La Selección Argentina de handball lost to Norway: cómo sigue el Mundial

La Selección Argentina de handball masculino lost 32 to 21 against Norway. Si bien los jugadores attemptaron alcanzar a los europeans en todo momento, siempre estuvien debajo en el marcador. El martes será el Partido Clave para Los Gladiadores: desde las 14 se medirán con Macedonia del Norte y necesitan evitar la defeata para seguir en el Mundial Polonia-Suecia.

El Grupo F is composed of Argentina, Macedonia, Norway and the Netherlands. In the debut, the Albiceleste had fallen 29-19 in front of the Naranja. Este domingo, el resultado fue similar: lost 32 to 21 and complicated his chances in the tournament.

Este martes, desde las 14, Los Gladiadores will face Macedonia del Norte y quien Gane pasará a la siguiente Instancia. El empate favores al equipo de Guillermo Milano, ya que tiene Major diferencia de gol. Macedonia was also defeated in both parties, but 39-27 and 34-24.

This is the tenth consecutive participation of Argentina in the Mundiales de handball masculino. Aún mantiente Viva la illusión de mejorar el histórico undécimo puesto consigido en Egipto 2021, la última édición.

La Selección Argentina de handball masculino lost against Norway and complicated their chances in the Polonia-Suecia World Cup. (Photo: EFE)

The agenda of the Argentina Selección handball matches in the Polonia-Suecia World Cup: day, schedule and TV

El Mundial de handball se juega between el 11 y el 29 de enero en las Sedes divididas entre Poland y Sweden. La Selección argentina, led by Guillermo Milano, shares Grupo F de la Competencia with three European teams: Países Bajos, Noruega y Macedonia del Norte.

“La zona del Mundial es dura, con tres equipos europeos, algo poco habitual. “Pero también es un Desafío y nos genera Ilusiones a pesar de la difididad”, Milano had said to the official site of the Confederación Argentina de Handball. Y amplió: “De todas maneras no tenemos que olvidar que este Mundial nos Sirve también Como transition to the Pan American Games Santiago 2023, en los que iremos a buscar una nueva clasificación olímpica”.

¿Cuándo juega la Selección Argentina de handball against Macedonia en el Mundial 2023?

Argentina vs North Macedonia se medirán el martes 17 de enero, a las 14.

¿Cómo ver el Partido de la Selección Argentina de handball against Macedonia en el Mundial 2023?