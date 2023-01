How to watch ‘American Ninja Warrior’ Finals Tonight (8/15/22): Free live stream, time, channel

The national Finals on “American Ninja Warrior” start at 8 pm Monday, Aug. 15, 2022, is on NBC.

LIVE STREAM: NBC on Peacock and fuboTV (free trial)

NBC says, “The Finals return to Las Vegas where the Ninjas face up to eight super-sized obstacles in Stage 1; the Ninjas must complete the course, including new obstacles Three Ring Circus and Tetherball, to advance to Stage 2 of the national finals.”

The Athletes competing in the Finals are:

Jay Lewis

Josiah Pippel

Flip Rodriguez

Luke Dillon

Matt D’Amico

Joe Moravsky

Lucas Reale

Dave Cavanaugh

Anthony Eardley

Najee Richardson

Ryan Sanders

Bob Reese

Jeremy Warters

Cal Plohoros

Abby Clark

Addy Herman

Rachel DeGutz

Evan Andrews

Josiah Singleton

Josh Levin

Jeremiah Boyd

Caiden Madzelan

Sean Bryan

Hunter Guerard

Kyle Soderman

Francisco Barajas

Grant Nguyen

Jonah Bonner

Anthony Porter

David Campbell

Isabella Adkins

Ronald Washington

Casey Rothschild

Maddy Howard

Levi Enright

Jackson Twait

RJ Roman

Kaden Lebsack

Cam Baumgartner

Mike Silenzi

By Jason Kotz

Ethan Swanson

Jamie Rahn

Drew Nester

Derrick Pavoni

Chris Behrends

Michael Bougher

Enzo DeFerrari Wilson

Max Feinberg

Karen Potts

Megan Rowe

Maggie Owen

Isaiah Thomas

Austin Gray

Nate Hansen

Owen Dyer

Lorin Ball

Christopher Harding Jones

Vance Walker

Kevin Carbone

Ethan Bartnicki

Donovan Metoyer

Tyler Yamauchi

Jacob Arnstein

Katie Bone

Zack Eichenstein

Jody Avila

Isabella Wakeham

Barclay Stockett

Barclay Stockett competes in the Las Vegas National Finals on “American Ninja Warrior” on NBC. @2022 NBCUniversal Media, LLCElizabeth Morris/NBC

Derrick Pavoni competes in the Las Vegas National Finals on “American Ninja Warrior” on NBC. @2022 NBCUniversal Media, LLCElizabeth Morris/NBC