Mountain West in the NFL – 2022 Season

COLORADO SPRINGS, Colo. – Entering the first week of the 2022 NFL season, 55 players will represent current MW institutions on 53-man rosters. The league has an additional 24 former players on practice squads across the NFL.

Boise State leads all MW schools with 11 players on the active roster, followed by Wyoming with eight. Utah State (7), Colorado State (6), San Diego State (6) and Fresno State (5) all have at least five representatives.

The NFL season kicks off on Thursday, Sept. 8, as the Buffalo Bills travel to face the Defending Super Bowl Champions, the Los Angeles Rams.

Below is a full list of former players in the NFL:

ACTIVE ROSTER

Boise State (11)

John Bates, TE, Washington Commanders

Ezra Cleveland, OL, Minnesota Vikings

DeMarcus Lawrence, DE, Dallas Cowboys

Charles Leno, Jr., OL, Washington Commanders

Alexander Mattison, RB, Minnesota Vikings

Brett Rypien, QB, Denver Broncos

Khalil Shakir, WR, Buffalo Bills

Leighton Vander Esch, LB, Dallas Cowboys

Tanner Vallejo, LB, Arizona Cardinals

Avery Williams, RB, Atlanta Falcons

Cedrick Wilson, Jr., WR, Miami Dolphins

Colorado State (6)

Shaquil Barrett, LB, Tampa Bay Buccaneers

Michael Gallup, WR, Dallas Cowboys

Rashard Higgins, WR, Carolina Panthers

Trey McBride, TE, Arizona Cardinals

Trent Sieg, LS, Las Vegas Raiders

Ryan Stonehouse, P, Tennessee Titans

Fresno State (5)

Davante Adams, WR, Las Vegas Raiders

DaRon Bland, CB, Dallas Cowboys

Derek Carr, QB, Las Vegas Raiders

JuJu Hughes, S, Detroit Lions

Mykal Walker, LB, Atlanta Falcons

Hawaii (1)

Jahlani Tavai, LB, New England Patriots

Nevada (5)

Joel Bitonio, OL, Cleveland Browns

Austin Corbett, OL, Carolina Panthers

Romeo Doubs, WR, Green Bay Packers

Malik Reed, LB, Pittsburgh Steelers

Cole Turner, TE, Washington Commanders

New Mexico (2)

Corey Bojorquez, P, Cleveland Browns

Jason Sanders, K, Miami Dolphins

San Diego State (6)

Daniel Bellinger, TE, New York Giants

Aaron Brewer, LS, Arizona Cardinals

Daniel Brunskill, OL, San Francisco 49ers

Darren Hall, CB, Atlanta Falcons

Rashaad Penny, RB, Seattle Seahawks

Cameron Thomas, LB, Arizona Cardinals

San Jose State (4)

Josh Oliver, TE, Baltimore Ravens

David Quessenberry, OL, Buffalo Bills

Wes Schweitzer, OL, Washington Commanders

Keith Smith, FB, Atlanta Falcons

Utah State (7)

Jalen Davis, CB, Cincinnati Bengals

Tipa Galeai, LB, Green Bay Packers

Dallin Leavitt, S, Green Bay Packers

Jordan Love, QB, Green Bay Packers

Patrick Scales, LS, Chicago Bears

Nick Vigil, LB, Arizona Cardinals

Bobby Wagner, LB, Los Angeles Rams

Wyoming (8)

Josh Allen, QB, Buffalo Bills

Marcus Epps, S, Philadelphia Eagles

Carl Granderson, DE, New Orleans Saints

Chad Muma, LB, Jacksonville Jaguars

Mike Purcell, DL, Denver Broncos

Chase Roullier, OL, Washington Commanders

Logan Wilson, LB, Cincinnati Bengals

Andrew Wingard, S, Jacksonville Jaguars

PRACTICE SQUAD

Airforce (3)

Garrett Griffin, TE, Detroit Lions

Jordan Jackson, DT, New Orleans Saints

Nolan Laufenberg, OL, Washington Commanders

Boise State (1)

John Molchon, OL, Tampa Bay Buccaneers

Colorado State (2)

Manny Jones, DT, Arizona Cardinals

Preston Williams, WR, Carolina Panthers

Fresno State (3)

Alex Akingbulu, OL, Washington Commanders

Arron Mosby, LB, Carolina Panthers

Netane Muti, OL, Denver Broncos

Nevada (1)

Ramiz Ahmed, K, Green Bay Packers

San Diego State (6)

Alex Barrett, OL, San Francisco 49ers

William Dunkle, OL, Pittsburgh Steelers

Tayler Hawkins, S, San Francisco 49ers

Segun Olubi, LB, Indianapolis Colts

Zachary Thomas, OL, Chicago Bears

Trenton Thompson, S, New York Giants

San Jose State (2)

Andre Chachere, S, Philadelphia Eagles

Jeremiah Kolone, OL, Los Angeles Rams

Utah State (4)

Kyler Fackrell, LB, Baltimore Ravens

Deven Thompkins, WR, Tampa Bay Buccaneers

Darwin Thompson, RB, Seattle Seahawks

Derek Wright, WR, Carolina Panthers

Wyoming (2)

Tanner Gentry, WR, Buffalo Bills

Tashaun Gipson, S, San Francisco 49ers

Reserved/Injured

Boise State (1)

Jeremy McNichols, RB, Pittsburgh Steelers

Colorado State (1)

Bisi Johnson, WR, Minnesota Vikings

Fresno State (1)

Charles Washington, S, Arizona Cardinals

Hawaii (1)

Rigoberto Sanchez, P, Indianapolis Colts

San Diego State (3)

Nick Bawden, FB, New York Jets

Calvin Munson, LB, Miami Dolphins

Damontae Kazee, S, Pittsburgh Steelers