VB’s Carlson Earns Fifth Big 12 Rookie of the Week Honor

Date Offensive Player of the Week Defensive Player of the Week Rookie of the Week August 30 Megan Wilson, OU, OH, So. Zoe Fleck, UT, L, Sr. Avery Carlson BU, S, Fr. Sept. 6 Logan Eggleston, UT, OH, Sr.^ Maddie Correa, TTU, L, So. Riley Simpson BU, OH/OPP, R-Fr. Sept. 13 Eleanor Holthaus, ISU, OH, Sr. Zoe Fleck, UT, L, Sr. Avery Carlson BU, S, Fr. Sept. 20 Megan Wilson, OU, OH, So. Callie Kemohah, OU, DS, So. Morgan Perkins, OU, MB, Fr. Sept. 27 Audrey Nalls, TCU, OH, Sr. Skye Stokes, WVU, L, Jr. Allie Sczech BU, OPP, Fr. October 4 Madisen Skinner, UT, OH, So. Zoe Fleck, UT, L, Sr. Shaylee Myers, K-State, OH, Fr. October 11 Audrey Nalls, TCU, OH, Sr. Kara McGhee BU, MB, Sr. Maya Duckworth, ISU, OH, Fr. October 18 Logan Eggleston, UT, OH, Sr. Things O’Neal, UT, MB, RS-Jr. Maya Duckworth, ISU, OH, Fr. October 25 Annie Hatch, ISU, OH, Sr. Brooke Stonestreet, ISU, L, So. Avery Carlson BU, S, Fr. Nov. 1 Molly Phillips, UT, MB, Jr. Brooke Stonestreet, ISU, L, So. Taylor Preston, OU, OH, Fr. Nov. 8 Callie Williams, TCU, S, Gr. Callie Kemohah, OU, DS/L, So. Avery Carlson BU, S, Fr. Nov. 15 Audrey Nalls, TCU, OH, Sr. Kennedy Farris, KU, L/DS, Jr. Maya Duckworth, ISU, OH, Fr. Nov. 22 Saige Ka’aha’aina-Torres, UT, S, Sr. Kara McGhee BU, MB, Sr. Morgan Perkins, OU, MB, Fr. Nov. 29 Audrey Nalls, TCU, OH, Sr. Mackenzie Morris, KSU, DS/L, Jr. Avery Carlson BU, S, Fr.

