Pilier des Barjots, patron du PSG, chef du hand pro… Qui est Bruno Martini, poursuivi pour «corruption de mineur» ?

Le double Champion du monde de handball est un monument du handball français qui avait parfaitement réussi sa reconversion dans son sport en tant que dirigeant.

Bruno Martini, ex-gardien de l’équipe de France de handball, Champion du monde et president de la Ligue nationale de handball (LNH), est pursuedi pour “corruption de minor” et “détention d’images pedopornographiques”, at-on appris mercredi de source proche du dossier. Portrait of an essential player of the French team who became the patron of handball hexagonal.

Un joueur majeur de l’équipe de France

Symbole d’une équipe de France qui entamait son règne sur le handball à l’échelon planetaire dans les années 90s, Bruno Martini is considered comme l’un des meilleurs gardiens français de l’histoire. Il a porté à 202 reprises le Maillot de la sélection nationale avec qui il fut double Champion du monde, en 1995 et 2001. Moins heureux aux JO en 1996 (4e) et 2000 (6e), le natif de Salon-de-Provence, aujourd’hui aged 52 ans, était aussi monté sur le toit de l’Europe en club en remportant la Ligue des Champions avec Montpellier. Il a été cinq fois Champion de France before de prendre sa retreat en 2007 après Deux decennie au plus…