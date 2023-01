High school basketball: Tuesday scores

(Ethan Miller/Getty Images)

BOYS’ BASKETBALL

Academy for Academic Excellence 61, University Prep 41

Alliance Neuwirth 39, Animo Robinson 29

Annenberg 71, Orthopedic 39

Arcadia 70, Glendale 58

Bravo 86, Marquez 57

Brea Olinda 77, Esperanza 73

Burbank 69, Muir 68

Burbank Burroughs 64, Hoover 59

CAMS 58, New Roads 55

Colony 53, Bonita 50

CSDR 77, Anza Hamilton 24

Edgewood 61, Garey 44

Elizabeth 78, Torres 69

Hart 54, Golden Valley 43

Hesperia 76, Sultana 31

Hillcrest Christian 55, Highland Hall 24

Hollywood 61, Bernstein 33

Keppel 74, Montebello 37

La Habra 51, Buena Park 49

La Palma Kennedy 53, Placentia Valencia 51

Lakeview Leadership 60, Excelsior 51

Loma Linda Academy 73, River Springs Magnolia 18

Los Angeles Leadership 56, Camino Nuevo 29

Maywood CES 62, Maywood 54

Mendez 48, Belmont 37

Mesa Grande 67, Temecula River Springs 11

Moreno Valley 56, Valley View 54

New Designs University Park 47, Gertz-Ressler 26

Newbury Park Adventist 64, Summit View 33

Northview 52, ​​West Covina 41

Oak Hills 78, Serrano 34

Oaks Christian 46, Westlake 35

Pasadena 49, Crescenta Valley 40

Port of Los Angeles 73, Locke 64

Portola 101, Irvine University 62

Redlands East Valley 49, Cajon 45

Roybal 74, Los Angeles Kennedy 52

San Dimas 60, Charter Oak 51

Savanna 67, Century 11

Sonora 65, Sunny Hills 56

Tarbut V’Torah 77, Newport Christian 66

Tustin 62, Garden Grove Pacifica 22

United Christian 77, California Lutheran 25

University Pathways Public Service 65, Burton 21

University Prep Value 56, East College Prep 38

Valencia 98, Castaic 55

Vaughn 77, Triumph 31

West Adams 77, Santee 52

Western 47, Anaheim 33

Workman 62, Duarte 36

Yucca Valley 73, Twentynine Palms 52

GIRLS’ BASKETBALL

AGBU 68, Buckley 29

Anaheim 79, Western 35

Bishop Montgomery 71, Gardena Serra 24

Bravo 45, Marquez 31

Burbank 48, Muir 36

Canyon Springs 46, Vista del Lago 22

Claremont 63, Alta Loma 20

Coachella Valley 46, Indio 33

Corona del Mar 41, Los Alamitos 35

Corona Santiago 55, King 31

Dos Pueblos 57, Rio Mesa 50

Duarte 48, Workman 30

Edison 48, Laguna Beach 29

El Dorado 69, Foothill 43

Esperanza 52, Brea Olinda 38

Fairmont Prep 55, St. Paul 47

Flintridge Sacred Heart 53, Notre Dame Academy 40

Fontana 50, Riverside Notre Dame 14

Foothill Tech 49, Bishop Diego 30

Foshay 40, Animo South Los Angeles 31

Garden Grove Pacifica 39, Tustin 30

Glendora 59, Ayala 58

Godinez 54, Garden Grove 20

Hesperia 72, Sultana 12

Keppel 94, Montebello 34

Knight 65, Palmdale 13

Lancaster 52, Quartz Hill 25

Linfield Christian 42, Woodcrest Christian 24

Los Angeles Kennedy 45, Roybal 12

Magnolia 58, Santa Ana Valley 17

Moreno Valley 65, Riverside North 37

New Designs University Park 34, Gertz-Ressler 14

Nogales 55, Azusa 27

Northview 54, West Covina 14

Oak Hills 45, Serrano 21

Ontario Christian 92, Aquinas 28

Orange Vista 48, Hemet 17

Peninsula 68, Palos Verdes 16

Pilibos 51, Milken 31

Portola 88, Irvine University 17

Rancho Christian 77, Valley View 73

Rio Hondo Prep 51, Chadwick 25

Riverside Poly 57, Paloma Valley 39

Riverside Prep 58, Cobalt 42

Sacred Heart 60, Alverno 17

Sage Hill 61, Woodbridge 43

San Clemente 66, Trabuco Hills 28

San Dimas 73, Charter Oak 28

Saugus 66, West Ranch 28

Savannah 71, Century 31

Segerstrom 59, Katell 17

Sierra Canyon 70, Marlborough 44

Sierra Vista 55, Gladstone 23

St. Joseph 39, Paraclete 19

St. Margaret’s 39, Santa Ana 16

St. Monica 51, Bishop Conaty-Loretto 42

Temescal Canyon 61, Elsinore 17

Trinity Classical 73, Palmdale Aerospace 9

United Christian 38, California Lutheran 24

Valencia 41, Castaic 12

Van Nuys 51, Northridge 30

Vaughn 41, Triumph 24

Village Christian 50, Whittier Christian 28

Westchester 75, Los Angeles Hamilton 58

Westridge 40, Mayfield 31

Windward 73, Brentwood 62

Yorba Linda 42, Villa Park 38

Yucca Valley 83, Twentynine Palms 55

This story originally appeared in the Los Angeles Times.