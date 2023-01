Vincent Gérard réussit le Défi de succéder à une Légende

PORTRAITS – Gardien de l’équipe de France depuis la retreat de Thierry Omeyer, le Mosella affronte l’Allemagne en quart de finale des Mondiaux.

On May 6, 2017, Thierry Omeyer played his last match in the France team against Norway, during the Euro 2018 Qualifiers. Une ultime Victoire (28-24) pour celui qui pouvait alors legitimately revendicer le Titre de meilleur gardien de l’histoire des Bleus, mais aussi de Celle du handball dans son ensemble.

Une légende, titrée cinq fois sur le plan mondial, Trois fois sur celui européen, détenteur de Deux médailles d’or olympiques, de Quatre Ligues des Champions… En se retirant avec sous le bras son palmarès épais comme une encyclopédie, «Titi» laissait un vide immense, ouvrant ainsi le dossier d’une supposée impossible succession…

Entre l’excellentissime et le très mediocre

Cinq ans et Demi plus tard, alors que la France s’apprête à disputer ce mercredi (8:30 p.m., TFX et beIN Sports) un nouveau quarter de finale d’un Championnat du monde – un Stade de la competition qu’elle a toujours atteint depuis sa finale en 1993 – face à l’Allemagne, Deux constats s’imposent: Thierry Omeyer ne sera jamais résistement réputatille, mais Vincent…