Golf Leagues | News, Sports, Jobs

LAKEWOOD, NY — Team 11, comprised of Jon Steffan, Dan Steffan, Rick Hutley and Marty Yucha, won the second half of the Youngsville Senior Golf League at Maplehurst Country Club.

Following are the individual highlights from Sept. 6:

Gross: Tim Sandberg 34, Denny Howe 37, Ron Holmes 41, Bill Kibbey 41.

Net: Scott Pepperman 31, Ron Holmes 32, Bob Rogers 32, Denny Howe 33, Tim Sandberg 33, Ken Teats 33.

Birdies: Art Ward 3; Denny Howe 2, Tim Sandberg 2, and Rick Abplanalp, Chris Buzzetto, Bill Gross, Ron Holmes, Bob Holt, Brian Kane, Rod Korbar, Al Kuzminski, Jon Steffan and Gary VanGuilder 1 apiece.

——

WARREN, Pa. — Following are the results from the Jackson Valley Golf Course Ladies League from Aug. 31 and Sept. 1:

Flight A

Gross: Kristen Petrarca 45, Margie Cerra 46, Julie Moyer 47, Kellie McClement 50, Wende Lescynski 50, Mary Beth Whiting 52, Patti Larson 54, Kristie Stoddard 55.

Net: Wende Lescynski 33, Margie Cerra 35, Julie Moyer 35, Mary Beth Whiting 36.

Fewest putts: Kristen Petrarca 15, Kellie McClement 15.

Flight B

Gross: Leigh Unen 51, JoAnn Dean 51, Andrea Conklin 53, April Tharp 54, Tracey Richard 55.

Net: JoAnn Dean 31, Leigh Unen.

Fewest putts: JoAnn Dean 15.

Flight C

Gross: Lynne Rulander 59, Rickel Stearns 60, Cindy Schumann 62.

Net: Rickel Stearns 29, Cindy Schumann 31.

Fewest putts: Chris Schuyler 19, Cindy Schumann 19, Mary Ann Wilcox 19.

Flight D

Gross: Marianne Yaegle 70.

Net: Marianne Yaegle 31, Lori Elmquist 34.

Fewest putts: Crissi Winans 18.

——

RUSSELL, Pa. — Following are the results from the Blueberry Hill Ladies League:

A Flight

Gross: Sharon Birtcil 44, Margie Cerra 45.

Net: Margie Cerrra 35, Shraon Birtcil 36.

Tournament winners: Margie Cerra 32, Sharon Birtcil 33, Deb Niederriter 33.

B Flight

Gross: Bev Eldridge 46, Jody Christensen 48.

Net: Bev Eldridge 30, Cayla Hoffman 30.

Tournament winners: Cayla Hoffman 32, Bev Eldridge 33, Patti Larson 33.

C Flight

Gross: Deb Bialas 50, Jill Dart 50, Karen Beardsley 51, Jen Dilks 51.

Net: Deb Bialas 32, Jill Dart 32, Karen Beardsley 34, Jen Dilks 34.

Tournament winners: Deb Bialas 35, Jill Dart 35, Jen Dilks 36.

D Flight

Gross: Cindi Shield 53, Terry Borger 58, Jennie Caldwell 58.

Net: Cindi Shield 32, Jennie Caldwell 35.

Tournament winners: Cindy Shield 39, Lisa Christie 41.

E Flight

Gross: Linda Dies 53, Lee Spangler 59.

Net: Linda Dies 28, Lee Spangler 34.

Tournament winners: Linda Dies 37, Lee Spangler 39.

F Flight

Gross: Lynne Rulander 62, Sue Scalise 64.

Net: Lynne Rulander 33, Sue Scalise 33, Patsy Ball 36.

Tournament winners: Lynne Rulander 44, Beth Lundberg 45.

G Flight

Gross: Crissi Winans 67, Nancy Phillips 68.

Net: Crissi Winans 34, Nancy Phillips 35.

Tournament winners: Nancy Phillips 48, Crissi Winans 50.

Closest to the pin is No. 5: Linda Dies, 11 feet, 10 inches.