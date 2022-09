Ravens Have One of the NFL’s Youngest Rosters

BALTIMORE — Ravens GM Eric DeCosta walks a fine line between having a team that can compete for a Super Bowl each year while building a solid foundation for the future.

He’s had success with the draft as the Ravens have the eighth youngest roster heading into the 2022 season, according to Bookie.com.

Rookie safety Kyle Hamilton is the 10th youngest player in the NFL at age 21 and five months.

Here’s a breakdown by each team.

1. (Oldest) Las Vegas Raiders: 27 years 5 months 27 days

2. New England Patriots: 27 years 5 months 13 days

3. Arizona Cardinals: 27 years 5 months 8 days

4. Tampa Bay Buccaneers: 27 years 4 months 6 days

5. New Orleans Saints: 27 years 2 months 27 days

6. Carolina Panthers: 26 years 11 months 12 days

7. Denver Broncos: 26 years 10 months 27 days

8. Baltimore Ravens: 26 years 10 months 20 days

9. Miami Dolphins: 26 years 10 months 10 days

10. Houston Texans: 26 years 10 months 1 day

11. Los Angeles Chargers: 26 years 9 months 13 days

12. Cincinnati Bengals: 26 years 9 months 9 days

13. San Francisco 49ers: 26 years 8 months 10 days

14. Indianapolis Colts: 26 years 7 months 4 days

15. Philadelphia Eagles: 26 years 6 months 16 days

16. Tennessee Titans: 26 years 6 months 15 days

17. Seattle Seahawks: 26 years 6 months 2 days

18. Buffalo Bills: 26 years 5 months 23 days

19. Minnesota Vikings: 26 years 5 months 6 days

20. New York Jets: 26 years 5 months 20 days

21. New York Giants: 26 years 4 months 21 days

22. Green Bay Packers: 26 years 4 months 4 days

23. Chicago Bears: 26 years 3 months 12 days

24. Pittsburgh Steelers: 26 years 2 months 29 days

25. Atlanta Falcons: 26 years 2 months 2 days

26. Washington Commanders: 26 years 1 month 19 days

27. Jacksonville Jaguars: 25 years 11 months 30 days

28. Dallas Cowboys: 25 years 11 months 17 days

29. Detroit Lions: 25 years 11 months, 6 days

30. Los Angeles Rams: 25 years 10 months 14 days

31. Kansas City Chiefs: 25 years 9 months 24 days

32. (Youngest) Cleveland Browns: 25 years