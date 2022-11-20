TIGER VOLLEYBALL RALLYES BEHIND 700 FANS IN THREE-SET SWEEP OVER KANSAS WESLEYAN IN OPENING ROUND PLAY




TIGER VOLLEYBALL RALLIES BEHIND 700 FANS IN THREE-SET SWEEP OVER KANSAS WESLEYAN IN OPENING ROUND PLAY – Dakota Wesleyan University

















  • Sat, 11/19

    | Women’s Volleyball
    vs.

    Kansas Wesleyan

    W, 3-0

    (final)

    RC

    |

    BX

    |

    V

  • Wed, 11/09

    | Women’s Volleyball
    at

    Jamestown

    L, 3-0

    (final)

    RC

    |

    BX

  • Sat, 11/05

    | Women’s Volleyball
    at

    Northwestern

    W, 3-2

    (final)

    RC

    |

    BX

  • Support, 11/01

    | Women’s Volleyball
    vs.

    Well. 2 Jamestown

    L, 3-1

    (final)

    RC

    |

    BX

    |

    Ph.D

    |

    V

  • Sat, 10/29

    | Women’s Volleyball
    vs.

    Morningside

    W, 3-0

    (final)

    RC

    |

    BX

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