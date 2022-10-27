WELL. 9 TIGER VOLLEYBALL SUFFERS FIRST LOSS IN THE MONTH OF OCTOBER ON THE ROAD AGAINST NO. 6 NORTHWESTERN Facebook Twitter WhatsApp Telegram WELL. 9 TIGER VOLLEYBALL SUFFERS FIRST LOSS IN THE MONTH OF OCTOBER ON THE ROAD AGAINST NO. 6 NORTHWESTERN – Dakota Wesleyan University Wed, 10/26 | Women’s Volleyball at Well. 6 Northwestern L, 3-0 (final) RC | BX Fri, 10/21 | Women’s Volleyball vs. Well. 19 Dordt W, 3-0 (final) RC | BX Wed, 10/19 | Women’s Volleyball at Briar Cliff W, 3-1 (final) RC | BX | V Sat, 10/15 | Women’s Volleyball at Mount Marty W, 3-0 (final) RC | BX Wed, 10/12 | Women’s Volleyball at Dakota State W, 3-2 (final) RC | BX | V Related Facebook Twitter WhatsApp Telegram