NFL Injury Report – Newsday

NEW YORK — The National Football League injury report, as provided by the league (OUT: Player will not play; DOUBTFUL: Player is unlikely to play; QUESTIONABLE: Player is not certain to play; DNP: did not practice; LIMITED: limited participation ; FULL: Full participation):

KANSAS CITY CHIEFS at LAS VEGAS RAIDERS — KANSAS CITY: OUT: WR Skyy Moore (hand). QUESTIONABLE: CB L’Jarius Sneed (hip), G Joe Thuney (ankle), K Harrison Butker (back), WR Mecole Hardman (pelvis). FULL: MLB Nick Bolton (rib). LAS VEGAS: OUT: LB Darien Butler (concussion). QUESTIONABLE: RB Josh Jacobs (hip/oblique/NIR-personal). FULL: WR Davante Adams (illness), LB Curtis Bolton (concussion), P AJ Cole (illness), QB Jarrett Stidham (right elbow), RB Zamir White (ankle), CB Tyler Hall (foot).

TENNESSEE TITANS at JACKSONVILLE JAGUARS — TENNESSEE: OUT: CB Davontae Harris (hamstring). QUESTIONABLE: OLB Dyland Cole (ankle), CB Kristian Fulton (groin), S Amani Hooker (knee), OT Nicholas Petit-Frere (ankle), WR Treylon Burks (groin). LIMITED: DE Jeffery Simmons (ankle). FULL: DE Denico Autry (biceps), RB Derrick Henry (hip), DB Josh Thompson (concussion). JACKSONVILLE: QUESTIONABLE: QB Trevor Lawrence (toe), DB Andrew Wingard (shoulder), OLB Travon Walker (ankle), LS Ross Matiscik (back), G Brandon Scherff (abdomen/ankle), DE Foley Fatukasi (ankle), S Rayshawn Jenkins (shoulder).

ARIZONA CARDINALS at SAN FRANCISCO 49ERS — ARIZONA: NO DATA REPORTED. SAN FRANCISCO: NO DATA REPORTED.

BALTIMORE RAVENS at CINCINNATI BENGALS — BALTIMORE: DNP: WR DeSean Jackson (illness), QB Lamar Jackson (knee). LIMITED: QB Tyler Huntley (shoulder/right wrist). CB Marcus Peters (calf). FULL: DE Calais Campbell (NIR-resting player/knee), CB Kevon Seymour (finger), T Ronnie Stanley (NIR-resting player). CINCINNATI: LIMITED: CB Eli Apple (neck). FULL: DE Sam Hubbard (calf).

CAROLINA PANTHERS at NEW ORLEANS SAINTS — CAROLINA: DNP: DT Matthew Ioannidis (back). LIMITED: TE Stephen Sullivan (elbow), LB Chandler Wooten (ankle), LB Joel Iyiegbuniwe (hamstring). FULL: DE Brain Burns (ankle). NEW ORLEANS: DNP: CB Paulson Adebo (hamstring), G Peat Andrus (ankle). LIMITED: S Justin Evans (shoulder), TE Taysom Hill (back), OT James Hurst (foot), TE Juwan Johnson (quadricep), S Marcus Maye (shoulder), LB Ty Summers (oblique), OT Ryan Ramczyk (NIR- resting player/hip). FULL: LB Chase Hansen (knee).

CLEVELAND BROWNS at PITTSBURGS STEELERS — CLEVELAND: DNP: OT Jack Conklin (ankle), DE Myles Garrett (NIR-resting player), CB Denzel Ward (shoulder), C Ethan Pocic (illness), DE Isaiah Thomas (foot). LIMITED: WR Amari Cooper (NIR-resting player/hip), RB D’Ernest Johnson (shoulder). PITTSBURGH: DNP: CB Arthur Maulet (illness), FB Minkah Fitzpatrick (ankle), ILB Myles Jack (groin), NT Cameron Heyward (NIR-resting player), DT Larry Ogunjobi (toe). FULL: WR Diontae Johnson (hip), RB Najee Harris (NIR-resting player), CB James Pierre (concussion), G Kevin Dotson (shoulder).

