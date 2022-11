US Soccer Launches “One Nation. One Team. 26 Stories.” Series, Presented By Volkswagen, On The USA’s 2022 FIFA World Cup Team

US MEN’S NATIONAL TEAM – 2022 FIFA WORLD CUP ROSTER BY POSITION (CLUB/COUNTRY; CAPS/GOALS; HOMETOWN)

The USMNT will face Wales, England and IR Iran in Group B play at the 2022 FIFA World Cup. The US kicks off the tournament against Wales on Monday, Nov. 21 at Ahmad Bin Ali Stadium in Al Rayyan (2 pm ET; Fox, Telemundo), takes on European power England on Friday, Nov. 25 at Al Bayt Stadium in Al Khor (2 pm ET; Fox, Telemundo) and finishes the group stage vs. IR Iran on Tuesday, Nov. 29 at Al Thumama Stadium in Doha (2 p.m. ET; Fox, Telemundo).



GOALKEEPERS (3): Ethan Horvath (Luton Town/ENG; 8/0; Highlands Ranch, Colo.), Sean Johnson (New York City FC; 10/0; Lilburn, Ga.), Matt Turner (Arsenal/ENG; 20/0; Park Ridge , NJ)



DEFENDERS (9): Cameron Carter-Vickers (Celtic/SCO; 11/0; Southend-on-Sea, England), Sergiño Dest (AC Milan/ITA; 19/2; Almere, Netherlands), Aaron Long (New York Red Bulls; 29/3 ; Oak Hills, Calif.), Shaq Moore (Nashville SC; 15/1; Powder Springs, Ga.), Tim Ream (Fulham/ENG; 46/1; St. Louis, Mo.), Antonee Robinson (Fulham/ENG ; 29/2; Liverpool, England), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/GER; 3/0; Lake Grove, NY), DeAndre Yedlin (Inter Miami CF; 75/0; Seattle, Wash.), Walker Zimmerman (Nashville SC ; 33/3; Lawrenceville, Ga.)



MIDFIELDERS (7): Brenden Aaronson (Leeds United/ENG; 24/6; Medford, NJ), Kellyn Acosta (LAFC; 53/2; Plano, Texas), Tyler Adams (Leeds United/ENG; 32/1; Wappingers Falls, NY), Luca de la Torre (Celta Vigo/ESP; 12/0; San Diego, Calif.), Weston McKennie (Juventus/ITA; 37/9; Little Elm, Texas), Yunus Musah (Valencia/ESP; 19/0; London, England), Cristian Roldan (Seattle Sounders FC; 32/0; Pico Rivera, Calif.)



FORWARDS (7): Jesús Ferreira (FC Dallas; 15/7; McKinney, Texas), Jordan Morris (Seattle Sounders; 49/11; Mercer Island, Wash.), Christian Pulisic (Chelsea/ENG; 52/21; Hershey, Pa.), Gio Reyna (Borussia Dortmund/GER; 4/14; Bedford, NY), Josh Sargent (Norwich City/ENG; 5/20; O’Fallon, Mo.), Tim Weah (Lille/FRA; 3/25; Rosedale, NY ), Haji Wright (Antalyaspor/TUR; 3/1; Los Angeles, Calif.)