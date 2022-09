Section V boys golf results for the 2022 season

To report Section V boys golf results scores: Coaches or team representatives are asked to send Section V boys golf results as soon as possible after competitions by emailing [email protected] Please include a name and contact number.

The scores for the 2022 fall season will be listed below by date.

Section V boys golf results from Wednesday, September 21

Finger Lakes

At Seneca Falls CC, par 36

Mynderse Academy 234, Waterloo 236

Medalist: John Siblosky (W) 41, two birdies. Mynderse Blue Devils (7-2 overall record), Waterloo Tigers (3-4-1). Luke Spinner (M) 43.

At Eagle Vale, par 36

Naples 247, Harley Allendale Columbia 335

Medalist: Charlie Grove (N) 43. Naples Big Green (5-5, 4-4), HAC Wolves (0-6).

At Lakeside, par 36

Honeoye 278, Penn Yan 293

Medalist: Will Thompson (PY) 49. Honeoye Bulldogs (5-2-1, 5-1), Penn Yan Mustangs (2-6, 1-5).

At Parkview, par 36

Bloomfield 260, Romulus/South Seneca 303

Medalist: Gabe Ward (B) 36. Bloomfield (7-1 league).

Section V boys golf results from Tuesday, September 20

Finger Lakes

At Silver Creek, par 35

Waterloo 221, Wayne 221

Medalist: John Siblosky (W) 34, birdies at No. 3 and No. 7. Waterloo Tigers (3-4-1 overall record, 2-1-1 league), Wayne Eagles (5-1-1, 3-1-1).

At Crooked Pines, par 35

Palmyra-Macedon 217, Geneva 221

Medalist: Jeremy Askin (G) 40. Palmyra-Macedon Red Raiders (4-3 overall, 4-1 league), Geneva Panthers (6-1, 2-1). Brett Rooks (Pal-Mac) 41, birdie at No. 3, par 5; Tyler Santelli (Pal-Mac) 41, birdie at No. 8, part 4.

At Winged Pheasant, par 36

Midlakes 260, Newark 293

Medalist: Nate Close (M) 45. Midlakes Screaming Eagles (3-3 overall record, 1-2 league), Newark Reds (1-7-1, 0-6). Jack McHugh (M) 48, birdie No. 5, a par 4.

At Seneca Falls Country Club, par 36

Mynderse Academy 253, South Seneca/Romulus 326

Medalist: Luke Spinner (M) 45. Mynderse Blue Devils (6-2, 4-1), South Seneca/Romulus (1-5, 1-5).

Section V boys golf results from Monday, September 19

Finger Lakes

At Parkview, par 36

Bloomfield 253, Naples 257

Medalist: Gabe Ward (B) 35.

At Crooked Pines, par 35

Palmyra-Macedon 213, Wayne 222

Medalist: Tyler Santelli (Pal-Mac) 40. Palmyra-Macedon Red Raiders (3-3 overall, 3-1 league), Wayne Eagles (5-1, 3-1). Brett Rooks (Pal-Mac), Kyle Tomaselli (W) 42.

Section V boys golf results from Friday, September 16

Finger Lakes

At Lakeside, par 36

Bloomfield 257, Penn Yan 348

Medalist: Gabe Ward (B) 42. Bloomfield (5-2 overall, 5-1 league), Penn Yan (2-5, 1-4).

At Old Hickory

Honeoye 283, Newark 283

Co-medalist: Gavin Clark (H), Billy Covey (H) 48. Honeoye Bulldogs (4-2-1, 4-1).

Naples 273, Romulus 318

At Reservoir Creek, par 35

Medalist: Mike Kaufman (R) 48. Naples (4-4, 3-3).

Mynderse Academy over Harley Allendale Columbia, forfeit

Co-medalist: Luke Spinner (M) and Nico Franzone (M) 45. Mynderse Academy Blue Devils (5-2, 3-1), Harley Allendale Columbia (0-5). Eighth-grader Brandt Schweitz 48, two pars.

Section V boys golf results from Thursday, September 15

Finger Lakes

At Silver Creek, par 36

Waterloo 234, Midlakes/Red Jacket 270

Medalist: John Sibloski (W) 33, birdies at No. 10, 11, 16, 17 and 18. Waterloo Tigers (3-3 overall, 2-0 league), Midlakes/Red Jacket (2-3, 0-2). Nate Close (M/RJ) 42, Tyler Adle (W) 43, birdies at No. 11 and 16.

At Reservoir Creek, par 36

Bloomfield 239, Naples 257

Medalist: Gabe Ward (B) 36. Bloomfield (4-2, 3-1), Naples (3-4, 2-3). Joe Walsh (B) 40.

At Crooked Pines, par 35

Palmyra-Macedon 216, Newark 260

Medalist: Christian Morrison (Pal-Mac) 38. Palmrya-Macedon Red Raiders (2-3 overall, 2-1 league), Newark Reds (1-6, 0-5). Tyler Santelli (Pal-Mac) 41.

Section V boys golf results from Wednesday, September 14

Finger Lakes

At Eagle Vale, par 36

Honeoye 312, Harley Allendale Columbia forfeit

Medalist: Dillon Kraft (H) 57. Honeoye Bulldogs (4-2 overall, 4-1 league), HAC Wolves (0-5, 0-5) had four players.

