Guilford, Xavier tie in boys soccer

Platt Tech 6, North Branford 2

Platt Tech (4-1-0) 4 2 — 6 North Branford 2 — 2

Goals:

Platt Tech — Anthony Luna goal (from Edson Silva), 1:05; Brian Ferreira goal (from Anthony Luna), 6:28; Brian Ferreira goal (from Noah Rader), 13:07; Anthony Luna goal (from Edson Silva), 31:30; Brian Ferreira goal (from Anthony Luna), 70:55; Anthony Luna goal (from Takai Gonzales), 72:00. North Branford—Brock Sargent goal, 42:10; Lars Peterson goal, 47:45.

Platt Tech (4-1-0):

Saves — Emilio Contreras 3 .

North Branford:

Saves — Aiden Hutchinson 10.

Foran 5, East Haven 1

East Haven 1 — 1 Forum 1 4 — 5

Goals:

Foran — Christian Boutote goal (from Tye Haley), 5:00; Johann Che goal (from Christian Boutote), 47:00; Christian Boutote goal (from Johann Chen), 55:00; Christian Boutote goal (from Skylar Troiano), 61:00; Gianni Troia goal (from Jack D’Avignon), 66:00. East Haven — Marvin Caraenas goal (from Milton Jimenez), 11 p.m.

East Haven:

Saves — Frank Cabrera 2 .

Guilford 0, Xavier 0

Guilford (6-0-0) — Xavier (3-1-1) —

Guilford (6-0-0):

Saves — Justin Hess 3 .

Xavier (3-1-1):

Saves — Cristian Torres 5.

Shelton 2, Branford 0

Shelton (3-0-1) 1 1 — 2 Branford —

Goals:

Shelton — Noah Doyens goal, 38:00; Nolan Sevillano goal, 49:00.

Girls soccer

Branford 7, Amity 0

Amity — Branford (5-2-0) 2 5 — 7

Goals:

Branford — Raiyn Fries goal (from Tess Ferrie), 27:30; Ava Ferrie goal (from Tess Ferrie), 35:21; Raiyn Fries goal (from Bryce Infantino), 49:27; Bryce Infantino goal (from Ava Gambardella), 55:41; Tess Ferrie goal, 56:11; Katie Harmon goal (from Bryce Infantino), 65:19; Katie Harmon goal (from Tess Ferrie), 77:25.

Amity (1-2-0):

Saves — Gabi Tessatori 14, Ashlyn ONeil 3 .

Branford (5-2-0):

Saves — Molly Pombo 3.

Mercy 6, Foran 0

Mercy (6-0-0) 3 3 — 6 Foran (4-2-0) —

Goals:

Mercy — Kate Donla goal, 5:04; Megan Gallagher goal (from Julianne Yuris), 10:17; Kate Donlan goal (from Melina Ford), 26:34; Kaylee Benson goal (from Lauren Kohs), 50:24; Julia Salley goal (from Kate Donlan), 69:38; Laney Smith goal (from Kate Donlan), 72:20.

Mercy (6-0-0):

Saves — Melina Ford 3, Emily Hickey .

Foran (4-2-0):

Saves — Lauren Roth 13.

Shelton 3, Lyman Hall 1

Shelton (2-5-0) 1 2 — 3 Lyman Hall 1 — 1

Goals:

Shelton — Susan Porto goal (from Ava Champagne), 6:00; Susan Porto goal (from Melinda Taylor), 43:00; Molly McNeil goal (from Megan Hunyadi). Lyman Hall — Roisin Turbett goal, 38:00.

Shelton (2-5-0):

Goals—Susan Porto 2, Molly McNeil. Assists — Melinda Taylor, Ava Champagne, Megan Hunyadi.

Lyman Hall (0-2-0):

Goals — Roisin Turbett. Saves — Kayla Reeves 3.

Bunnell 1, Immaculate 0

Bunnell 1 — 1 Immaculate —

Goals:

Bunnell — Danielle Ciuci goal, 80:00.

Bunnell:

Saves — Jillian Dillella 8 .

Immaculate (0-1-0):

Saves — Lenna Viola 6.

Field hockey

Cheshire 2, Amity 1

Amity — 1 Cheshire — 2

Amity:

Goals — Addie Maxwell.

Cheshire:

Goals — Ava Matikowski 2. Assists — Julia Bailey 2. Saves — Virginia Curello 2.

Old Saybrook 2, Granby Memorial 1 (OT)

Granby Memorial — 1 Old Saybrook — 2

Granby Memorial:

Goals — Fran Caley. Saves — Reagan Win 7 .

Old Saybrook:

Goals — Amelia Singersmith, Lila Cadley. Assists — Kendall Dobratz. Saves — Kate Molesky 5, Brianna Berdiales 3.

Sheehan 2, Shelton 0

Shelton — Sheehan — 2

Shelton:

Saves — Rachel Laimiglio 18 .

Sheehan:

Goals — Brooke Patrissi, Isabella Raffone. Assists — Olivia Fritz, Mia Levesh. Saves — Rilee Reutenauer 8.

Branford 0, Daniel Hand 0

Branford — Daniel Hand —

Branford:

Saves — Julia Bozzi 2 .

Daniel Hand:

Saves — Jackie McKeown 8.

Wilton 4, Trumbull 1

Wilton — 4 Trumbull — 1

shots:

Wilton 29, Trumbull 3.

