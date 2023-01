Nedim Remili JANEK SKARZYNSKI / AFP

Malgré un match où elle a été parfois dilettante, l’équipe de France est parvenue à enchaîner un xième succès en six matches, cette fois face à l’Espagne (28-26). Mercredi, elle jouera les quarts de finale.

Un choc sans couperet. Déjà qualifiques pour les quarts de finale avant même cette dernière journée, la France et l’Espagne se sont livrées un curieux Duel ce dimanche. Parfois intense, souvent dilettante, l’équipe championne Olympique en Titre est quand même parvenue à s’impose pour la xième fois en six matches lors de ce Mondial. Ce qui lui vaut evidently de finir en tête du Groupe 1 du tour principal. Sans connaître pour autant l’identité de son futur adversaire mercredi, Puisque cela se jouera ce lundi entre l’Allemagne et la Norvège, les Bleus affrontant le perdant.

Les dix Premières minutes étaiten particulier symptomatiques de ce manque d’enjeu. Entre des Espagnols procédant à de multiples expérimentos en la major partie des traditionnels titulaires sur le banc (ou en tribunes) et des Français Venant buter avec obstinacy sur le gardien ibérique Rodrigo Corrales, le niveau de jeu s’avérait pour le moins mediocre au vu de l’affiche proposed (4-4, 10e). Les Bleus avaient cpendant le mérite de sortir les premiers de Leur torpeur en signant un 3-0 (9-6, 19e) qui obligeait le sélectionneur adverse à poser un premier temps mort. Ribera voulait bien essayer des choses sur le plan tactique, mais de voir ses ouailles n’inscrire que six goals en 20 minutes ne pouvati décemment lui convenir.

Les Bleus renversent l’Espagne

La réaction ibérique ne tardait pas et prenait la forme d’un 3-0 égamente (9-9). Et si la France poursuivait sa course en tête, sous l’impulsion d’un Nedim Remili en verve, l’Espagne n’était pas en reste avec Daniel Fernandez et son 4 sur 4 en première période. Du coup, à la pause, tout restait à faire de part et d’autre avec ce score de parité Somme toute logique (13-13). Unfortunately, si le retour des vestiaires aérait l’esprit des Espagnols, il n’offrait pas de déclic à des Français qui multipliaient les pertes de balle et les actions approximatives, ce qu’exploitaient les joueurs ibériques pour Creuser l’écart (20- 17, 41e). Mais les Bleus avaient de l’orgueil, et un but exceptional de Valentin Porte venai réveiller des troupes endormies. Dans la foulée, Ludovic Fabregas equalized (22-22, 47e) and Petit à petit, le rapport de force s’inversait.

Elohim Prandi blessé ?

Elohim Prandi envoyait Deux missiles pour Donner l’avantage aux siens, avant que Fabregas, encore lui, ne donne Deux longueurs à la France (26-24, 53e). Puis Trois par l’intermediate de Nicolas Tournat (27-24). Et comme Vincent Gérard retrouvait son niveau aperçu contre le Monténégro, la Porte se fermait au nez des Espagnols de manière assez brutale (28-26). Même si la dernière minute offrait une mauvaise nouvelle avec la cheville Gauche de Prandi qui se tordait, laissant craindre une injury.