TSWA Releases all-state high school volleyball team for 2022 season

The Tennessee Sports Writers Association has released its all-state volleyball teams.

CLASS AAA

Outside hitter: Addison Hurst, Cleveland, Sr.; Lauren Hurst, Cleveland, So.; Kaira Knox, Nolensville, So.; Amanda Mack, Maryville, Jr.; Ashley Miller, Brentwood, Sr.; Lexi Pendleton, Houston, Sr.; Abbi Peterson, Collierville, Sr.; Mia Reese, Hillsboro, Sr.

Middle hitter: Rylee Haynie, West Ridge, Jr.; Campbell McKinnon, Collierville, Jr.

Setters: Liv Gravatt, Maryville, Sr.; Kinslee McGowan, Cleveland, Jr.; Dylan Sulcer, Brentwood, Sr.

Sweeper: Bella LePore, Ravenwood, Sr.; Molly Williams, Science Hill, Sr.

CLASS AA

Outside hitter: Madison Blair, Tennessee, Sr.; Katie Bowers, Creek Wood, Sr.; Georgia Dobson, East Hamilton, So.; Mia Finley, Central Magnet, Sr.; Maddie Hurst, Grainger, Jr.; Bailey Leake, Dyer Co., Sr.; Carlee Lowry, Signal Mountain, So.; Chloe Marsh, Greeneville, Sr.

Middle hitter: Lauren Bailey, Greeneville, Sr.; Jocilynn Riley, Creek Wood, Sr.; Ellie Smith, Lexington, Sr.

Setters: Emily Redman, Signal Mountain, Jr.; Tristin Sutton, East Hamilton, Jr.

Sweeper: Lauren Hudson, Dyer Co., Jr.; Sidney Pendland, Tennessee, Jr.

CLASS A

Outside hitter: Ansley Burleson, Summertown, Sr.; Ava Higgins, Sale Creek, Jr.; Jordyn Roderick, South Greene, Sr.; Emma Schnitzer, CSAS, So.; Meah Thompson, Eagleville, So.; Laney Weathers, Loretto, Sr.

Middle hitter: Savannah Moore, CSAS, Fr.; Abbie Jo Shaffer, Summertown, So.; Ally Weathers, Loretto, So.

Setters: Addison Compton, South Greene, So.; Karma Higgins, Sale Creek, Fr.; Gracie Kelly, Summertown, Sr.; Audrey Tribble, Eagleville, Jr.

Sweeper: Briley Dover, Loretto, Sr.; Macey Snapp, South Greene, Sr.

Division II-AA

Outside hitter: Elizabeth Aylward, Harpeth Hall, Sr.; Kendall Barnes, Briarcrest, Sr.; Blair Cherry, Knox Catholic, Sr.; Emily Farm, St. Agnes, Jr.; Kennedy Holley, Knox Catholic, Jr.; Emily Holmes, Father Ryan, Jr.; Elli Kinney, Baylor, Sr.; Lennox Langham, Knox Webb, So.

Middle hitter: Kenedi Jennings, Briarcrest, Sr.

Setters: Devyn Dunn, Knox Catholic, Sr.; Ashley Pruitt, Briarcrest, Sr.; Hannah Scott, Ensworth, Sr.

Sweeper: Katie Barrier, Ensworth, Sr.; Katie McClary, Father Ryan, Sr.; Morgan Sharpe, Baylor, Sr.

Division II-A

Outside hitter: Darby Felts, Lakeway Christian, Fr.; Anna Hartman, Providence Christian, Sr.; Mackenzie Huntington, BGA, Sr.; Kaden Sanders, Goodpasture, Sr.; Quinn Thurman, Northpoint, Fr.

Middle hitter: Gillian Baisden, BGA, Sr.; Ryan Nevils, Goodpasture, Sr.; Cali Sandhoff, Boyd Buchanan, Sr.; Lily Watson, MTCS, Jr.

Setter: Sophie Bauer, Northpoint, Jr.; Kyra Hampton, BGA, Sr.; Haley Hudson, MTCS, Jr.; Tayler Ruffin, Goodpasture, Sr.

Libero: Sloane Cantrell, MTCS, Sr.; Isabelle Northam, BGA, Sr.