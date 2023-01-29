TIGER MEN’S BASKETBALL UNABLE TO FIND AN ANSWER AGAINST THE CHARGERS ON THE ROAD Facebook Twitter WhatsApp Telegram TIGER MEN’S BASKETBALL UNABLE TO FIND AN ANSWER AGAINST THE CHARGERS ON THE ROAD – Dakota Wesleyan University Sat, 02/26 | Men’s Basketball at Jamestown L, 81-56 (final) RC | BX Wed, 02/23 | Men’s Basketball at RV Briar Cliff W, 85-77 (final) RC | BX Sat, 02/19 | Men’s Basketball vs. RV Concordia (NE) L, 86-70 (final) RC | BX | Ph.D Wed, 02/16 | Men’s Basketball vs. Morningside L, 73-65 (final) RC | BX | Ph.D Sat, 02/12 | Men’s Basketball at Midland W, 76-75 (final) RC | BX Related Facebook Twitter WhatsApp Telegram