Wilton:

Goals — Lizzy Kendra, Charlotte Casiraghi 3. Assists — . Saves — Eva Filipponi 3 .

Trumbull:

Goals — Maura Carbone. Assists — . Saves — Jenny Flynn 15.

Girls volleyball

Hamden 3, East Haven 1

Hamden 25 25 15 25 East Haven 16 12 25 17

Hamden (3-5-0):

Maile Estacion 4 GP, 5 kills, 8 digs, 6 aces; Gianna Civitillo 4 GP, 3 kills, 2 digs, 7 aces.

East Haven (1-5-0):

Autumn Clancy 4 GP, 9 digs, 3 aces; Nicole SanGiovani 4 GP, 8 assists, 2 aces.

Guilford 3, West Haven 1

West Haven 12 14 25 14 Guilford 25 25 23 25

Guilford (4-1-0):

Halle Krause 4 GP, 9 kills, 12 assists, 7 digs, 2 aces; Riley Mullet 4 GP, 7 kills, 15 assists, 2 aces; Sam alberghini 4 GP, 5 kills, 3 blocks, 6 digs, 5 aces.

Lauralton Hall 3, Sheehan 2

Sheehan 25 19 14 25 10 Lauralton Hall 22 25 25 22 15

Lauralton Hall (5-1-0):

Shannon Crandley 5 GP, 2 assists, 19 digs; Norah McNichols 5 GP, 5 kills, 4 blocks, 8 assists, 5 digs, 9 aces; Amirah Easter 5 GP, 10 kills, 13 assists, 5 digs, 4 aces.

Shelton 3, Sheehan 1

Shelton 25 25 23 25 Sheehan 14 13 25 17

Shelton (5-1-0):

Esther Park 4 GP, 11 kills, 12 digs, 4 aces; Brielle Laferriere 4 GP, 5 kills, 31 assists, 8 digs, 2 aces; Ally Tou 4 GP, 3 kills, 4 blocks, 2 aces; Rebekkah Hurlbert 4 GP, 8 kills; Isabella Tamas 4 GP, 7 kills, 2 digs, 2 aces.

Boys cross country

Torrington 24 Seymour 32; Torrington 15 Derby 50; Seymour 15, Derby 50

(at Seymour). Individual results: S Mike Casanova 18:04, 2nd T Brendan Kescula 18:28, 3rd T Fhasal Alam 4th S Sparsh Koyambreth 18:34. 5. T Andrew Meyer 18:39, 6. T Scott Spooner 18:47, 7. D Tyler Izquierdo 18:58, 8. D Joe Skoronski 19:08 9. S Charlie Savary 19:08, 10. T Matt McCarthy 19 :16. Records Torrington 4-2 , Seymour 4-4, Derby 0-7.

Girls cross country

Seymour 20, Derby 35; Seymour 15, Torrington 50

(at Seymour). Individual results. 1.S PJ Dauphinais 19:31,2.S Lily Moir 19:31.5, 3.D Cassie Silkoff 21:26, 4.S Willow Cappa 21:56, 5.S Emma Hartshorn 22:27, 6.D Alysa Cayer -McCarthy 23:36, 7. D Sophia Rodus 23:44 8. S Alexa Lambert 25:38 9. D Emma Hyder 25:58 10. Torrington Brenna Hoyt. 29:43. Records Seymour 7-1, Derby 4-3, Torrington 0-7.

Girls swimming

94 Lyman Hall, 90 Foran

(at Wallingford). 200 MR – Elise Richardson, Hailey Baker, Meredith Loughlin, CeCe Tran LH 2:06.61; 200 Free – Ellen Pan F 2:09.91; 200 IM – Kaleigh Morton F 2:22.03; 50 FR – Elise Richardson LH 26.48; Diving – Sienna DeLucia LH 191.55; 100 Fly – Kaleigh Morton F 1:04.15; 100 FR – Elise Richardson LH 57.92; 500 – Cassie Wentzell LH 6:01.28; 200 FrR – Grace D’Amico,Hailey Baker,Meredith Loughlin,Elise Richardson LH 1:52.13; 100 IM – Grace D’Amico LH 1:07.74; 100 BR – Ellen Pan F 1:17.81; 400 FrR – Kayleigh Morton,Olivia Jones,Erin Morton,Ellen Pan F 4:09.97. Records: LH 3-3-1.

Guilford 94, Law 84

(at Hamden) 200 Medley relay: G (Sorina Cheng, Rylan Jacobson, Kate Young, Aislin Cohen), 2:02.52; 200 freestyle: Isabel Torello (G), 2:05.06 200 individual medley: Cohen (G), 2:20.69; 50 freestyle: Cheng (G), 26.83; Diving: Gabriella Esposito (G), 184.10; 100 butterfly: Grace Young (G), 1:05.69; 100 freestyle: Cheng (G), 1:00.25; 500 freestyle: K Young (G), 5:51.34; 200 freestyle relay: G (Cheng, Cohen, G Young, Torello), 1:49.45; 100 backstroke: Francesca Debs (H), 1:20.97; 100 breaststroke: Madalyn Gaffney (H), 1:19.65; 400 freestyle relay: H (Morgan Collins, Lillian Teel, Genevieve DiChiara, Eleanore Nowacki), 4:17.27. Records: G 7-0, H 2-3.