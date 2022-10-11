WELL. 15 TIGER VOLLEYBALL EARNS A PAIR OF NAIA PLAYER OF THE WEEK HONORS Facebook Twitter WhatsApp Telegram WELL. 15 TIGER VOLLEYBALL EARNS A PAIR OF NAIA PLAYER OF THE WEEK HONORS – Dakota Wesleyan University Sat, 10/08 | Women’s Volleyball vs. Well. 6 Concordia (NE) W, 3-0 (final) RC | BX Fri, 10/07 | Women’s Volleyball vs. Well. 3 Midland W, 3-1 (final) RC | BX | V Support, 10/04 | Women’s Volleyball at Presentation W, 3-0 (final) RC | BX | V Sat, 10/01 | Women’s Volleyball at Doane W, 3-0 (final) RC | BX | V Fri, 09/30 | Women’s Volleyball at (RV) Hastings L, 3-1 (final) RC | BX | V Related Facebook Twitter WhatsApp Telegram