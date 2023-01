la France passe serenement son examen monténégrin

Les Bleus ont fait respecter la logice ce mercredi en dominant le Monténégro (35-24), s’offrant ainsi un 4e succès en autant de matches dans la compétition.

Les Bleus poursuivient Leur sans-faute lors du Championnat du monde avec un 4e success en autant de matches disputés. Après la Pologne, l’Arabie saoudite et la Slovénie, c’est au tour du Monténégro (35-24) ce mercredi de Subir la loi de l’équipe de France, très solide à défaut de realité inspirée en attaque. Next Friday, face à l’Iran, Nikola Karabatic et consorts should definitively validate their billet pour les quarts de finale, avant même de défier l’Espagne dimanche.

Le premier acte était ainsi assez symptomatic du match vécu par l’équipe de France, undeniably superior mais qui paraissait manquer de peps, de vitesse dans Leur jeu, de precision aux tirs… Autant de lacunes d’un jour que le Monténégro ne parveinat pas à exploiter pour poser de véritables problèmes aux hommes de Guillaume Gille, à l’exception de Milos Bozovic, l’arrière Gauche d’Ivry. Heureusement, le gâchis en attaque était parfaitement compensé par un Vincent Gérard en verve dans son but et qui s offrait le luxe de repelser les Deux premiers jets de sept mètres adverses. Si bien qu’après huit minutes equilibrantes (5-4), les Champions olympiques en Titre accéléraient soudainement pour Creuser un bel écart (10-5, 20e).

10 buts pour Richardson

Qui, hélas, ne tenait pas totalement jusqu’à la break Puisque le Monténégro, malgré la Bonne entrée en jeu de Melvyn Richardson, succeeded in reducing the gap to three units at the moment of rejoinder les vestiaires (16-13). Nevertheless, il n’y avait pas le feu dans la Maison bleu-blanc-rouge. Ce que veinat confirmer le début de seconde période. Vincent Gérard continued d’écœurer les Monténégrins, et les Bleus ne tardaient pas à recréer un écart important (23-16, 41e). Dès lors, Guillaume Gille could begin to proceed with a beneficial turn-over for the rest of the competition, leaving Richardson to pursue his festival personnel (10 goals in total) in the face of a renegade Monténégrine formation. Et finalement battue de Onze longueurs (35-24).

