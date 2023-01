TOPS/FLOPS. Du match remarquable de l’arrière droit de l’équipe de France au match totalement raté de certains Slovènes, retrouvez tout ce qu’il faut retenir du success des Bleus ce lundi (35-31).

TOPS

Nedim Remili, le chef d’orchestre

En l’absence de Dika Mem, Touché aux abdominaux et absent pour la seconde fois consécutive après l’Arabie saoudite, Nedim Remili retrouvait son ancien rôle d’arrière droit. Ce qui n’allait pas lui poser de problème lors d’un premier acte royal de sa part. D’une efficacy redoutable au tir de loin (5 sur 6), le joueur de Kielce délivrait égamente les caviars pour ses partenaires pour Trente Premières minutes à huit actions décisives. Au final, le Français finit la Rencontre avec 7 buts (sur 8 tirs tentés) et 7 passes décisives. Du grand art. Seulement gâché par sa injury aux alentours de la 40e minute de game, et l’unquiet légitimi qu’elle engendre pour la suite, sachant que Guillaume Gille doit composer aussi avec l’absence de Dika Mem depuis Deux matches.

Les Bleus soignent leurs pertes de balle

Depuis le début du Mondial, les Bleus avaient fait Preuve d’une générosité Extrême pour un candidat declarée au Titre en offrant 21 ballons à leurs adversaires Polonais et saoudiens. Une lacune qu’il convenait de stopper ce lundi, sous Peine de se faire durement punir par la Slovenie. À ce titre, la première période s’avérait quasi immaculate avec une seule perte de balle, à la 3e minute de jeu. Et après plus rien jusqu’à la pause. Une solidité qui allait à Peine être remise en cause lors d’un second acte à Trois pertes de balle. Pour un total de Quatre qui ressemble beaucoup plus à ce que l’on est en droit d’attendre de la part d’un candidate au Sacre mondial.

Une Défense plus waterproof

Face aux Polonais et aux Saoudiens, sans vouloir manquer de respect à ces Deux nations, la Défense française n’avait pas realement été testie. Ce qui n’a pas été le cas ce lundi face à des Slovènes particularly impresseurs lors de leurs Deux Premières sorties en Termes de fluidité de Leur jeu collectif. But the return of Luka Karabatic has redonné une solide Assise aux Bleus dans le sector central et hormis sur quelques passages, la Slovenie n’a never pu devour les espaces comme elle aime à le faire. D’autant plus que Vincent Gérard a su, à chaque début de periode, sortir les parades qu’il fallait (11 arrêts) pour éviter que Dean Bombac et ses partenaires ne prennent confiance et récitent leurs gammes.

FLOPS

La réussite aux tirs des Bleus

Of the difficulty of being perfect. Si d’un Côté les Français avaient réussi à réduirement drastiquement Leur nombre de pertes de balle, a contrario, ils voyaient Leur réusissement au tir chuter fortement lors du premier acte, pour passer de 70% depuis le début de la compétition à un Petit 55 %, ce qui explicait que la Slovénie ne prenne pas l’eau totalement. À l’image d’un Kentin Mahé auteur d’un 3 sur 7 lors des Trente Premières minutes, les Bleus ont eu tendance à trop buter sur Urban Lesjak. Pire, par Deux fois, Valentin Porte et Melvyn Richardson trouvaient le visage du gardien slovène, ce qui était synonyme de Deux exclusions pour Deux minutes particulier dommageables. En seconde période, ce percentage allait cependant remonter à 64%. Mais il y avait sans doute moyen de tuer le match en première period sans cet important dechet.

Jure Dolenec et les Slovènes dans le dur

L’ancien joueur de Montpellier aura été le symbole, bien malgré lui, des difficulties de son équipe ce lundi. En loupant d’entrée un jet de sept mètres face à Vincent Gérard, Jure Dolenec a donné le ton d’une Rencontre ô Combien délicate pour lui, achevée sur un maigre un sur cinq aux tirs. Rok Ovnicek rapidement touché, la Slovenie perdait Deux de ses artistes, tandis que Dean Bombac, sans démériter (5 buts et 4 passes), ne parveinat pas cependant à imposer sa patte sur le jeu des siens. Result, celui-ci a souvent reposé unique sur le Talent d’Aleks Vlah, author of 9 goals et 5 passes décisives. Mais celui-ci était trop seul pour faire s’effondrer le bel edifice français.