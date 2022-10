THW Kiel 11 years without a win in Kielce! Poor Szeged, powerful Barca and Aalborg

Share Tweet Share Share Email



Powerful night in European handball! THW Kiel extended no-win Strike in Kielce for the 11th year in a row!

Pick Szeged are in deep crisis and that showed poor performance against Aalborg 29:41.

Barcelona almost beat the record of 47 scored goals (against Bulgarian Varna in the 90’s) in one match of the EHF Champions League.

PSG Handball and SC Magdeburg celebrated routine wins at home courts.

Łomża Industria Kielce – THW Kiel 40:37 (19:19)

Łomża Industria Kielce : Kornecki, Wolff (16/53 = 30%) – Sanchez-Migallon 2, Olejniczak, Kounkoud 3, Sićko 7, A. Dujshebaev 7, Tournat 3, Karacić 3, Moryto 6, D. Dujshebaev 1, Thrastarson 1, Remili 3 , Paczkowski, Karalek 2, Nahi 2

THW Language : N. Landin, Mrkva – Duvnjak 1, Reinkind 3, M. Landin 6, Overby 2, Wiencek 2, Weinhold, Ekberg 6, Pabst, Johansson 9, Dahmke 2, Zarabec, Schwormstede, Wallinius, Bilyk 6

Szeged – Aalborg Håndbold 29-41 (15-17)

Szeged: Mario Sostaric 6, Sebastian Frimmel 4, Miklos Rosta 4, Bence Banhidi 3, Imanol Garciandia 3, Kent Tonnesen 3, Richard Bodo 2, Bogdan Radivojevic 2, Dean Bombac 1, Alexander Christoffersen 1.

Aalborg Håndbold: Sebastian Barthold 10, Mikkel Hansen 10, Mads Hoxer Hangaard 6, Kristian Bjørnsen 6, Jesper Nielsen 4, Felix Claar 2, Rene Antonsen 1, Aron Palmarsson 1.

Elverum – Barcelona 30-46 (15-23)

Elverum: Stig-Tore Nilsen 7, Uros Borzas 6, Tobias Grøndahl 3, Kasper Thorsen 3, Daniel Blomgren 3, Kassem Awad 2, Sindre Heldal 2, Endre Langaas 1, Christopher Hedberg 1, Niclas Fingren 1, Kristian Hulbert 1.

Barcelona : Timothey N’guessan 8, Luka Cindric 6, Ludovic Fabregas 6, Aleix Gomez 5, Blaz Janc 5, Luis Frade 4, Aitor Arino 3, Hampus Wanne 2, Dika Mem 2, Haniel Langaro 2, Domen Makuc 1, Gonzalo Perez 1, Thiagus Goncalves 1.

PSG – PPD Zagreb 40-31 (22-14)

Paris Saint-Germain: Kamil Syprzak 9, Ferran Sole 6, Elohim Prandi 5, Dainis Kristopans 5, Luc Steins 4, Luka Karabatic 3, Henrik Toft Hansen 2, Adama Keita 2, Mathieu Grebille 2, David Balaguer 1, Nikola Karabatic 1.

PPD Zagreb: Timur Dibirov 4, Aleks Kavcic 4, Csaba Leimeter 4, Davor Cavar 3, Luka Klarica 3, Karpo Sirotic 3, Edin Klis 2, Adin Faljic 2, Stefan Dodic 2, Ivan Cupic 2, Nikola Grahovac 1, Vlado Matanovic 1.

SC Magdeburg – Orlen Wisła Płock 33:27 (17:16)

SC Magdeburg: Jensen (11/29 – 37%), Portner – Smits 8, Kristjansson 8, Damgaard 5, Mertens 4, Pettersson 3, Jensen 3, Meister 1, O’Sullivan 1, Chrapkowski, Hornke, Weber, Bezjak.

Orlen Wisła Płock: Pilipović (8/40 – 20%), Jastrzębski (1/2 – 50%) – Mihić 8, Kosorotov 7, Lucin 4, Perez Arce 3, Zhytnikov 2, Sarmiento 1, Dawydzik 1, Krajewski 1, Terzić, Susnja, Daszek , Piroch, Serdio.

STANDING:

# GROUP A MP W D L G PTS 1. Telekom Veszprem 4 4 0 0 135:122 8 2. Paris SG 4 3 0 1 140:122 6 3. SC Magdeburg 4 3 0 1 120:109 6 4. Wisla Plock 4 2 0 2 118:120 4 5. Din. Bucharest 4 1 1 2 128:128 3 6. GOG 4 1 1 2 126:127 3 7. PPD Zagreb 4 1 0 3 112:129 2 8. Porto 4 0 0 4 101:123 0 # GROUP B MP W D L G PTS 1. Barcelona 4 4 0 0 151:116 8 2. Aalborg 4 3 0 1 138:116 6 3. Nantes 4 3 0 1 144:124 6 4. Lomza Kielce 4 3 0 1 138:130 6 5. Language 4 2 0 2 143:133 4 6. Celje 4 1 0 3 124:145 2 7. Szeged 4 0 0 4 116:145 0 8. Elverum 4 0 0 4 111:156 0