Max Lofy(R-Jr.)

Charlie Jarvis(So.)

Owen Arnett (R-So.)

Bryce Carey(Sr.)

Lee Hutton(So.)

A’Khoury Lyde(R-Fr.)

Deven Magli(So.)

Jackson Trudgeon(So.)

Amare Snowden(Fr.)

Braedyn Moore(Fr.)

Jonas Duclona(Fr.)

Jace Arnold(Fr.)

Justin Taylor (Fr.)

Total Defense: 61