Indiana high school football state Finals scores, updates, Highlights

We made it! It’s the end of the road for the 2022 IHSAA football season with six state championship games.

We’ll provide live updates all weekend long from our team inside Lucas Oil Stadium. Be sure to hit refresh for updates.

IHSAA football Finals primer:What you need to know for this weekend’s state Finals

HOW TO WATCH IHSAA FOOTBALL STATE FINALS

All six games will stream on IHSAAtv.org via pay-per-view for $15 per game or $20 for all games, and also stream via subscription on the Bally Sports+ app.

IHSAA FOOTBALL STATE FINALS SCHEDULE

FRIDAY

Class 2A: Evansville Mater Dei 20, Andrean 10 (More on Mater Dei’s Redemption story.)

Class 4A: East Central vs. New Prairie, 3 p.m. (Check out Kyle’s preview.)

Class 6A: Center Grove vs. Carroll, 7 p.m. (Check out Kyle’s preview.)

SATURDAY

Class A: Lutheran vs. Adams Central, 11 a.m. (Check out Kyle’s preview.)

Class 3A: Bishop Chatard vs. Lawrenceburg, 3 pm (Check out Kyle’s preview.)

Class 5A: Whiteland vs. Valparaiso, 7 pm (Check out Kyle’s preview.)

LIVE UPDATES:

Class 4A: East Central 20, New Prairie 0, 2Q

Live scoring summary

New Prairie 0 0 – – — 0

East Central 20 0 – – — 20

EC — Eli Aston 59 run (Nathan McFee kick)

EC — Josh Ringer 32 run (McFee kick)

EC — Ringer 24 run (kick no good)

Class 2A: Evansville Mater Dei 20, Andrean 10, final

Scoring summary

Andrea’s 0 3 0 7 — 10

Mater Dei 7 7 6 0 — 20

EMD – Ethan Stolz 24 pass from Mason Wunderlich (Tyler Sitzman kick)

A—PJ Cusick 23 FG

EMD – Stolz 9 pass from Wunderlich (Sitzman kick)

EMD – Camden Marx 47 FG

EMD – Sitzman 21 FG

A – Jacob Jones 7 pass from Scott Ballantine (Cusick kick)

Individual stats

Rushing – Andrean: Drayk Bowen 26-95, Ballantine 4-3, Micah Jones 1-2, JJ Bolz 3-2, Billy Henry 2-(minus-5); Evansville Mater Dei: Joey Pierre 21-86, M. Wunderlich 8-19, Wyatt Stratman 1-3.

Passing – Andrean Henry 5-12-1 36, Ballantine 7-11-0 92; Evansville Mater Dei: M. Wunderlich 12-21-0 124, Stolz 0-1-0 0.

Receiving – Andrean: J. Jones 5-51, Patrick Clacks III 4-63, M. Jones 2-2, Bowen 1-12; Evansville Mater Dei: Blake Herdes 2-34, Stolz 2-33, Drew Martin 2-14, Isaac Goebel 2-19, Pierre 2-2, McDurmon 1-7, Owen Wunderlich 1-5.