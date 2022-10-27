WELL. 9 TIGER VOLLEYBALL SUFFERS FIRST LOSS IN THE MONTH OF OCTOBER ON THE ROAD AGAINST NO. 6 NORTHWESTERN




WELL. 9 TIGER VOLLEYBALL SUFFERS FIRST LOSS IN THE MONTH OF OCTOBER ON THE ROAD AGAINST NO. 6 NORTHWESTERN – Dakota Wesleyan University

















  • Wed, 10/26

    | Women’s Volleyball
    at

    Well. 6 Northwestern

    L, 3-0

    (final)

    RC

    |

    BX

  • Fri, 10/21

    | Women’s Volleyball
    vs.

    Well. 19 Dordt

    W, 3-0

    (final)

    RC

    |

    BX

  • Wed, 10/19

    | Women’s Volleyball
    at

    Briar Cliff

    W, 3-1

    (final)

    RC

    |

    BX

    |

    V

  • Sat, 10/15

    | Women’s Volleyball
    at

    Mount Marty

    W, 3-0

    (final)

    RC

    |

    BX

  • Wed, 10/12

    | Women’s Volleyball
    at

    Dakota State

    W, 3-2

    (final)

    RC

    |

    BX

    |

    V

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