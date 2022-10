Volleyball roundup: Willmar earns fifth at St. Michael-Albertville Invitational – West Central Tribune

ST. MICHAEL — The Willmar volleyball team finished fifth at the St. Michael-Albertville Invitational on Saturday.

After going 2-0 on Friday, the Cardinals finished 2-1 on Saturday. They lost their first match to host St. Michael-Albertville, 26-24, 25-21, then followed up with wins over Byron 25-22, 25-20, 15-9 and Grand Rapids, 25-23, 25-17 .

Senior Sydney Schnichels was named to the All-Tournament team. She finished Saturday with 53 kills, 12 digs, four-and-a-half blocks and three ace serves.

Ellery DeBoer tacked on 70 set assists and 15 digs on Saturday. Allie Rosendahl finished with seven ace serves, and Gretchen Volk added 33 digs for Willmar.

The Invitational had 32 teams entered.

The Cardinals are back on the road Thursday for a Central Lakes Conference match against Brainerd.

Team scores

St. Michael-Albertville 2, Willmar 0 (26-25, 25-21)

Willmar 2, Byron 1 (22-25, 25-20, 15-9)

Willmar 2, Grand Rapids 0 (25-23, 25-17)

How Area Teams Fareed

Willmar

Serving (aces): Allie Rosendahl 7, Hannah Stark 3, Sydney Schnichels 3, Brielle Ogdahl 3, Gretchen Volk 1, Ellery DeBoer 1 … Set assists: DeBoer 70, Rosendahl 5, Schnichels 4, Volk 1 … Hitting (kills): Schnichels 53, Volk 13, DeBoer 5, Ogdahl 5, Lauren Dirkes 3, Dena Mathison 2 … Blocking (aces): Schnichels 4-1/2, Mathison 3, Dirkes 2-1/2, Ogdahl 1-1/2, DeBoer 1, Volk 1/2 … Digs (5 or more): Volk 33, DeBoer 15, Rosendahl 13, Schnichels 12, Stark 11, Dirkes 5

MACCRAY finished 3-2 at the Jimmy John’s Classic Friday and Saturday in Marshall.

The eighth-ranked (Class A) Wolverines had wins over Springfield, Westbrook-Walnut Grove and Medford.

Renville County West and Kerkhoven-Murdock-Sunburg both went 2-3. RCW got wins over KMS and Red Rock Central. KMS beat Adrian/Ellsworth and Gibbon-Fairfax-Winthrop.

Team scores

Cannon Falls 2, KMS 0 (25-14, 25-18)

KMS 2, Adrian/Ellsworth 1 (22-25, 25-20, 15-7)

Worthington 2, KMS 0 (25-18, 25-16)

RCW 2, KMS 1 (25-22, 18-25, 15-8)

KMS 2, Gibbon-Fairfax-Winthrop 1 (24-26, 25-19, 15-4)

MACCRAY 2, Springfield 0 (25-16, 25-18)

MACCRAY 2, Westbrook-Walnut Grove 0 (25-22, 25-20)

Pipestone 2, MACCRAY 1 (25-27, 25-20, 15-10)

Windom 2, MACCRAY 1 (15-25, 25-21, 16-14)

MACCRAY 2, Medford 0 (25-20, 25-12)

St. Peter 2, RCW 0 (25-10, 27-25)

RCW 2, Red Rock Central 0 (25-17, 25-20)

Redwood Valley 2, RCW 0 (25-20, 25-14)

Westbrook-Walnut Grove 2, RCW 0 (25-22, 25-23)

How Area Teams Fareed

KMS

Serving (aces): Elsa Gjerde 2, Josie Gjerde 5, Julia Carlson 1, Olivia Noble 6, Avery Joyce 4, Taylor Haats 4 … Set assists: E. Gjerde 1, Carlson 2, Noble 84, Shakira Olson 1, Sophia Oerther 1, Maddie Luft 2 … Hitting (kills): E. Gjerde 4, Eben Overcash 2, Katie Klaphake 15, Savannah Peterson 13, Noble 11, Olson 11, Joyce 1, Haats 25, Oerter 21, Luft 6, Emily Wagner 4 … Blocking (aces): Klaphake 2, Noble 3, Olson 1, Haats 4, Luft 1 … Digs (5 or more): E. Gjerde 28, J. Gjerde 37, Carlson 21, Klaphake 6, Noble 31, Joyce 58, Haats 11, Wagner 8