DALLAS COWBOYS at WASHINGTON COMMANDERS — DALLAS: DNP: C Tyler Biadasz (ankle). LIMITED: DE DeMarcus Lawrence (foot), LB Leighton Vander Esch (neck). FULL: CB Kelvin Joseph (tooth), RB Tony Pollard (thigh). WASHINGTON: DNP: DT Jonathan Allen (knee), G Saahdiq Charles (concussion), S Kamren Curl (ankle), LB Jamin Davis (knee), RB Antonio Gibson (knee/foot), OT Cornelius Lucas (ankle), G Andrew Norwell (hip), RB Brian Robinson (knee), DE James Smith-Williams (concussion), CB Benjamin St-Juste (ankle). FULL: DE Montez Sweat (illness).

DETROIT LIONS at GREEN BAY PACKERS — DETROIT: DNP: OT Kayode Awosika (ankle), DT Michael Grockers (ankle), C Frank Ragnow (foot). LIMITED: G Evan Brown (ankle), FB Jason Cabinda (knee), S DeShon Elliot (shoulder). FULL: RB Justin Jackson (hip). GREEN BAY: DNP: TE Josiah Deguara (calf), TE Marcedes Lewis (NIR-resting player). LIMITED: OT David Bakhtiari (knee/abdomen), OT Elgton Jenkins (knee), RB Aaron Jones (knee/ankle), OT Yosh Nijman (shoulder), DB Keisean Nixon (groin), WR Christian Watson (hip). FULL: LB Krys Barnes (hand), S Rudy Ford (wrist/knee), QB Aaron Rodgers (right thumb/knee).

HOUSTON TEXANS at INDIANAPOLIS COLTS — HOUSTON: DNP: C Jimmy Morrissey (concussion), CB Steven Nelson (illness), DE Obgo Okoronkwo (illness). LIMITED: WR Phillip Dorsett (hamstring), TE OJ Howard (hip). FULL: TE Teagan Quitoriano (thigh). INDIANAPOLIS: DNP: C/G Jimmy Morrissey (concussion), CB Steve Nelson (illness), DE Ogbonnia Okoronkwo (illness). LIMITED: WR PhillipDorsett (hamstring), TE OJ Howard (hip). FULL: TE Teagan Quitoriano.

LOS ANGELES CHARGERS at DENVER BRONCOS — LOS ANGELES CHARGERS: LIMITED: RB Zander Horvath (ankle), OT Trey Pipkins (knee). FULL: CB Bryce Callahan (groin), QB Justin Herbert (left shoulder), S Derwin James (concussion), LB Amen Ogbongbeiga (ankle), LB Troy Reeder (back), OT Jamaree Salyer (shoulder). DENVER: DNP: OT Calvin Anderson (ankle), WR Kendall Hinton (chest/foot), NT DJ Jones (knee), TE Eric Saubert (knee), TE Eric Tomlinson (ankle). LIMITED: CB Damarri Mathis (concussion), G Quinn Meinerz (foot), NT Mike Purcell (elbow/ankle), FS K’Waun Williams (knee), TE Andrew Beck (elbow), WR Jerry Jeudy (ankle). FULL: S Kareem Jackson (NIR-resting player), OLB Baron Browning (back), LB Nik Bonitto (elbow).

LOS ANGELES RAMS at SEATTLE SEAHAWKS — LOS ANGELES RAMS: NO DATA REPORTED. SEATTLE: NO DATA REPORTED.

MINNESOTA VIKINGS at CHICAGO BEARS — MINNESOTA: DNP: C Garrett Bradbury (back), DL James Lynch (shoulder). LIMITED: LB Brian Asamoah (knee). FULL: S Josh Metellus (thigh). CHICAGO: DNP: Justin Fields (hip), LS Patrick Scales (neck), LB Sterling Weatherford (illness), DT Angelo Blackson (illness). LIMITED: CB Kyler Gordon (groin). FULL: S Aquan Brisker (NIR-personal), G Ja’Tyre Carter (back), WR Dante Pettis (head), TE Trevon Wesco (ankle).

