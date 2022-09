Volleyball: Tampa Bay stat leaders – Sept. 30 – Tampa Bay High School Sports Coverage | Prime Time Preps

Here are the volleyball statistical standouts in Hernando, Hillsborough, Pasco and Pinellas counties. The stats were compiled from MaxPreps.

Kills

319 Kennedy Reed, Sumner

314 Lydia Chinchar, Carrollwood Day

256 Caroline Knight, Mitchell

245 Makayla Way, Fivay

244 Rylee Johnson, Tampa Prep

209 Kristina Rhoden, East Lake

184 Maria Happ, Shorecrest

175 Addison Engle, Palm Harbor University

174 Ezzie Thompson, Springstead

172 Bella Horruitiner, Land O’ Lakes

171 Brooke Green, Clearwater Central Catholic

165 Emily Miller, Springstead

161 Brianna Ferreira, Pinellas Park

158 Deanna Dollar, Calvary Christian

154 Natalie Aniol, East Lake

153 Bailey Higgins, Berkeley Prep

153 Kaiya Ward, Hernando

151 Addison Carpenter, Nature Coast

147 Nyla Fulvi, Keswick Christian

144 Erika Spankus, Osceola

144 Pamela De Jesus, Riverview

143 Olivia Burns, Palm Harbor University

140 Gabrielle Horn, Anclote

140 Olivia Capra, Bayshore Christian

137 Hannah Hankerson, Berkeley Prep

Assists

541 Taylor Parks, Calvary Christian

540 Josephine Hensley, Clearwater Central Catholic

505 Naomi Chinchar, Carrollwood Day

429 Nakia Reed, Sumner

417 Kalena Bex, East Lake

395 Faith Jetter, Fivay

393 Courtney McDermott, Weeki Wachee

390 Hannah Jantomaso, Keswick Christian

373 Isabella Nunagh, Springstead

347 Morgan McGuire, Strawberry Crest

344 Brynn Farmer, Shorecrest

331 Tatum Pope, Sickles

310 Victoria Padilla, Tampa Prep

288 Angalina Bradford, Anclote

276 Ashlyn Going, Pinellas Park

275 Paula Lebron, Bloomingdale

272 Caroline Arnold, Academy of the Holy Names

263 Alyssa Clark, Newsome

263 Ava Connors, Mitchell

260 Vanessa Campoe, Land O’ Lakes

260 Tayla Tran, Osceola

256 Jansen Warbritton, Newsome

253 Kyla Stout, Palm Harbor University

252 Adasyn Konopka, East Bay

246 Elle Smith, Northside Christian

242 Danielle Galfond, Wharton

241 Madison Stoeckler, Indian Rocks Christian

237 Alayah Pedersen, Canterbury

Aces

57 Deanna Dollar, Calvary Christian

56 Alexis Baum, Northeast

55 Georgia Parson, Sumner

52 Addison Engle, Palm Harbor University

51 Olivia Capra, Bayshore Christian

50 Olivia Burns, Palm Harbor University

49 Courtney McDermott, Weeki Wachee

48 Ava Mohler, East Bay

46 Kaiya Ward, Hernando

45 Naomi Chinchar, Carrollwood Day

44 Katherine Craig, Shorecrest

44 Nakia Reed, Sumner

42 Haley Strawser, Wiregrass Ranch

42 Elle Smith, Northside Christian

41 Alissa McBee, Strawberry Crest

Blocks

68 Carissa Mixon, Land O’ Lakes

54 Sydney Melcher, Keswick Christian

51 Lilliana Irizarry, Tampa Prep

44 Gabrielle Horn, Anclote

42 Chloe Danielson, Wesley Chapel

42 Ivana Zujovic, Tampa Prep

42 Kinnah Kreidler, Mitchell

42 Brooke Green, Clearwater Central Catholic

41 Kayden Barber, Fivay

40 Kennedy Reed, Sumner

39 Madison Colston, Pinellas Park

37 Milan Sayles, Tampa Catholic

37 Maria Happ, Shorecrest

37 Ayanna Klaiber-Norris, Wiregrass Ranch

36 Amaya Robinson, Sickles

36 Angela West, Riverview

36 Lauren Lewis, Osceola

35 Kendall Webber, St. Petersburg

35 Alexis Cohen, Mitchell

digs

328 Allora Murray, Weeki Wachee

260 Charlotte Kennedy, Northside Christian

255 Georgia Parson, Sumner

244 Autumn Martinez-Robinson, Tampa Prep

230 Madisen Antioco, Mitchell

213 Madelynn Brooks, Riverview

208 Elle Smith, Northside Christian

205 Sophia Perez, Indian Rocks Christian

198 Jackie Cuevas, Hernando

196 Ava Bonin, Calvary Christian

194 Myah Typrowicz, Clearwater Central Catholic

191 Morgan Maeder, Weeki Wachee

189 Haley Strawser, Wiregrass Ranch

184 Silavana Lorente, Indian Rocks Christian

179 Emily Miller, Springstead

177 Savina Do, Northeast

175 Sydney Rolfe, Land O’ Lakes

174 Isabel Brenes-la roche, Keswick Christian