Volleyball: Pinellas County district preview – Oct. 17 – Tampa Bay High School Sports Coverage | Prime Time Preps

County Top 10 Rankings

Rank/team Record 1. Calvary Christian 21-3 2. Clearwater Central Catholic 15-6 3. Osceola 17-7 4. East Lake 20-5 5. Palm Harbor University 19-4 6. Keswick Christian 17-6 7. St. Petersburg 18-6 8. Shorecrest 20-3 9. Indian Rocks Christian 13-8 10. Pinellas Park 18-7 On the bubble: Seminole (10-5), Canterbury (10-8)

Class 7A, District 9

2022 Girls Volleyball District Tournaments 7A District 9

County contenders

East Lake (20-5), the No. 2 seed, and No. 4 seed Palm Harbor University (19-4) could end up meeting in the semifinals with the Winner likely facing Defending state Champion Plant in the Championship match.

7A-9 stat leaders

Kills

290 Kristina Rhoden, East Lake

215 Addison Engle, Palm Harbor University

214 Natalie Aniol, East Lake

176 Casey Fritz, Sickles

175 Olivia Burns, Palm Harbor University

Assists

583 Kalena Bex, East Lake

554 Tatum Pope, Sickles

304 Camryn Justus, Palm Harbor University

275 Kyla Stout, Palm Harbor University

232 Izzy Mogridge, Steinbrenner

Aces

63 Addison Engle, Palm Harbor University

54 Tatum Pope, Sickles

54 Olivia Burns, Palm Harbor University

45 Sofia Castaneda, Palm Harbor University

41 Camryn Justus, Palm Harbor University

Blocks

60 Amaya Robinson, Sickles

43 Anna Adcock, Steinbrenner

43 Natalie Aniol, East Lake

40 Connore Siler-Nixon, Steinbrenner

37 Deyja Tshibangu, Palm Harbor University

digs

207 Ava Landmeyer, Palm Harbor University

207 Rylee Bruseski, East Lake

171 Kristina Rhoden, East Lake

166 Brenna Danzebrink, Sickles

162 Shea Swain, Steinbrenner

Class 6A, District 9

2022 Girls Volleyball District Tournaments 6A District 9

County contenders

Pinellas Park (18-7), the No. 5 seed, enters on a three-match win streak and is capable of pulling off an upset. Largo (6-18), the No. 7 seed, has a tough Matchup against Sunlake in the quarterfinals.

6A-9 stat leaders

Kills

314 Caroline Knight, Mitchell

276 Brianna Ferreira, Pinellas Park

238 Ezzie Thompson, Springstead

236 Emily Miller, Springstead

198 Bella Horruitiner, Land O’ Lakes

Assists

535 Ashlyn Going, Pinellas Park

510 Isabella Nuang, Springstead

371 Vanessa Campoe, Land O’ Lakes

329 Ava Connors, Mitchell

231 Mariah Rosado, Land O’ Lakes

Aces

55 Sydney Rolfe, Land O’ Lakes

42 Kinnah Kreidler, Mitchell

40 Caroline Knight, Mitchell

39 Ashlyn Going, Pinellas Park

39 Mariah Rosado, Land O’ Lakes

Blocks

97 Carissa Mixon, Land O’ Lakes

45 Alexis Cohen, Mitchell

44 Madison Colston, Pinellas Park

42 Kinnah Kreidler, Mitchell

40 Ezzie Thompson, Springstead

digs

282 Madisen Antioco, Mitchell

249 Sydney Rolfe, Land O’ Lakes

244 Brianna Ferreira, Pinellas Park

237 Emily Miller, Springstead

209 Madison Colston, Pinellas Park

Class 5A, District 10

2022 Girls Volleyball District Tournaments 5A District 10

County contenders

Osceola (17-7), the top seed, has won seven straight matches, including the Pinellas County Athletic Conference title match. St. Petersburg (18-6), the No. 2 seed, will face the Seminole-Hollins quarterfinal Winner in the semifinals.

5A-10 stat leaders

Kills

171 Erika Spankus, Osceola

160 Jordan Bunce, St. Petersburg

152 Alexis Baum, Northeast

128 Lauren Lewis, Osceola

104 Kendall Webber, St. Petersburg

Assists

334 Tayla Tran, Osceola

310 Sydney Applefield, St. Petersburg

270 Sydney Davis, St. Petersburg

237 Asil Qandil, Boca Ciega

206 Alexis Baum, Northeast

Aces

82 Alexis Baum, Northeast

47 Tayla Tran, Osceola

43 Jordan Bunce, St. Petersburg

42 Sydney Davis, St. Petersburg

36 Dailan Farnsworth, St. Petersburg

Blocks

53 Kendall Webber, St. Petersburg

51 Lauren Lewis, Osceola

35 Malayna Mallory, Boca Ciega

25 Ripley Brown, Northeast

25 Ashley Percifield, Osceola

digs

300 Savina Do, Northeast

198 Bella Cianfoni, St. Petersburg

172 Madisyn Meyer, Northeast

160 Natalie Grantges, Osceola

142 Erika Spankus, Osceola

Class 4A, District 10

2022 Girls Volleyball District Tournaments 4A District 10

County contenders

Tarpon Springs (2-10), the No. 4 seed, faces winless Chamberlain in the quarterfinals. If the Spongers win, they will meet top seed Academy of the Holy Names in the semifinals. Dunedin (3-11), the No. 3 seed, has a chance to snap its four-match losing streak against winless Jefferson in the quarterfinals.

