WELL. 15 TIGER VOLLEYBALL EARNS A PAIR OF NAIA PLAYER OF THE WEEK HONORS




WELL. 15 TIGER VOLLEYBALL EARNS A PAIR OF NAIA PLAYER OF THE WEEK HONORS – Dakota Wesleyan University

















  • Sat, 10/08

    | Women’s Volleyball
    vs.

    Well. 6 Concordia (NE)

    W, 3-0

    (final)

    RC

    |

    BX

  • Fri, 10/07

    | Women’s Volleyball
    vs.

    Well. 3 Midland

    W, 3-1

    (final)

    RC

    |

    BX

    |

    V

  • Support, 10/04

    | Women’s Volleyball
    at

    Presentation

    W, 3-0

    (final)

    RC

    |

    BX

    |

    V

  • Sat, 10/01

    | Women’s Volleyball
    at

    Doane

    W, 3-0

    (final)

    RC

    |

    BX

    |

    V

  • Fri, 09/30

    | Women’s Volleyball
    at

    (RV) Hastings

    L, 3-1

    (final)

    RC

    |

    BX

    |

    V

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