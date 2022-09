Golf Leagues | News, Sports, Jobs

Tim Kesperek shot a 35 to lead the A Division and Scott Hazelton, Lee Szalkowski and Joey Tramuta all fired a 42 to pace the B Division in the Monday Night Vineyards Utility League.

A Division: Dave Criscione 37, Dan Wolfe 37, Charlie Reinhardt 37, Bob Golubski 38, Miles Willoughby 39, Phil Hopkins 39, John Lakas 40, Bob Manning 40, Chad Bradigan 40, Bob Calph 41, Jeff Nelson 41, Jim Sedota 41 .

A Division skins: Tim Kesparek (No. 3), Dave Criscione (No. 6), Mike Willoughby (No. 8), Chad Bradigan (No. 4 and No. 7), Jim Sedota (No. 5).

B Division: Jaime Galarza 43, Bill Cochrane 43, Phil Maslak 43, Jeff White 43, Bill Anderson 43, Ryan Walker 44, Joe Yelich 44, Gary Hazelton 44, Tim Wozniak 45, Bill Marsh 45, Mike Crise 48, Brian Liberator 51 .

B Division skins: Phil Maslak (No. 9), Bill Anderson (No. 2), Gary Hazelton (No. 8).

Closest to the pin: Gary Hazelton (No. 5), Tim Wozniak (No. 9).

— — —

Matt Kessler shot a 33 to lead the Thursday Tom Tucker League at Vineyards Golf Course.

Gross: Mike Rylowicz 37, Steve Dando 39, John Chabuel 39, Ryan Golubski 40, Craig Sutton 40, Greg Haight 41, Rob LeGrano 41, Dave Ferguson 43, Dick Dill 43, Jeff Lehnan 43, Cody Merrill 44, Matt Utegg 44, Brian Curtis 44, Chris Kokoszka 44, Gordy Haight 45, Tim Cave 45, Ricky Bauza 45, Tom Woznak 45.

Closest to the pin: Brian Curtis (No. 12), John Chabuel (No. 18).

Skins: John Chabuel (No. 16, No. 17).