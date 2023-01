WCh 2023: Epic win for USA – Germany and Netherlands powerful

Share Tweet Share Share Email



USA celebrating the historic win at World Champions 2023! They beat Morroco 28:27 to almost reach the Main Round, which is an amazing success.

Germany beat Qatar, the Dutch were much better against Argentina, while Bahrain and Tunisia drew.

Morocco – USA 27-28 (12-12)

Morocco : Amine Harchaoui 5, Said El Malki 4, Mehdi Ismaili Alaoui 4, Mohammed Ezzine 4, Ryad Lakbi 4, Rezzouki Reida 2, Nabil Slassi 2, Mohamed Amine Bentaleb 1, Mohammed Zaher 1.

USA : Aboubakar Fofana 6, Alexandre Chan Blanco 5, Samuel Hoddersen 4, Ian Hueter 4, Andrew Donlin 3, Ty Reed 2, Patrick Hueter 2, Domagoj Srsen 2.

Germany– Qatar 31-27 (18-13)

Germany: Juri Knorr 8, Kai Hafner 5, Lukas Mertens 4, Patrick Groetzki 4, Johannes Golla 3, Julian Koster 2, Philipp Weber 2, Jannik Kohlbacher 2, Luca Witzke 1.

Qatar : Ahmad Madadi 6, Rafael Capote 5, Youssef Ali 4, Eldar Memisevic 4, Abdelrahman Tarek Abdalla 3, Moustafa Heiba ​​2, Ahmed Nader Saleh 1, Jovan Gacevic 1, Kamal Al Din Mallash 1.

Argentina – Holland 19-29 (11-14)

Argentina : Diego Esteban Simonet 5, James Lewis Parker 5, Pablo Ariel Simonet 3, Facundo Nicolas Cangiani 2, Lucas Dario Moscariello 2, Ignacio Pizarro 1, Pedro Martinez Cami 1.

Holland : Kay Smits 7, Bobby Schagen 6, Luc Steins 3, Dani Baijens 3, Tom Jansen 3, Ivar Stavast 2, Jeffrey Boomhouwer 2, Bart Ravensbergen 1, Iso Sluijters 1, Samir Benghanem 1.

Bahrain – Tunisia 27-27 (16-15)

Bahrain : Ahmed Fadhul 10, Ali Merza Ali 4, Mohamed Mohamed 3, Husain Alsayyad 3, Qasim Qambar 2, Ali Eid 1, Hasan Alsamahiji 1, Hasan Ali 1, Mohamed Ali 1, Mujtaba Alzaimoor 1.

Tunisia : Issam Rzig 8, Oussama Boughanmi 7, Anouar Ben Abdallah 3, Abdelhak Ben Salah 3, Mohamed Darmoul 2, Hazem Bacha 2, Jihed Jaballah 1, Tarak Jallouz 1.