TIGER MEN’S BASKETBALL SUFFERS FIRST HIT AT HOME IN A CLOSE GAME AGAINST THE LANCERS Facebook Twitter WhatsApp Telegram TIGER MEN’S BASKETBALL SUFFERS FIRST HIT AT HOME IN A CLOSE GAME AGAINST THE LANCERS – Dakota Wesleyan University Sat, 02/26 | Men’s Basketball at Jamestown L, 81-56 (final) RC | BX Wed, 02/23 | Men’s Basketball at RV Briar Cliff W, 85-77 (final) RC | BX Sat, 02/19 | Men’s Basketball vs. RV Concordia (NE) L, 86-70 (final) RC | BX | Ph.D Wed, 02/16 | Men’s Basketball vs. Morningside L, 73-65 (final) RC | BX | Ph.D Sat, 02/12 | Men’s Basketball at Midland W, 76-75 (final) RC | BX Related Facebook Twitter WhatsApp Telegram