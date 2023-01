L’ancien gardien de goal de l’équipe de France de handball, double Champion du monde, has resigned from his Poste de president de la Ligue nationale de handball (LNH) after his conviction.

Bruno Martini was sentenced to a penalty of twelve months in prison with a suspended sentence and a fine of 2,500 euros for corruption of minors and registration of child pornography. Cette sanction, validée par un judge du Tribunal judiciaire de Paris lors d’une audience de comparution sur reconnaissance préal de culpabilité (CRPC), comprend aussi cinq ans d’interdiction d’exercer une activité impliquant un contact avec des mineurs.

As a result of this conviction, the ex-international resigned from his position as president of the NHL « with immediate effect », a indicé l’instance sportive dont les dirientes avaient dit « attend the resignation of Bruno Martini » avant même l’issue judiciaire.

Visé par une enquête depuis juin 2020 après la plainte d’un garçon de 13 ans, Bruno Martini, 52 ans, avait été interpellé lundi à Paris et placé en garde à vue, according to a source close to the dossier. À ce stade, les enquêteurs n’ont pas eu connaissance d’autres victims, hormis le jeune adolescent, at-on added de source proche du dossier. « Comme chacun ce matin, je suis profoundly choquée », a reagie la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra sur Twitter. « J’ai evidently une pensée très émue pour le garçon et sa famille ».

Joueur majeur du handball français

Bruno Martini was le gardien des Bleus Champions du monde en 1995, le premier Titre majeur du hand français. De nouveau Champion du monde en 2001, sa Riche carrière de joueur l’a mené dans les plus Grands Clubs français et européens. With Montpellier, club du sud de la France, he won the Ligue des Champions in 2003.

À la tête d’un groupe d’investisseurs, il a racheté en 2010 le Paris handball, occupant le Poste de manager général Durant plus de ten ans, y compris après son acquisition en 2012 par Qatar Sports Authority. Il a quitté son Poste début 2021, annonçant dans la folée rejoinder l’une des plus Grosse équipe de eSport, la team Vitality, comme general manager, function à la quelle il renonce en novembre dernier, après son élection à la presidente de la LNH.

(Avec AFP)