Section V boys golf results from Tuesday, September 13

Finger Lakes

At Crooked Pines, par 35

Palmyra-Macedon 220, Midlakes/Red Jacket 248

Medalist: Henry Carlett (Pal-Mac) 40. Palmyra-Macedon Red Raiders (1-3 overall, 1-1 league), Midlakes/Red Jacket (2-2, 0-1). Christian Morrison (Pal-Mac) 41.

Section V boys golf results from Monday, September 12

Finger Lakes

At Old Hickory, par 36

Bloomfield 238, Honeoye 283

Medalist: Gabe Ward (B) 33, birdies at No. 11, 12 and 18, zero bogeys. Bloomfield (2-2 overall, 2-0 league), Honeoye Bulldogs (3-2, 3-1). Joey Walsh (B) 39.

At Lakeside, par 36

Naples 276, Penn Yan 280

Medalist: Grady Grove (N) 40, birdies at No. 12 and No. 18. Naples (2-2 league, 2-3 overall), Penn Yan (0-3, 1-4). Charlie Grove (N) 43, birdie at No. 12.

Section V boys golf results from Friday, September 9

Finger Lakes

At Silver Creek, par 35

Waterloo 218, Penn Yan 264

Medalist: John Siblosky (W) 36. Waterloo Tigers (2-3 overall), Penn Yan Mustangs (1-3).

At Reservoir Creek, par 35

Naples 257, Palmyra-Macedon 263

Medalist: Charlie Grove (N) 42. Naples Big Green (202), Palmyra-Macedon Red Raiders (1-1).

Geneva 236, Naples 248

Medalist: Nate Price (G) 40. Geneva Panthers (4-0), Naples Big Green (2-3).

At Winged Pheasant

Newark 295, Honeoye 297

Co-medalists: Connor Visingard (N) and Gavin Clark (H) 49. Newark Reds (1-3), Honeoye Bulldogs (3-1).

At Ontario, par 36

Wayne 221, Mynderse 252

Medalist: PJ Ostrowski (W) 40, birdie at par-5, No. 8. Wayne Eagles (4-0), Mynderse Blue Devils (3-1).

Wayne 235, Bloomfield 262

Medalist: Gabe Ward (B) 38, 7 pars, 2 bogeys. Wayne Eagles (3-0 overall), Bloomfield (1-1).

Mynderse 255, Bloomfield 262

Other individual scores: Luke Spinner (M) 44, Aiden Lestrange (W) 41.

Section V boys golf results from Thursday, September 8

Finger Lakes

At Reservoir Creek, par 36

Mynderse 242, Naples 262

Medalist: Luke Spinner (M) 39. Mynderse Blue Devils (3-0), Naples (1-2).

At Parkview Fairways, par 36

Bloomfield 248, Harley Allendale Columbia 368

Medalist: Gabe Ward (B) 38.

Section V boys golf results from Wednesday, September 7

Finger Lakes

At Silver Creek, par 35

Waterloo 215, Newark 280

Medalist: John Siblosky (W) 32, birdies on No. 2, No. 3 and No. 5. Waterloo (1-3 overall, 1-0 league/division), Newark Reds (0-3, 0-2).

Section V boys golf results from Tuesday, September 6

Finger Lakes

At Eagle Vale, par 36

Romulus 325, Harley Allendale-Columbia 345

Medalist: Cameron Anderson (HAC) 48. Romulus Warriors (1-0 overall), HAC Wolves (0-2).

At Old Hickory, par 36

Honeoye 291, Naples 324

Medalist: Grady Gove (Naples) 45. Honeoye Bulldogs (2-0, 2-0), Naples (1-1, 1-1).

At Seneca Falls CC, par 36

Mynderse Academy 249, Penn Yan 365

Medalist: Luke Spinner (M) 44. Mynderse Academy Blue Devils (2-0, 1-0), Penn Yan Mustangs (1-2, 0-2).

Section V boys golf results from Friday, September 2

Finger Lakes

At Old Hickory, par 36

Honeoye 303, Penn Yan 311

Medalist: Colin Johnson (PY) 54. Honeoye Bulldogs (1-0 overall, 1-0 league records), Penn Yan Mustangs (1-1, 0-1).

Section V boys golf results from Thursday, September 1

Finger Lakes

At Silver Creek, par 35

Mynderse Academy 208, Waterloo 223

Medalist: John Sibolsky (W) 30, six birdies. Mynderse (1-0 overall record), Luke Spinner (36) and Matt Bogart (39) birdied No. 9. Waterloo (0-3 overall record).

Naples 277, Harley Allendale Columbia 318

At Reservoir Creek, par 35

Medalist: Charlie Grove (N) 45. Naples Big Green Machines (1-0 overall), HAC Wolves (0-1).

Section V boys golf results from Wednesday, August 31

Finger Lakes

At Lakeside Country Club, par 36

Penn Yan 324, Newark 325

Medalist: Connor Visingard (N) 46. Penn Yan Mustangs (1-0 overall record), Newark (0-2 overall).

Section V boys golf results from Tuesday, August 30

Finger Lakes

At Ontario GC, par 36

Wayne 239, Newark 320

Wayne 226, Palmyra-Macedon 242

Medalist: Henry Carlett (Palmyra-Macedon) 42; Wayne Eagles (2-0 overall, 2-0 league); Newark Reds (0-1, 0-1), Palmyra-Macedon Red Raiders (0-1, 0-1).