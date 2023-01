Jan. 21 prep basketball/soccer scores and stats – American Press

Jan. 21 prep basketball/soccer scores and stats Published 4:00 pm Saturday, January 21, 2023

Basketball

Boys

District 3-5A

Carencro 57

Sam Houston 51

Sam Houston (14-10, 0-1): Brendon Guidroz 11, Seth Ned 10. Carencro (11-7, 1-0).

Sulfur 53

Acadiana 44

Sulfur (21-5, 1-0): Ian Malone 14, Zavien Trent 21, Zachary Bates 10. Acadiana (4-20, 0-1): D. Demouches 13.

NOTE: Bates had a double-double with 10 points and 10 rebounds.

District 3-4A

Rayne 67

DeRidder 65

Rayne (9-13, 2-1): Forest Griffin 16, Brian Brown 12, Paul Guillory 12 DeRidder (8-12,2-1): Ja’Vaughn Fairley 16, Semont Fairley 23, Bryant Hammond 13.

NOTES: Guillory made a shot at the buzzer for Rayne.

District 3-3A

Iowa 80

Jennings 38

Iowa (18-4, 4-1): Dashawn Ceaser 37, Desamonte Gradney 23. Jennings (4-16, 1-5): Jeremy Legros 14.

LC College Prep 73

S. Beauregard 26

Lake Charles College Prep (18-7, 5-0): Dre Polidore 16, Josiah Bushnell 15, Ryan Batiste 13, Elijah Garrick 12. South Beauregard (17-6, 3-2): Mason Derouen 6, Luke Brister 6.

St.Louis 62

Kinder 44

St.Louis Catholic (10-12, 3-2): Holden Jackson 14. Kinder (4-15, 0-5): J. Pelican 12, R. Meaux 10.

District 5-2A

Welsh 65

Vinton 61

Vinton (13-7, 2-2): Jaheim Lavias 22, Keithan Rigmaiden 19. Welsh (14-7, 4-0): Jonavon Begnaud 13, Troy Pattum 11, JJ Artis 17, De’Andre Soulaire 18.

District 6-B

Lacassine 86

Midland 59

Lacassine (22-9, 4-0): Kane Broussard 25, Aaron Garcia 20, Gavin Moore 14, Jordan Duhe 10. Midland (9-17, 1-3): Gabe Vincent 19, Cole Shamsie 19.

District 4-C

Hackberry 74

Starks 66

Hackberry (12-14, 4-0): Tanny Beard 31, Matthew Paul 18, Ely Walker 13. Starks (5-18, 2-1): Cole Doucet 30, Cody Harrison 14, Kylan Benoit 11.

District 5-C

Fairview 85

Reeves 37

Fairview (23-5 , 3-0): Brett Jinks 21, Landon Strother 19, Brennan Lejeune 17, Dalton Goode 15, Dayne Martin 10. Reeves (11-15, 1-2): Cameron Cavenah 13.

NOTES: Lejeune had five 3-pointers.

Nondistrict

Singer 55

45 Merryville

Singer (17-10): Avery Mitchell 14, Garrison Hardwick 11, Aidan Sandifer 11, Caston Perkins 10. Merryville (14-11): Ja’Varri Samuel 25, Donavan Hadnot 11.

Girls

District 3-5A

Acadiana 41

Sulfur 40

Sulfur (15-7, 1-1): Reese Martin 15. Acadiana (20-7, 3-0): Nyla Goodman 10, Zoe Spain 16, Alanah Dugar 12.

District 3-4A

LaGrange 55

WM 38

Washington-Marion (8-13, 1-3). LaGrange (18-7, 4-0): Kylei Leblanc 24, Sydney Golden 12.

NOTE: Leblanc had 12 rebounds.

District 3-3A

S. Beauregard 63

LC College Prep 18

Lake Charles College Prep (9-18, 0-7): Lamiyah Banks 10. South Beauregard (20-7, 7-0): Jaden Lebouef 14, Madi Derouen 13.

St. Louis 66

Kinder 38

St.Louis Catholic (19-6, 6-1): Sunny Woodcock 12, Paris Guillory 25, Gabbie Link 14. Kinder (7-13, 2-5): Megan Fuselier 14, Grace Oustalet 16.

NOTES: Guillory had 20 rebounds.

District 4-2A

Rosepine 62

Open on the 21st

Rosepine (19-6, 4-0): Addison Fruge 20. Avoyelles (18-6, 1-3): A. Prater 8.

District 5-2A

Lake Arthur 73

DeQuincy 29

Lake Arthur (13-10, 3-0): Vivian Sketoe 27, Riley Daboval 13. DeQuincy (4-14, 1-2): Nakayla Williams 7, Alyssa Braxton 7.

Welsh 48

Vinton 37

Vinton (2-17, 0-3): N. Molina 16. Welsh (8-20, 2-2): Kassidee Achane 17, Tylyn Porter 13, Gilayia Begnaud 13.

District 6-B

Midland 51

Lacassine 44

Midland (24-6, 3-1): Caitlin Boudreaux 13, Gracie Miller 13. Lacassine (17-12, 0-3): Sydnie Cooley 13.

District 4-C

Starks 59

Hackberry 16

Starks (13-11, 2-0): Kennedie Harrison 22, Tayla Holloway 20, Savanna Hutson 10. Hackberry (3-19, 1-2).

NOTE: Holloway had 11 assists.

Late Thursday

Basketball

Boys

District 4-C

Singer 77

S. Cameron 18

Singer (16-10, 2-1): Aidan Sandifer 27, Kolten Royer 17, Garrison Hardwick 14. South Cameron (0-14, 0-3).

Soccer

Late Thursday

Boys

District

St.Louis Catholic 4

DeRidder 3

St.Louis Catholic (12-2-4, 1-0-1): Goals — Jackson Avery (2), Stephen Polito, Thomas Alley. Assists — Polito (2), Jackson Avery, Drake Hinton. DeRidder (9-6-2, 1-0-1).

Friday

Scores

Boys

Leesville 8, Grant 0

Bossier 4, St. Louis Catholic 0

Glenmora 8, Washington-Marion 2

Lafayette 1, Barbe 0

Sulfur 1, New Iberia 0

Girls

Grant 4, Leesville 0

New Iberia 3, Sulfur 2