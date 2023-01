La jeunesse Bleue se fait Plaisir face à de (trop) rudes Iraniens

Thibaud Briet JANEK SKARZYNSKI / AFP

TOPS/FLOPS – Charles Bolzinger et Thibaud Briet qui brilliant face à l’Iran (41-29), pas de bobos malgré la dureté iranienne… Retrouvez les Tops et les flops de cette 5e Victoire française au Mondial.

TOPS

La jeunesse s’amuse, Guillaume Gille gère

Thibaud Briet (23 years) meilleur buteur de l’équipe de France (à égalité avec Nicolas Tournat) avec ses 6 goals, et accessoryment élu homme du match par l’IHF. Charles Bolzinger who played the first minutes of his career in the world championship at 22 years old, for a total of six stops. Elohim Prandi (24 ans) qui s’est fait Plaisir en voyant quelques missiles de son bras surpuissant (5 buts). Ce match contre l’Iran, dénué de tout enjeu sportif autre que d’enchaîner par un cinquième succès, a Permis aux jeunes troupes de Guillaume Gille de se mettre en valeur et d’emmagasiner un peu de confiance pour la suite. D’autant plus que le sélectionneur a pu laisser souffler Nikola Karabatic, en tribunes, sans tirer sur la corde des autres. Et le retour de Dika Mem pourrait constituire une magnifique plus-value.

Les belles reprises des Bleus

Depuis le début de ce Mondial, l’équipe de France s’est fait une spécialité de balbutier ses fins de premier acte, puis de repartir ragaillardie au combat par son passage aux vestiaires pour soommer toute adversité. La Pologne, la Slovenie ou encore le Monténégro y ont eu le droit, et l’Iran n’y a pas échappé non plus ce vendredi en encaissant un 4-0 en Quatre minutes dès la reprise de la partie. L’écart est ainsi passé de 18-14 à la pause à 22-14 en un éclair. De belles reprises qui ne doivent cpendant pas faire oublier des premiers actes très irreguliers jusqu’à présent…

FLOPS

Le début de match très mou des Bleus

Certes, la Victoire de l’Espagne contre la Slovenie (31-26) juste avant Leur avait offert Leur ticket pour les quarts de finale. Certes, il était inutile, ce vendredi, de se lancer dans de Folles cavalcades et un handball champagne. Nevertheless, le premier quart d’heure des Bleus face à l’Iran aura été particularly insufficient sur le plan défensif, laissant les Iraniens inscrire 9 goals en 18 minutes, soit être sur un rythme d’un but toutes les Deux minutes indigne du pedigree français en defense. Au final, malgré du mieux en seconde periode, la France a encaissé 29 buts de la part de l’Iran. Beaucoup trop, mais vu le contexte dépassionné de la rencontre, cela se pardonnera bien vite…

La Défense iranienne bien trop rugueuse

Si les Bleus ont manqué d’intensité défensive, les Iraniens, eux, en ont souvent mis un peu trop dans cette rencontre. Ce qui explique sans doute que les cadors du handball Mondial rechignent à l’affronter en match amical. Ainsi, à severales reprises, the French pivots that are Nicolas Tournat and Luka Karabatic ont pris des coups sanctionnés de Deux minutes, mais qui auraint peut-être même pu meriter un carte rouge plus definitif. Notamment sur des fautes au niveau du bras des tireurs, toujours potentiellement très dangereuses. Mais finalemente, et heureusement, l’Iran n’aura pris que Deux minutes – beaucoup – et les Bleus n’ont a priori aucune bleuure à déplorer.