MACCRAY

Serving (aces): Jordan Thein 6, Sydney Thein 5, Lexi Nurmi 2, Brielle Janssen 3, Emma Thein 9, Annie Bourne 4, Kori Bristle 1, Callie Macht 1 … Set assists: Bourne 68, S. Thein 49 … Hitting (kills): J. Thein 18, S. Thein 55, Nurmi 7, Janssen 35, E. Thein 15, Bristle 6, Bourne 2… Blocking (aces): J. Thein 9, S. Thein 3, Nurmi 2, Janssen 6, Bourne 2, Bristle 2… Digs (5 or more): J. Thein 38, S. Thein 39, Nurmi 17, Janssen 32, E. Thein 20, Bourne 34, Alexis Noble 18, Macht 9, Bristle 7

RCW

Serving (aces): Johanna Braun 1, Rachel Jakel 1, Emily Lippert 3, Ellie Wulf 1, Coraley Bryan 2, Laila Ridler 3… Set assists: Braun 99, Jakel 7, Lippert 5, Wulf 2… Hitting (kills): Braun 4, Jakel 43, Lippert 15, Wulf 10, Avery Roxberg 24, Bryan 19… Blocking (aces): Braun 1, Roxberg 6, Bryan 2 … Digs (5 or more): Braun 48, Jakel 33, Lippert 42, Wulf 50, Ridler 38

Belgrade-Brooten-Elrosa went 3-1 and Minnewaska was 0-4 Saturday at the Alexandria Invitational.

BBE lost to Alexandria 25-15, 25-17. The Jaguars then beat Fergus Falls 23-25, 25-11, 17-15, Horace, North Dakota, 26-24, 25-19 and Ada-Borup 25-21, 25-16.

Minnewaska fell to Morris/Chokio-Alberta 25-21, 14-,25, 15-13, Big Lake, 18-25, 25-22, 16-14, Fergus Falls 12-25, 25-19, 15-13 and Alexandria 24-26, 25-12, 16-14.

Team scores

Alexandria 2, BBE 0 (25-15, 25-17)

BBE 2, Fergus Falls 1 (23-25, 25-11, 17-15)

BBE 2, Horace, North Dakota 0 (26-24, 25-19)

BBE 2, Ada-Borup 0 (25-21, 25-16)

Morris/Chokio-Alberta 2, Minnewaska 1 (25-21, 14-25, 15-13)

Big Lake 2, Minnewaska 1 (18-25, 25-22, 16-14)

Fergus Falls 2, Minnewaska 1 (12-25, 25-19, 15-13)

Alexandria 2, Minnewaska 1 (24-26, 25-12, 16-14)

How Area Teams Fareed

BBE

Serving (aces): Abby Berge 9, Ava Mueller 5, Brooklyn Fischer 6, Dacia Szczesnaiak 1, Harley Roering 2, Kylie Weller 2 … Set assists: Berge 1, Adley Hagen 1, Anna Jaeger 1, Fischer 1, Roering 1, Kacey Fischer 2, Weller 74 … Hitting (kills): Berge 11, Hagen 12, Allison Dingmann 12, Jaeger 2, Mueller 30, Fischer 19, Szczesniak 1, Roering 1, Fischer 2, Weller 1 … Blocking (aces): Berge 2-1/2, Hagen 2, Dngmann 2-1/2, Mueller 2, Fischer 2… Digs (5 or more): Berge 24, Jaeger 10, Mueller 27, Fischer 19, Roering 33, Weller 22

Minnewaska

Serving (aces): Avery Fier 1, Brooklyn Meyer 5, Dacia Fleury 3, Dreya Barsness 4, Haillie Schultz 3, Haley Shea 3, Grace Zenk 1 … Set assists: Fier 9, Fleury 1, Barsness 4, Shea 104 … Hitting (kills): Fier 32, Fleury 20, Barsness 40, Schultz 3, Shea 11, Miaya Guggisberg 16 … Blocking (aces): Fier 1-1/2, Fleury 1-1/2, Barsness 2, Schultz 2, Shea 1, Guggisberg 2 … Digs (5 or more): Fier 53, Meyer 16, Fleury 25, Barsness 39, Schultz 25, Shea 29, Zenk 9