Kylian Mbappé: Umupira n’umiseta bw’iki cyamamare cyujuje amyasa 24

Kylian, my brother we Ethan, na se ubabyara Wilfried Mbappé

Mukuru wa Mbappé, Jirès Kembo (warezwe akanemwewa nk’umwana w’amaeyi ba Mbappé) nawe Yari umukinnyi wamukwe umukwa, Naho mukukwe we Ethan w’imyaka 15 gusa atayyin umwana y’abakiri Bato mu Paris Saint-Germain ikipe ya mukuru we.

Kylian Mbappé yazamukiye mu ikipe y’iwabo ya AS Bondy, maze ku myaka 17 agurwa n’ikipe ya AS Monaco yo mu sırba y’Ufufaransa. Iki gihe Yari umufana sigiwa wa Cristiano Ronaldo.

Gusa mu mukumwe we byoses dyakokomeje kundura Neza Kuko mu 2021 nyina Fayza told the newspaper Le Parisien ko yasihuzwa na Wilfried, gusa ko bagihuzwa no kurera Abana babo, cyane cyane Kylian na mukuku we Ethan.