Section 9 girls volleyball: Coaches give all-star Picks

Class AA

MVP: Sienna Hunter, Pine Bush

Section 9 girls volleyball: Coaches give all-star Picks

First team: Monroe-Woodbury – Payton Grove; Sophia Ryan; Pine Bush – Monica Ilioiu; Courtney Meyer; Valley Central – Autumn Singleton; Warwick – Fiona Egan

Second team: Kingston – Ryleigh Purvis; Pine Bush – Anabella Almeida; Valley Central – Hiromi Gutierrez; Warwick – Jill Ferris; Abby Tobin; Washingtonville – Lana O’Sullivan; Sami Greenbaum

honorable mention: Kingston – Nayda Gorton; Alannah Rolph; Middletown – Jayla Ward; Newburgh – Megan Evans; McKayla Rafferty; Warwick – Erin Smith; Washingtonville – Grace Moliterno; Grace Schug

Class A

MVP: Karina Liba, Cornwall

First team: Cornwall – Alexandra Hinchcliff; Zakara Masibo-Ballard; Minisink Valley – Kayla Wasserman; Roosevelt – Alana Rider; Wallkill – Katelyn Jordy; Grace Mesuch

Second team: Beacon – Daveya Rodriguez; Cornwall – Lily Byrne; Goshen – Ana Loter; Minisink Valley – Hana Hassen; Abby Stevens; Roosevelt – Aliya Feerick; Wallkill – Regan Moeykens

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