NEW ENGLAND PATRIOTS at BUFFALO BILLS — NEW ENGLAND: DNP: DL Davon Godchaux (illness). LIMITED: DB Bryant Myles (shoulder), CB Jonathan Jones (chest), DB Marcus Jones (concussion), WR Jakobi Meyers (shoulder), CB Jalen Mills (groin), WR DeVante Parker (concussion), DB Brenden Schooler (hip). , TE Jonnu Smith (concussion). BUFFALO: DNP: S Jordan Poyer (knee), G Rodger Saffold (NIR-resting player). LIMITED: QB Josh Allen (ankle/right elbow), LB Tyrel Dodson (knee), CB Taron Johnson (concussion), TE Dawson Knox (hip), LB Matt Milano (knee), DT Jordan Phillips (shoulder). FULL: CB Cam Lewis (forearm).

NEW YORK GIANTS at PHILADELPHIA EAGLES — NEW YORK GIANTS: DNP: LB Azeez Ojulari (ankle), DL Leonard Williams (neck). LIMITED: OL Jon Feliciano (back), DB Adoree Jackson (knee). FULL: DL Dexter Lawrence (NIR-resting player), DB Xavier McKinney (fingers). PHILADELPHIA: DNP: T Lane Johnson (groin), CB Avonte Maddox (toe), DE Josh Sweat (neck). LIMITED: LB Shaun Bradley (wrist), QB Jalen Hurts (right shoulder), RB Miles Sanders (knee), DE Janarius Robinson (ankle), CB aes Bradberry (NIR-resting player), WR AJ Brown (NIR-resting player) , DT Fletcher Cox (NIR-resting player), G Landon Dickerson (NIR-resting player), DE Brandon Graham (NIR-resting player), C Jason Kelce (NIR-resting player), G Isaac Seumalo (NIR-resting player) , CB Darius Slay (NIR-resting player). FULL: CB Zech McPhearson (illness).

NEW YORK JETS at MIAMI DOLPHINS — NEW YORK JETS: DNP: T Duane Brown (shoulder), G Laurent Duvernay-Tardif (knee), CB Brandon Echols (quadricep), T George Fant (knee), S Lamarcus Joyner (hip). LIMITED: G Nate Herbig (calf), QB Mike White (rib), S Jordan Whitehead (hamstring). FULL: DE Vinny Curry (biceps), LB CJ Mosley (shoulder). MIAMI: DNP: T Terron Armstead (toe/pectoral/knee/hip), T Eric Fisher (calf), T Kendall Lamm (ankle), QB Tua Tagovailoa (concussion), WR Cedrick Wilson Jr. (hip). LIMITED: QB Teddy Bridgewater (knee/right finger), LB Bradley Chubb (ankle/hand), CB Xavien Howard (knee), FB Alec Ingold (thumb), RB Raheem Mostert (NIR-resting player), S Eric Rowe (quadricep ), WR Jaylen Waddle (shoulder). FULL: S Jevon Holland (shoulder), CB Kader Kohou (thumb), LB Jaelan Phillips (toe).

TAMPA BAY BUCCANEERS at ATLANTA FALCONS — TAMPA BAY: DNP: CB Carlton Davis (shoulder), WR Julio Jones (knee/illness), DB Logan Ryan (knee), OT Donovan Smith (foot), NT Vita Veta (calf), QB Tom Brady (NIR-resting player). LIMITED: CB Jamel Dean (toe), FS Mike Edwards (hamstring/hip), LB Carl Nassib (pectoral), OT Tristan Wirfs (ankle). ATLANTA: LIMITED: TE Feleipe Franks (concussion), G Elijah Wilkinson (calf). FULL: RB Avery Williams (foot).