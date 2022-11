Strong Sweden! Denmark take Revenge on Serbia!

Share Tweet Share Share Email

Sweden are the first team from Celje who will play at the Main Round in Ljubljana. Sweden played impressively against Slovenia 33:22 to secure at least 2 points at the Main Round.

Denmark took Revenge on Serbia 34:21, team who beat Nordic team at EHF EURO 2018 and took from them Olympic qualification VISA at WCh 2019 in Kumamoto.

This is the biggest Serbian defeat in the history of EHF EURO Appearances since 2008.

Slovenia–Sweden 22-33 (13-14)

Slovenia : Ana Gros 5, Tjasa Stanko 4, Valentina Klemencic 3, Tamara Mavsar 2, Natasa Ljepoja 2, Nina Zulic 2, Alja Varagic 1, Maja Svetik 1, Tija Gomilar 1, Ema Abina 1.

Sweden : Nathalie Hagman 9, Jamina Roberts 8, Elin Hansson 5, Emma Linqvist 3, Linn Blohm 2, Melissa Petren 2, Jenny Carlson 2, Carin Stromberg 1, Tyra Axner 1.

Serbia – Denmark 21-34 (11-18)

Serbia: Jovana Stoiljkovic 6, Andjela Janjusevic 4, Jelena Lavko 3, Ana Kojic 2, Jovana Kovacevic 2, Kristina Liscevic 2, Teodora Majkic 1, Katarina Bojicic 1.

Denmark : Kathrine Heindahl 4, Trine Østergaard 4, Mette Tranborg 4, Andrea U. Hansen 3, Sarah Iversen 3, Anne Mette Hansen 3, Louise Burgaard 2, Simone Petersen 2, Mie Højlund 2, Emma Cecilie Friis 2, Rikke Iversen 2, Elma Halilcevic 1, Michala Møller 1, Kristina Jørgensen 1.

STANDING:

1. Sweden W 2 2 0 0 60:43 4 2. Denmark W 2 1 0 1 60:49 2 3. Slovenia W 2 1 0 1 50:59 2 4. Serbia W 2 0 0 2 42:61 0

photo: Slavko Kolar