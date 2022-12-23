TIGER VOLLEYBALL POSTS A PAIR OF STUDENT-ATHLETES TO THE ACADEMIC ALL-AMERICA TEAM




TIGER VOLLEYBALL POSTS A PAIR OF STUDENT-ATHLETES TO THE ACADEMIC ALL-AMERICA TEAM – Dakota Wesleyan University

















  • Sat, 12/03

    | Women’s Volleyball
    vs.

    Midland

    L, 3-0

    (final)

    RC

    |

    BX

    |

    Ph.D

  • Fri, 12/02

    | Women’s Volleyball
    vs.

    MidAmerica Nazarene

    W, 3-1

    (final)

    RC

    |

    BX

    |

    V

  • Wed, 11/30

    | Women’s Volleyball
    vs.

    Southern Oregon

    W, 3-0

    (final)

    RC

    |

    BX

  • Sat, 11/19

    | Women’s Volleyball
    vs.

    Kansas Wesleyan

    W, 3-0

    (final)

    RC

    |

    BX

    |

    Ph.D

  • Wed, 11/09

    | Women’s Volleyball
    at

    Jamestown

    L, 3-0

    (final)

    RC

    |

    BX

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