Milwaukee-area soccer players recognized on WSCA all-state teams

With senior goalkeeper CJ Deslongchamps and senior forward Owen Marshall on the first team, WIAA Division 1 runner-up Marquette leads the way among Milwaukee-area schools recognized on the Wisconsin Soccer Coaches Association boys all-state teams.

Of the 22 total players named to the first or second team, 14 came from area schools, including Alex Schmidt (second team) of Division 3 Champion New Berlin Eisenhower and Jonathan Monreal (second team) from Cristo Rey Jesuit, which won the Division 4 title.

The roster includes an “all-state” designation, in addition to first and second teams.

Here are the honorees, with Milwaukee-area players listed in bold.

First team

Player of the Year: Connor Gage, Jr., Verona

Ryan Berghauerjr., Brookfield East; CJ Deslongchamps, sr., Marquette; Mason Diercks, sr., Oregon; Jack Gruensr., Homestead; Brentell Handleysr., Menomonee Falls; Gavin Kreitmeir, sr., Waukesha West; Johan Lopez, sr., Baraboo; Noah Malcook, sr., Oregon; Owen Marshallsr., Marquette; Will Smithsr., Whitefish Bay.

Second team

Jacob Bakalinskysr., Homestead; Baylor Denu, sr., Beloit Memorial; Anthony Elert, sr., Oregon; Alex Klimm, sr., Verona; Emmett Lawton, sr., Notre Dame; Jaxon Marshall, jr., Arrowhead; Jonathan Monrealsr., Cristo Rey Jesuit; Nathaniel Moore, sr., Arrowhead; Harry Ross, Jr., Hudson; Alex Schmidtsr., New Berlin Eisenhower; Hudson Schreiberjr., Sussex Hamilton.

All-state

Chris Aguilarsr., Shorewood; Owen BackusJr., Elkhorn; Ray Beilman, sr., Elkhorn; Bubba Blair, sr., McFarland; Elliot Bordini, sr., Notre Dame; Jack Bretzmann, i.e., New Berlin Eisenhower; John Callaway, Jr., Fox Valley Lutheran; Dom Campos, sr., Middleton; James Dorchester, Jr., De Pere; Alex Edwards, jr., Columbus Catholic; Adam Engsr., Brookfield Central; Eren Evranjr., Brookfield East; Griffin French, so., Cedarburg; Carsten Ganter, sr., Sun Prairie East; Alex Goetz, sr., Kenosha Tremper; Nathan Haberli, sr., Monona Grove; Casey Hakami, Sr., University School of Milwaukee; Westley Hankes, jr., Edgerton; Aiden Hatleberg, jr., Belleville; Conner Heath, sr., Kenosha Tremper; Calen Hendrikse, sr., Sheboygan Christian/Lutheran; Camden Hurlihy, sr., Oshkosh West; Breon Jarvis, Jr., Whitefish Bay; Pace Jefferson, sr., Seymour; Liam Junker, jr., Eau Claire Memorial; Finn Kennedy, sr., Madison West; Daniel Kim, sr., Middleton; Milo Kohl, sr., Monona Grove; Ryan Lautenschlaeger, sr., Plymouth; Jack Lo, sr., Brookfield East; Ronaldo Lopez, sr., Baraboo; Jacob Lorge, sr., DC Everest; Cole Readjr., Lake Country Lutheran; Angel Luevanoi.e., St. Thomas More; Coco Montessr., Waukesha South; Charlie Mrozjr., Waukesha South; Quinn Muderlak, Jr., Whitefish Bay; Yaroslav Myshchyshyn, jr., Lakeland; Liam Nelsonsr., Marquette; That is, Nelsoni.e., Nicolet; Michael Poquettesr., Waukesha West; Beckham Provansr., Muskego; Adrian Quezada, sr., Cristo Rey Jesuit; Jesus Ramirez Pabon, i.e., Pius XI; Nathan Richardson, sr., Sheboygan Christian/Lutheran; Everett Saeger, sr., Kiel; Nolan Sandee, Jr., Nicolet; Tony Schmitz, sr., Sheboygan Christian/Lutheran; Owen Schneider, sr., Marquette; Toby Schneider, sr., Hudson; Casey Schoenecker, sr., Oregon; Seth Schroeder, jr., Winnebago Lutheran; Garrett Solcz, sr., Bay Port; Aaron Sparling, jr., Hudson; Riley Stevens, sr., Sun Prairie West; Nate Thompson, sr., Mount Horeb; Isaiah Tirado, Jr., Nicolet; EJ Van de Grift, sr., Verona; Brian Vasquez-Trejo, sr., Verona; Davis Vega, Sr., Mukwonago; Tobias Volkmann, sr., Three Lakes; Ben Wajerski, sr., Kenosha Tremper; Brady Wazny, sr., Bay Port; Daken Welch, sr., Eau Claire Memorial; Ben Wiedman, Jr., Wisconsin Rapids Lincoln; AJ Wildjr., Homestead; Jack Wondschneiderjr., Brookfield East; Ryan Wrobleskisr., Sussex Hamilton.