Class 4A, District 11

2022 Girls Volleyball District Tournaments 4A District 11

County contenders

The two county teams in the district — No. 3 seed Lakewood (0-13) and No. 4 seed Gibbs (1-21) — could end up advancing to the semifinals.

4A-11 stat leaders

Kills

143 Presley Engelauf, Lemon Bay

121 Taylor Orris, Lemon Bay

109 Ocean Roth, Lemon Bay

89 Chariot Johnson, Sarasota Booker

65 Lesa Snipes-Williams, Sarasota Booker

Assists

400 Lilly Abbott, Lemon Bay

157 Sofia Severino-Leth, Gibbs

117 Lesa Snipes-Williams, Sarasota Booker

50 Cheyla Zastrow, Sarasota Booker

25 Rylie Thibideau, Lemon Bay

Aces

38 Rylie Thibideau, Lemon Bay

36 Lesa Snipes-Williams, Sarasota Booker

26 Chariot Johnson, Sarasota Booker

25 Sofia Severino-Leth, Gibbs

24 Presley Engelauf, Lemon Bay

Blocks

34 Taylor Orris, Lemon Bay

26 Presley Engelauf, Lemon Bay

19 Tiana McKenzie, Gibbs

18 Tori Medich, Lemon Bay

12 Lilly Abbott, Lemon Bay

digs

126 Rylie Thibideau, Lemon Bay

118 Chariot Johnson, Sarasota Booker

113 Jsiyah Taylor, Sarasota Booker

102 Ocean Roth, Lemon Bay

93 Fumiyo Franklin, Gibbs

Class 3A, District 10

2022 Girls Volleyball District Tournaments 3A District 10

County contenders

Defending state Champion Calvary Christian (21-3), the top seed, and No. 2 seed Clearwater Central Catholic (15-6), appears to be on a collision course to meet in the final — and possibly again in the playoffs. The Warriors swept their only meeting with the Marauders in the regular season. Shorecrest (20-3), the No. 4 seed, could end up meeting Calvary Christian in the semifinals.

3A-10 stat leaders

Kills

269 ​​Maria Happ, Shorecrest

221 Bailey Higgins, Berkeley Prep

221 Brooke Green, Clearwater Central Catholic

214 Deanna Dollar, Calvary Christian

196 Hannah Hankerson, Berkeley Prep

Assists

709 Josie Hensley, Clearwater Central Catholic

613 Taylor Parks, Calvary Christian

474 Brynn Farmer, Shorecrest

351 Emery Fertic, Berkeley Prep

292 Elle Smith, Northside Christian

Aces

70 Katherine Craig, Shorecrest

67 Deanna Dollar, Calvary Christian

51 Elle Smith, Northside Christian

45 Brynn Farmer, Shorecrest

40 Leah Richason, Northside Christian

Blocks

55 Brooke Green, Clearwater Central Catholic

51 Maria Happ, Shorecrest

39 Bailey Higgins, Berkeley Prep

35 Morgen Talley, Calvary Christian

35 Taylor Nuce, Northside Christian

35 Kiara Orbegoso, Berkeley Prep

digs

292 Charlotte Kennedy, Northside Christian

251 Myah Typrowicz, Clearwater Central Catholic

244 Elle Smith, Northside Christian

228 Ava Bonin, Calvary Christian

214 Lauren Cairo, Clearwater Central Catholic

Class 2A, District 11

2022 Girls Volleyball District Tournaments 2A District 11

County contenders

Top seed Keswick Christian (17-6) enters the district tournament on a six-match winning streak. The Crusaders could end up facing No. 2 seed Indian Rocks Christian (13-8) in the final. Canterbury (10-8), the No. 3 seed, will face Keswick Christian with a win against Sarasota Christian in the quarterfinals.

2A-11 stat leaders

Kills

181 Silvana Lorente, Indian Rocks Christian

176 Nyla Fulvi, Keswick Christian

150 Robyn Cantrell, Keswick Christian

145 Sydney Melcher, Keswick Christian

124 Isabella Bogacz, Sarasota Christian

Assists

528 Hannah Jantomaso, Keswick Christian

385 Madison Stoeckler, Indian Rocks Christian

365 Alayah Pedersen, Canterbury

261 Patti Zehner, Gulf Coast HEAT

139 Delaney Wagler, Sarasota Christian

Aces

55 Olivia Anderson, Indian Rocks Christian

45 Madison Stoeckler, Indian Rocks Christian

44 Isabel Brenes la-roche, Indian Rocks Christian

44 Amari Clark, Bradenton Saint Stephen’s

39 Samantha Beltran, Canterbury

Blocks

63 Sydney Melcher, Keswick Christian

27 Lilly Johnson, Keswick Christian

26 Mia Villacampa, Indian Rocks Christian

25 Tayten Moore, Canterbury

25 Hannah Jantomaso, Keswick Christian

digs

319 Sophia Perez, Indian Rocks Christian

299 Silvana Lorente, Indian Rocks Christian

272 Maya Bickford, Canterbury

218 Ashlynn Poznanski, Sarasota Christian

213 Madison Stockler, Indian Rocks Christian