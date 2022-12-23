TIGER VOLLEYBALL POSTS A PAIR OF STUDENT-ATHLETES TO THE ACADEMIC ALL-AMERICA TEAM Facebook Twitter WhatsApp Telegram TIGER VOLLEYBALL POSTS A PAIR OF STUDENT-ATHLETES TO THE ACADEMIC ALL-AMERICA TEAM – Dakota Wesleyan University Sat, 12/03 | Women’s Volleyball vs. Midland L, 3-0 (final) RC | BX | Ph.D Fri, 12/02 | Women’s Volleyball vs. MidAmerica Nazarene W, 3-1 (final) RC | BX | V Wed, 11/30 | Women’s Volleyball vs. Southern Oregon W, 3-0 (final) RC | BX Sat, 11/19 | Women’s Volleyball vs. Kansas Wesleyan W, 3-0 (final) RC | BX | Ph.D Wed, 11/09 | Women’s Volleyball at Jamestown L, 3-0 (final) RC | BX Related Facebook Twitter WhatsApp Telegram