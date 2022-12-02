Section 9 girls volleyball: Coaches give all-star Picks
Class AA
MVP: Sienna Hunter, Pine Bush
First team: Monroe-Woodbury – Payton Grove; Sophia Ryan; Pine Bush – Monica Ilioiu; Courtney Meyer; Valley Central – Autumn Singleton; Warwick – Fiona Egan
Second team: Kingston – Ryleigh Purvis; Pine Bush – Anabella Almeida; Valley Central – Hiromi Gutierrez; Warwick – Jill Ferris; Abby Tobin; Washingtonville – Lana O’Sullivan; Sami Greenbaum
honorable mention: Kingston – Nayda Gorton; Alannah Rolph; Middletown – Jayla Ward; Newburgh – Megan Evans; McKayla Rafferty; Warwick – Erin Smith; Washingtonville – Grace Moliterno; Grace Schug
Class A
MVP: Karina Liba, Cornwall
First team: Cornwall – Alexandra Hinchcliff; Zakara Masibo-Ballard; Minisink Valley – Kayla Wasserman; Roosevelt – Alana Rider; Wallkill – Katelyn Jordy; Grace Mesuch
Second team: Beacon – Daveya Rodriguez; Cornwall – Lily Byrne; Goshen – Ana Loter; Minisink Valley – Hana Hassen; Abby Stevens; Roosevelt – Aliya Feerick; Wallkill – Regan Moeykens
honorable mention: Beacon – Lily Burke; Goshen – Nicasandra Chan; Rowan Meyers; Lily Noteboom; Minisink Valley – Kylie Giakoumis; Roosevelt – Marina Scott; Sanaiya Whitted; Wallkill – Genevieve Pollock
Class B
MVP: Priscilla McReynolds, Spackenkill
First team: Highland – Katie Dauenheimer; Lourdes – Vanessa Seymour; Alex Zangerle; Port Jervis – Addison McElroy; Spackenkill – Ava Geer; Franchelis Guzman
Second team: Highland – Daniella Grant; Lourdes – Madison Tegeler; Marlboro – Madison Callahan; New Paltz – Annabel Voorhis; O’Neill – Audrey Elisondo; Red Hook – Jordan Lee; Spackenkill – Katie Kaylor
honorable mention: Ellenville – Yandeliz Bruce; Fallsburg – Jordyn Wall-Carty; Lourdes – Jordan Zamudio; Marlboro – Kalista Birkenstock; New Paltz – Daphne Paul-LaRonca; Georgia Schultz; Lily Sturgis; O’Neill – Ellie Brown; Port Jervis – Emma Maley; Red Hook – Mia Merino
Class C
MVP: Eva Fitzpatrick, Burke Catholic
First team: Burke – Onoria Demarest; Jamie Hernandez; Chester – Trinity Delgado; Julie Malone; Dover – Kaitlyn Killmer; Rhinebeck – Ava Wolfe
Second team: Burke – Maya Tudrey; Chester – Taegan Brideweser; Skylar Dewhirst; Dover – Jenna Rienhard; Rhinebeck – Brooke Centineo; Sullivan West – Madeline Kask
Class D
MVP: Ruby Moody, Mount Academy
First team: Millbrook – Marisa Markou; Julia Stoliker; Mount Academy – Amy Boller; Jacqui Maendel; SS Seward – Kaily Stolowski; Tuxedo – Juliana Scanlon
Second team: Millbrook – Giana Dipilato; Natalie Fox; Mount Academy – Jenna Maendel; Pine Plains – Molly Eiffert; SS Seward – Abigail Orlando; Tuxedo – Vanessa Duarte
honorable mention: Pine Plains – Chloe Baden; SS Seward – Ava Kirschle