SBLive’s Washington high school boys basketball rankings, Dec. 27

Here is SBLive WA’s second installment of top-10 boys basketball rankings for each WIAA classification (records as of Dec. 26):

CLASS 4A RANKINGS

1. Curtis (8-1)

2. Mount Si (5-1)

3. Federal Way (7-1)

4. Gonzaga Prep (6-0)

5. Skyline (6-1)

6. Olympia (4-3)

7. Kentridge (6-1)

8. Woodinville (7-1)

9. Richland (4-2)

10. Jackson (4-1)

FIRST FIVE OUT: Davis, Union, Skyview, Camas, Tahoma

CLASS 3A RANKINGS

1. Garfield (9-0)

2. O’Dea (5-1)

3. Auburn (5-1)

4. Mount Spokane (5-1)

5. Eastside Catholic (5-1)

6. Gig Harbor (7-1)

7. Rainier Beach (4-2)

8. Bellevue (9-1)

9. Nathan Hale (8-0)

10. Timberline (4-3)

FIRST FIVE OUT: Stanwood, Kennewick, Mountain View, Mountlake Terrace, Lincoln of Tacoma

CLASS 2A RANKINGS

1. Lynden (4-1)

2. Sehome (7-0)

3. Tumwater (7-3)

4. North Kitsap (5-2)

5. Pullman (5-0)

6. Anacortes (6-0)

7. Mark Morris (8-1)

8. Grandview (8-1)

9. Prosser (4-1)

10. RA Long (4-2)

FIRST FOUR OUT: Ellensburg, Port Angeles, Renton, Foss

CLASS 1A RANKINGS

1. Lynden Christian (7-0)

2. Annie Wright (8-1)

3. Zillah (4-1)

4. King’s (6-3)

5. Seattle Academy (5-1)

6. Blaine (5-1)

7. Freeman (6-1)

8. Toppenish (4-2)

9. Life Christian Academy (3-0)

10. Chelan (4-2)

FIRST FOUR OUT: Seton Catholic, Omak, Overlake, Quincy

CLASS 2B RANKINGS

1. Morton-White Pass (7-1)

2. Davenport (7-0)

3. Columbia of Burbank (7-1)

4. Lake Roosevelt (6-2)

5. Brewster (6-1)

6. Colfax (6-1)

7. Lind-Ritzville-Sprague-Washtucna-Harrington (5-2)

8. Pole vault (4-2)

9. Adna (7-1)

10. Wahkiakum (5-1)

FIRST THREE OUT: Northwest Christian of Colbert, Cle Elum-Roslyn, Okanogan

CLASS 1B RANKINGS

1. Cusick (5-0)

2. Sunnyside Christian (4-1)

3. Willapa Valley (5-0)

4. DeSales (6-1)

5. Lummi Nation (5-2)

6. Oakville (7-2)

7. Wellpins (7-0)

8. Mossyrock (4-0)

9. Tulalip Heritage (7-0)

10. Oakesdale (6-2)

FIRST THREE OUT: Crescent, Quilcene, Pomeroy