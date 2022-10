Mensah buzzer beater for the first Magdeburg defeat – Kiel and RNL is “6 of 6”

Share Tweet Share Share Email



Mads Mensah Larsen’s buzzer-beater “brought” the first defeat in the German Bundesliga season for reigning Champions SC Magdeburg 35:34 in front of 6,300 sold-out Flens Arena.

THW Kiel beat HSV Hamburg 40:28 in Derby of North led by Fantastic performance of Niklas Landin who had 16 saves.

THW Language: N. Landin (1.-60., 16 saves, 1 goal), Mrkva (ne); Duvnjak (2), Reinkind (7), M. Landin (2), Battermann (1), Øverby (5), Wiencek (2), Ekberg (3/2), Pabst, Johansson (7), Dahmke, Zarabec, Schwormstede (1), Wallinius (5), Bilyk (4);

HSV Hamburg: Bitter (1.-18., 31.-60., 6 clays), Budalic (18.-30., 1 clay); Schimmelbauer, Mortensen (7/2), Lassen (2), Weller (7), Axmann, Andersen (6), Niemann, Bergemann, Theilinger, Feit, Valiullin (4), Bajens (2);

Goppingen – Gummersbach 29:28

Kiel – Hamburg 40:28

MT Melsungen – Fuchse Berlin 29:32

Flensburg-H. – SC Magdeburg 35:34

Bergischer – Rhein-Neckar 26:27

Hamm-Westphalia – HSG Wetzlar 23:29

Minden – Hannover-Burgdorf 34:35

Stuttgart – Lemgo 32:28

STANDING:

1. Language 6 6 0 0 206:147 12 2. Rhein-Neckar 6 6 0 0 199:162 12 3. Fuchse Berlin 6 5 1 0 202:159 11 4. SC Magdeburg 6 5 0 1 197:165 10 5. Flensburg-H. 6 4 1 1 195:171 9 6. Erlangen 6 4 1 1 189:177 9 7. Gummersbach 6 4 0 2 174:166 8 8. Hanover-Burgdorf 6 4 0 2 166:170 8 9. Hamburg 6 3 0 3 168:167 6 10. Goppingen 6 2 1 3 169:183 5 11. Bergischer 7 2 0 5 186:198 4 12. MT Melsungen 6 1 2 3 174:188 4 13. Stuttgart 7 2 0 5 184:222 4 14. HSG Wetzlar 6 1 1 4 163:178 3 15. Leipzig 6 1 1 4 151:168 3 16. Lemgo 6 0 2 4 170:185 2 17. Hamm-Westphalia 6 0 0 6 159:193 0 18. Minden 6 0 0 6 146:199 0