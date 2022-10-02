WELL. 15 TIGER VOLLEYBALL JUMPS ALL OVER DOANE IN QUICK THREE-SET MATCH Facebook Twitter WhatsApp Telegram WELL. 15 TIGER VOLLEYBALL JUMPS ALL OVER DOANE IN QUICK THREE-SET MATCH – Dakota Wesleyan University Sat, 10/01 | Women’s Volleyball at Doane W, 3-0 (final) RC | BX | V Fri, 09/30 | Women’s Volleyball at (RV) Hastings L, 3-1 (final) RC | BX | V Fri, 09/30 | Women’s Volleyball at Hastings L, 2-0 (final) V Support, 09/27 | Women’s Volleyball vs. (RV) Dakota State W, 3-2 (final) RC | BX | Ph.D Sat, 09/24 | Women’s Volleyball vs. Well. 13 College of Saint Mary W, 3-2 (final) RC | BX | V Related Facebook Twitter WhatsApp Telegram