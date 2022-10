Oregon volleyball season-long stat leaders

Who are the best of the best, statistically speaking, in Oregon HS vball this fall?

Jesuit senior Ceanna O’Loughlin is one of the leading attackers in Oregon this fall

This week, OSAAtoday debuts its list of the top Oregon girls volleyball players this fall, based exclusively on reported statistics. We will update this list Weekly until the season’s end.

Kills – 225 or more

378 – Olivia Maulding, 6-2 Sr. MB, La Salle Prep (5A)

327 – Kelsey Dunn, 6-2 Sr. MB, St. Mary’s, Medford (3A)

326 – Makenna Wiepert, 5-11 Sr. OH, Wilsonville (5A)

315 – Hallee Hughes, 5-11 Sr. OH, Willamina (2A)

307 – Ceanna O’Loughlin, 5-11 Sr. OH, Jesuit (6A)

287 – Kendra Bittle, 6-2 Sr. OH, Crater (5A)

285 – Poppy Freeman, 5-11 Soph. RS, Cascade Christian (3A)

266 — Shannon MacCallum, 5-11 Sr. OH, Summit (5A)

264 – Genevieve Robinson, 6-1 Sr. MB, Weston-McEwen (2A)

264 — Brooksie Isham, 5-10 Sr. OH, South Salem (6A)

232 – Stella Koch5-10 Jr. MB, St. Paul (1A)

232 – Zuri Reeser, 5-9 Sr. OH/S, Stanfield (2A)

231 – Sierra Hale, 5-6 Sr. S/OH, Damascus Christian (1A)

230 – Isabella Jacobson, 5-10 Soph. OH, Crescent Valley (5A)

226 – Maddison Kocina, 6-1 Sr. OH, Crater (5A)

225 – Isabel Patterson, 5-10 Sr. OH, Jesuit (6A)

Assists – 500 or more

864 – Jackie Carle, 5-7 Soph. S, Jesuit (6A)

724 — Ashley Wright5-9 Jr. S, Burns (3A)

625 – Kate Stidham, 5-10 Sr. S, Crater (5A)

604 – Kaitlyn Hansen, 5-8 Sr. S, St. Mary’s, Medford (3A)

593 – Gracie Koch5-6 Jr. S, St. Paul (1A)

586 – Molly Griffin5-7 Jr. S, Cascade Christian (3A)

552 – Olivia Woody5-4 Jr. S, North Clackamas Christian (1A)

540 – Kamden Mitchell, 5-10 Soph. S, Crescent Valley (5A)

Digs – 250 or more

394 – Danielle Street5-6 Jr. Libero, Crescent Valley (5A)

367 — Hanna VanderPloeg, Sr. Libero, Mohawk (1A)

355 – Lily Lindsey, 5-7 Sr. OH, Weston-McEwen (2A)

331 – Kaylee Spaulding, 5-2 Fr. DS, Gaston (2A)

329 – Cayden Henderson5-4 Jr. Libero, Gaston (2A)

324 — Sophia Rewers, 5-5 Sr. Libero, Valley Catholic (3A)

302 – Ellie Harrington, 5-5 Sr. Libero, Cascade Christian (3A)

283 – Addy Azavedo, 5-4 Soph. Libero, Jesuit (6A)

282 – Albie Borovansky, 5-4 Sr. Libero, St. Mary’s School (3A)

273 – Exactly Ellis, 5-6 Sr. OH, Pilot Rock (1A)

266 – Kylee Jackson, 5-10 Soph. MB, Stanfield (2A)

264 – Lirian Holden5-5 Jr. Libero, Weston-McEwen (2A)

258 – Zuri Reeser, 5-9 Sr. OH/S, Stanfield (2A)

Aces – 60 or more

153 – Sierra Hale, 5-6 Sr. S/OH, Damascus Christian (1A)

94 — Delaynee Angell, 5-10 Soph. OH, Weston-McEwen (2A)

89 — Frances Eisenhardt, 5-7 Sr. OH, Valley Catholic (3A)

89 – Ava Edmonds-Smith, 5-6 Sr. S, Open Door Christian Academy (1A)

88 – Madison Orem, 5-5 Sr. S, Ione Community Charter School (1A)

84 – Hannah Stark, 5-8 Sr. MB, North Clackamas Christian (1A)

84 – Olivia Woody5-4 Jr. S, North Clackamas Christian (1A)

82 – Abbigail Bailey, 5-10 Sr. S/OH, Damascus Christian (1A)

82 – Annabelle Davidson, 5-10 Sr. RS, St. Paul (1A)

81 – Ashlyn Watt, 5-7 Sr. OH, North Clackamas Christian (1A)

78 – Riley CrumeJr. S, Days Creek (1A)

78 — Reese Rothwell5-10 Sr. RS, Burns (3A)

78 — Ashley Wright5-9 Jr. S, Burns (3A)

75 — Hanna VanderPloeg, Sr. Libero, Mohawk (1A)

73 — Lily Lindsey, 5-7 Sr. OH, Weston-McEwen (2A)

69 – Mallorie Taylor, 5-5 Sr. Libero, La Salle Prep (5A)

68 – Addy Azavedo, 5-4 Soph. Libero, Jesuit (6A)

65 – Zuri Reeser, 5-9 Sr. OH/S, Stanfield (2A)

64 – Lucy McAllister, 5-4 Fr. DS, Damascus Christian (1A)

62 — Caitlyn Horrell, 6-0 Soph. MB, Burns (3A)

Blocks – 60 or more

110 — Akylah Kaino, 6-0 Soph. MB, Burns (3A)

75 – Genevieve Robinson, 6-1 Sr. MB, Weston-McEwen (2A)

74 – Olivia Maulding, 6-2 Sr. MB, La Salle Prep (5A)

74 – Hailey Heytveldt, 6-1 Jr. MB, La Salle Prep (5A)

70 – Brooklynn Bailey, 5-10 Sr. MB, Willamina (2A)

69 – Lauren Putnam, 6-0 Sr. MB, Stanfield (2A)

67 — Caitlyn Horrell, 6-0 Soph. MB, Burns (3A)

**Varsity head coaches may email additions to the list, in the form shown above, to [email protected]. Be sure to include the relevant category for inclusion.