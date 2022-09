Live scores and highlights from Indiana high schools

The calendar has flipped to September and the Indiana high school football season is in full swing. Week 3 was a thriller. We saw Center Grove’s win streak snapped, plenty of barn burners and more.

Here’s everything you need to see:

Roncalli 17, Chatard 14

Roncalli 0 7 7 3 — 17

Chatard 0 7 0 7 — 14

Scoring Plays

Chatard –Aiden Duncan 73 pass from Drew VanVleet (Jasper Chapman kick)

Roncalli – Luke Hansen 10 run (Levi Wisler kick)

Roncalli – Luke Hansen 19 run (Wisler kick)

Chatard – Riley Kinnett 14 run (Chapman kick)

Roncalli –FG Wisler 29

Individual Stats

Rushing — Chatard: Kinnett 12-72, VanVleet 5-20. Roncalli: Hansen 47-233, Ben Brandenburg 7-48, Moyers 3-(1).

Passing — Chatard: VanVleet 12-17-1 186. Roncalli: Moyers 9-15-1 69.

Receiving — Chatard: Jef Waugh 4-40, Duncan 3-79, Noah Dudik 3-43, Colin Guy 1-30, Kinnett 1-(-6). Roncalli: Nolan Tunny 2-26, Dylan Koglin 2-10, Christian Swiezy 2-10, Hansen 2-0, Charlie Elsener 1-23.

Carmel 35, Cass Tech 21

Carmel 7 14 7 7 — 35

Cass Tech 7 0 7 7 — 21

Scoring Plays

CT – Sean Hodges 3 run (G. Sanchez kick)

Car – Reece Bellin 28 pass from Jack Kazmierczak (Ben Sponsler kick)

Car – Bellin 13 pass from Kazmierczak (Sponsler kick)

Car – Bellin 23 pass from Kazmierczak (Sponsler kick)

CT – Corey Sadler 16 pass from L. Mumfield (Sanchez kick)

Car – Bellin 53 pass from Kazmierczak (Sponsler kick)

CT – Sadler 46 pass from Mumfield (Sanchez kick)

Car – Aidan Alayyad 1 run (Sponsler kick)

Individual Stats

Rushing – Cass Tech: Mumfield 13-43, Sean Hodges 10-27, Sadler 2-(minus-5); Carmel: Alayyad 15-75, Christian Peterson 2-60, Alijah Alfayyad 3-17, Carmichael 3-6, Kazmierczak 5-(minus-14).

Passing—Cass Tech: Mumfield 23-33-1 294, Sadler 2-2-0 3; Carmel: Kazmierczak 13-17-1 210, Carmichael 1-1-0 9.

Receiving – Cass Tech: Sadler 12-205, K. Anderson 4-22, Elijah Jordan 3-27, Hodges 2-18, Cashus Shivers 2-16, Jalen Howell 1-7, Javen Sewell 1-2; Carmel: Bellin 6-139, Nathan Rodgers 4-34, Desmond Duffy 2-31, Aidan Alayyad 1-9, Blake Matthews 1-6.

Fishers 49, Noblesville 25

Fishers 7 14 14 14 — 49

Noblesville 7 10 8 0 — 25

Scoring Plays

F — Carson Dunn 24 run (Jon Tangara kick)

N — Blake Widget 2 run (Jack Letourneau kick)

F — Aidan Zimmer 15 pass from Lucas Minns (Tangara kick)

N — Widget 2 run (Letourneau kick)

F — Dunn 2 run (Tangara kick)

N — Letourneau 25 FG

F — Dunn 65 run (Tangara kick)

N — Gage Gulley 22 run (Gulley run)

F — Bennett Gorak 1 run (Tangara kick)

F — Minns 2 run (Tangara kick)

F — Jonanthony Hall 25 pass from Gorak (Tangara kick)

Individual Stats

Rushing — Fishers: Dunn 14-150, Khobie Martin 16-127, Minns 6-42, Gorak 4-16, Ian Jennings 1-5, team 3-0. Noblesville: Logan Shoffner 16-146, Gulley 11-66, Widget 8-24, Landon Hughes 7-19, Gabe Bellan 3-13, Cole Scott 4-4.

Passing — Fishers: Minns 5-6-0, 60; Gorak 2-2-0, 32. Noblesville: Hughes 2-9-0, 23.

