WCh 2023: Epic win for Iran, Spain beat Montenegro

The team of Iran have written the best chapter of handball history by beating Chile 25:24 in the opener of the Men’s IHF World Championship 2023.

Spain beat Montenego 30:25. The Balkan team was on -2 (25:23) in the 53rd minute, but the European vice-champions prevailed.

Chile – Iran 24-25 (11-13)

Chile: Erwin Feuchtmann 6, Esteban Salinas 4, Sebastian Ceballos 4, Emil Feuchtmann 3, Javier Frelijj 2, Rodrigo Salinas 2, Benjamin Illesca 1, Luciano Scaramelli 1, Francisco Andres Ahumada Collado 1.

Iran : Mohammadreza Oraei 7, Mojtaba Heidarpour 5, Salaman Barbat 2, Pouya Norouzinezhad 2, Ali Kouhzad 2, Afshin Sadeghi Askari 2, Mohammadreza Kazemi 2, Milad Ghalandari 1, Mohammadmahdi Behnamnia 1, Vahid Masoudi Marghmaleki 1.

Spain – Montenegro 30-25 (15-12)

Spain : Kauldi Odriozola Yeregui 6, Angel Fernandez Perez 5, Daniel Dujshebaev 4, Alex Dujshebaev 4, Ian Tarrafeta 3, Adrian Figueras Trejo 3, Imanol Garciandia 2, Gonzalo Perez De Vargas 1, Jorge Maqueda Peno 1, Ferran Sole Sala 1.

Montenegro : Branko Vujovic 7, Nemanja Grbovic 3, Milos Bozovic 3, Vuk Lazovic 2, Nebojsa Simic 2, Milos Vujovic 2, Marko Lasica 2, Aleksandar Bakic 1, Radojica Cepic 1, Bozo Andjelic 1, Stefan Vujovic 1.

Mandatory Credit © Uros Hocevar / collective