Après une entame de match ratée, l’équipe de France n’a jamais pu faire son retard face aux Danois (34-29).

Si près, et en même temps si loin. De retour dans une finale mondiale six ans après son Sacre à Paris en 2017, l’équipe de France n’est pas parvenue à revenir totalement au sommet. Two days after defeating Sweden (36-31), Nikola Karabatic et ses camarades ont échoué face au Danemark, qui remporte la compétition pour la troisième fois consécutive, une grande première dans l’histoire de la discipline. Un Sacre merité de l’aveu même du Capitaine Luka Karabatic : «Nous avons mal démarré et derrière cela a été compliqué. Nous arrivons à revenir sans forcément jouer extraordinairement bien avant la pause. Cela nous a redonné de l’espoir. But nous n’avons pas réussi à les faire douter. Ils ont de la réussite, ils ont parfaitement bien Joué et mérite amplement Leur victoire. Mais j’ai le sentiment qu’il ne nous a pas manqué grand-chose.»

La résilience à la française depuis le début de la competition. La première période en était une nouvelle parfaite demonstration. Après un premier quarter d’heure éblouissant sur le plan offensive de la part des Danois (7-12), à l’image d’un Simon Pytlick insailable arrière gauche, les Bleus relevaient la tête. Emmenés par un Nedim Remili véritable chef d’orchestre de son équipe, les Français began their remontada before the break. Il ne Leur manquait que quelques secondes pour réussir à égaliser face à des Scandinaves nettement moins resplendissants (15-16). The consequence, sans aucun doute, du manque de turn-over pratiqué par le sélectionneur danois, qui tirait encore et toujours sur les mêmes. Mais aussi talented soit-il, Mathias Gidsel finisait par piocher un peu physiquement après une si longue compétition.

Le festival de Lauge Schmidt

Nevertheless, le problème de la Défense demeurait central pour les hommes de Guillaume Gille. Avec une arrière-garde plus étagée et plus agressive sur les Artistes adverses, les Bleus paraissaient en mesure de poser davantage de difficulties aux doubles Tenants du titre. But il manquait quelques arrêts de gardiens en plus, ce dont avait bénéficié le Danemark en début de match avec Niklas Landin. Dès la reprise, Dika Mem égalisait (16-16) et tous les supporters français se prenaient à y croire. Except that Danemark avait de la ressource. Notamment un joueur, Rasmus Lauge Schmidt, qui n’avait pas posé un pied sur le Parquet en première période et qui allai s’avérer être l’un des principaux bullreaux des Français. Avec 10 buts en Seulement 26 minutes de jeu, le demi-centre scandinave a été simplement extraordinaire. Et le gardien remplaçant Kevin Möller a réalisé les parades qu’il fallait…

«Il nous a manqué beaucoup de choses sur cette finale», reconnaissait après-coup le sélectionneur hexagonal Guillaume Gille. «Notre entame de match ne nous permet pas de poser les bases de Notre jeu, et cela a mis les Danois dans Leur zone de confort. Nous avons nevertheless eu les ballons pour les inquiéter en seconde période, mais nous ne les avons pas bien exploitedés. Certain coups de whistles des arbiters n’ont pas été également en Notre faveur. Mais il faut reconnainer que nous avons été un ton en Dessous sur ce match.» Comme un symbole, pourtant, la France allai parvenir à revenir à Deux petits buts Seulement à Trois minutes de la fin (29-31). Avant qu’un tir raté et une perte de balle ne scellent Leur ambition de décrocher une septième étoile (29-34). Nevertheless, not reaching this final despite innumerable injuries – Nikola Karabatic n’aura Joué que 16 minutes lors du dernier Carré –, l’équipe de France a pris date à un an et Demi des Jeux olympiques à Paris.