Receiving — Fishers: Zimmer 3-37, Hall 1-25, Dunn 1-13, Joe Syrus 1-10, Noah McPeek 1-7. Noblesville: Widget 1-18 by Andrew Page 1-5.

Martinsville 28, Greenwood 14

Martinsville 14 7 0 7 — 28

Greenwood 0 6 0 8 — 14

Scoring Plays

M — Brayden Shrake 1 run (Ethan Haenlein kick)

M — Garrett Skaggs 70 pass from Tyler Adkins (Haenlein kick)

G — Ethan Pringle 28 pass from Brock Riddle (pass failed)

M — Luke Cheatham 33 pass from Adkins (Haenlein kick)

M — Shrake 31 run (Haenlein kick)

G — Carter Campbell 1 run (Campbell run)

Individual Stats

Rushing — Greenwood: Jackson Haessig 18-40, Alan Burnett 6-20, Campbell 2-3, Riddle 1-(minus-5), team 5-15. Martinsville: Team 36-195.

Passing — Greenwood: Riddle 17-23-1, 201. Martinsville: Adkins 10-20-0, 211.

Receiving — Greenwood: Pringle 6-95, Campbell 6-42, Burnett 2-6, Amare Middleton 1-5, team 2-53. Martinsville: Team 20-211.

Box scores:

Hamilton SE 48, Avon 13

Jalen Alexander rushed for 139 yards and a touchdown and Ty Bradle connected on a pair of TD passes to Donovan Hamilton to lift the Class 6A No. 4 Royal (3-0, 1-0) to a Rout of the Orioles (0-3, 0-1) in the Hoosier Crossroads Conference opener for both schools.

HSE 14 7 21 6 — 48

Avon 0 6 0 7 — 13

Scoring Plays

HSE — Clayton Wilke 23 pass from Ty Bradle (12) (Carter Gutt kick)

HSE — Jalen Alexander 4 run (Gutt kick)

A — Cameron Green 51 pass from Mason Reynolds (kick failed)

HSE — Donovan Hamilton 30 pass from Bradley (Gutt kick)

HSE — Hamilton 19 pass from Bradle (Gutt kick)

HSE — Chandler Weston 31 run (Gutt kick)

HSE — Azariah Wallace 3 run (Gutt kick)

A — Anthony Kennedy 33 pass from Reynolds (Isaac Monroe kick)

HSE — Sam Forrest 13 run (no attempt)

Individual Stats

Rushing — Hamilton SE: J. Alexander 10-139, Weston 2-52, Wallace 11-51, Forrest 3-11, Mason Alexander 1-8, Bradle 1-6, Eli Brantman 1-5, Wilke 1-4. Avon: Jaiden Jones 15-75, Mason Reynolds 4-2.

Passing — Hamilton SE: Bradle 17-24-1, 171; Weston 0-1-0, 0. Avon: Reynolds 14-26-2, 261.

Receiving — Hamilton SE: Hamilton 7-89, Wilke 3-39, Silas Newton 4-26, Brantman 2-11, John McCoy 1-6. Avon: Green 6-141, Kennedy 6-89, Garrett Phillips 1-35, Aiden Chavis 1-(minus-4).

FINAL SCORES:

Adams Central 42, Covenant Christian 19

Beech Grove 51, Speedway 35

Ben Davis 38, Pike 0

Brownsburg 42, Franklin Central 7

Carmel 35, Cass Technical (Mich.) 21

Christel House Manual 46, Indianapolis Washington 0

Columbus North 47, Southport 14

Danville 14, Lebanon 13

Delta 42, Shelbyville 7

Fishers 49, Noblesville 25

Franklin 42, Perry Meridian 0

Guerin Catholic 35, Heritage Christian 21

Hamilton Heights 21, Rensselaer 0

HSE 38, Avon 13

Lawrence Central 21, Lawrence North 3

Linton-Stockton 52, Monrovia 27

Lutheran 54, Triton Central 41

Martinsville 28, Greenwood 14

Mooresville 38, Plainfield 7

Mt. Vernon 35, Greenfield-Central 28

50 New Palestine, 13 Yorktown

Owen Valley 41, Indian Creek 39

Pendleton Heights 35, New Castle 0

Roncalli 17, Bishop Chatard 14

Scecina 42, Cascade 14

Trinity (Ky.) 29, Center Grove 28

Warren Central 47, North Central 28

Western Boone 49, Crawfordsville 0

Westfield 23, Zionsville 16

Whiteland 28, Decatur Central 7