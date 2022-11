See Greater Lansing’s all-region selections

Here is a listing of the players and coaches from Greater Lansing named all-region by the Michigan High School Football Coaches Association this week.

DIVISION 1

QB—Shawn Foster, Grand Ledge

DL—Carloes Speed, Holt

DL—Teddy Williams, Grand Ledge

DB—Isaiah Foster, Holt

DIVISION 2

WR—Evan Boyd, East Lansing

TE – Dorijan Jackson, East Lansing

DL—Cody Malenfant, East Lansing

LB – Kanye Jackson, East Lansng

DIVISION 3

QB—Cason Carswell, Mason

RB—AJ Martel, Mason

RB—Nakai Amachree, Haslett

WR—Colin Page, Mason

WR – Mar’Tavion Robinson, Waverly

TE—D’Angelo Fitzpatrick, Haslett

TE – Jonathon Warner, DeWitt

OL—Matthew Nehf, DeWitt

OL – Linkin Stine, DeWitt

OL—Caleb Fisher, Haslett

OL—Brian Ingram, Mason

OL – Nick Saade, MAson

DL—Juan Dominguez, DeWitt

DL—Connor Bailey, Haslett

DL—Hunley Horn, Mason

DL—Grant Gilchrist, Mason

LB—Landon Tabor, DeWitt

LB—Jack Town, Haslett

DB—Blake Haller, DeWitt

DB—Cole Ries, Mason

ATH—Bryce Kurncz, DeWitt

Specialist – Brandon Soltis, DeWitt

DIVISION 4

OL – Matthew Utter, Charlotte

DL—Devon Eaton, Charlotte

LB—Brody Houck, Charlotte

DB—Cutler Brandt, Charlotte

DB – Lorenzo Wojcik, Fowlerville

ATH—Braden Hill, Charlotte

DIVISION 5

QB – Wyatt Bower, Corunna

QB—Alex Petersburg, Williamston

RB—Drew Miller, Portland

RB—Ramsey Bousseau, Olivet

WR – Tarick Bower, Corunna

WR – Bryce Edington, Corunna

TE — Delvon Pascoe-Ward Jr., Alma

OL – Evan Bower, Portland

OL—Drew Priddy, Olivet

OL—Michael LaFay, Olivet

OL – Luke Chambers, Williamston

OL – Jake Nichols, Corunna

DL—Branson Goodman, Portland

DL – Nolan Carmody, Corunna

LB—Nathan Willette, Lakewood

LB—Joey Mahaney, Williamston

LB—Jake Miller, Olivet

LB – Alan Mrva, Corunna

DB – Caden Thelen, Portland

DB/Specialist – Noah Dunckel, Williamston

ATH—Bo Lincoln, Olivet

Coach: John Novara, Portland

Coach: Steve Kersten, Williamston

DIVISION 6

QB—Ty Randall, Laingsburg

WR—Connor Hulliberger, Laingsburg

OL – Matt Watkins, Lansing Catholic

DL—Kevin Ley, Ovid-Elsie

LB – Clay Wittenberg, Ovid-Elsie

DB—Brandon Lewis, Lansing Catholic

ATH—Jack Jacobs, Lansing Catholic

DIVISION 7

QB – Bronson Bupp, IThaca

WR—Ethan Hull, Ithaca

OL—Jeffrey Lombard, Ithaca

OL—Mason VanCamp, Ithaca

DL—Brandon Pass, Ithaca

DL—Braden Peska, Ithaca

LB – Kaleb Peska, Ithaca

DB—Charlie Martyn, Ithaca

DIVISION 8

RB—Cade Bolen, Carson City-Crystal

WR—Grayson Ackels, Carson City-Crystal

WR/TE—Chris Hicks, Potterville

OL—Evan Curtiss, Fowler

OL—Jace Staff, Carson City-Crystal

OL—Camden Graf, Dansville

DL—Chris Avery, Carson City-Crystal

LB—Michael Husted, Carson City-Crystal

DB—Zach Halfmann, Fowler

8-PLAYER DIVISION 1

RB—Bruce Thelen, Fulton

WR—Ryan Wolfgang, Fulton

OL—Dezmond Blair, Fulton

8-PLAYER DIVISION 2

RB—Drew McGowan, Morrice

DL—Gage Cartier, Morrice

LB—Peyton McGowan, Morrice

DB – Caden Binkley, Morrice

DB—Landon Simpson, Portland St. Patrick

DB – Logan Drummond, Ashley

8-PLAYER OTHERS

OL – Christian Huissen, Maple Valley

DL—Reece Proctor-Burhans, Maple Valley

