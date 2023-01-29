TIGER MEN’S BASKETBALL UNABLE TO FIND AN ANSWER AGAINST THE CHARGERS ON THE ROAD




TIGER MEN’S BASKETBALL UNABLE TO FIND AN ANSWER AGAINST THE CHARGERS ON THE ROAD – Dakota Wesleyan University

















  • Sat, 02/26

    | Men’s Basketball
    at

    Jamestown

    L, 81-56

    (final)

    RC

    |

    BX

  • Wed, 02/23

    | Men’s Basketball
    at

    RV Briar Cliff

    W, 85-77

    (final)

    RC

    |

    BX

  • Sat, 02/19

    | Men’s Basketball
    vs.

    RV Concordia (NE)

    L, 86-70

    (final)

    RC

    |

    BX

    |

    Ph.D

  • Wed, 02/16

    | Men’s Basketball
    vs.

    Morningside

    L, 73-65

    (final)

    RC

    |

    BX

    |

    Ph.D

  • Sat, 02/12

    | Men’s Basketball
    at

    Midland

    W, 76-75

    (final)

    RC

    |

    BX

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