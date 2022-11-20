TIGER VOLLEYBALL RALLYES BEHIND 700 FANS IN THREE-SET SWEEP OVER KANSAS WESLEYAN IN OPENING ROUND PLAY Facebook Twitter WhatsApp Telegram TIGER VOLLEYBALL RALLIES BEHIND 700 FANS IN THREE-SET SWEEP OVER KANSAS WESLEYAN IN OPENING ROUND PLAY – Dakota Wesleyan University Sat, 11/19 | Women’s Volleyball vs. Kansas Wesleyan W, 3-0 (final) RC | BX | V Wed, 11/09 | Women’s Volleyball at Jamestown L, 3-0 (final) RC | BX Sat, 11/05 | Women’s Volleyball at Northwestern W, 3-2 (final) RC | BX Support, 11/01 | Women’s Volleyball vs. Well. 2 Jamestown L, 3-1 (final) RC | BX | Ph.D | V Sat, 10/29 | Women’s Volleyball vs. Morningside W, 3-0 (final) RC | BX Related Facebook Twitter WhatsApp Telegram