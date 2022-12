Girls volleyball: 2022 All-Big North Conference teams

Note: NJ.com did not vote on the All-Big North teams.

Anna Taufield, Tenafly

Sofia Bell, Tenafly

Rylie Theuerkauf, Tenafly

Meghan Koehler, Tenafly

Sophia Tapia, Tenafly

Samantha Kranzler, Old Tappan

Layla Giordano, Old Tappan

Maya Giordano, Old Tappan

Grayson Housley, Old Tappan

Sabrina Arcilla, Pascack Valley

Taylor Grady, Pascack Valley

Noelle Solimano, Pascack Valley

Taylor Miller Demarest

Giannna Galli, Demarest

Ariana Ward, Teaneck

Isabella Melendez, Bergenfield

Callie Milionis, Tenafly

Kayla Savoia, Bergenfield

Mikelle Stubbs, Bergenfield

Maria Perricone, Bergenfield

Emma Gobo, Old Tappan

Isabella Benasillo, Old Tappan

Isabella Villa, Demarest

Netta Saban, Demarest

Claire Song, Demarest

Mia Hachadourian, Pascack Valley

Grace Misha, Pascack Valley

Jillian Feeley, Pascack Valley

Amali Johnson, Teaneck

Kayla Sanchez, Demarest

Lily Hamlin, Demarest

Molly Emr, Old Tappan

Jackie Carlos, Old Tappan

Tegan Feeley, Pascack Valley

Gianna Bucello, Pascack Valley

Mikayla Barquin, Tenafly

Olivia Lai, Tenafly

Taniya Thomas, Bergenfield

Celine De La Rosa, Bergenfield

Elmina Candic, Teaneck

Cammi Quirk, Ridgewood

Ryan Mincey, Ridgewood

Lauren Stuart, Ridgewood

Inesse Chun, Ridgewood

Delia van der Heide, Northern Highlands

Grace Khowaylo, Northern Highlands

Chloe Anselmi, Northern Highlands

Isabella Bido, Paramus

Leah Miksi-Sahdo, Paramus

Carli Silverman, Ramapo

Julia Cortorillo, Ramapo

Ziahna Fraizer, Hackensack

Caitlin Bergman, Ridgewood

Taylor Grady, Ridgewood

Bella O’Callaghan, Northern Highlands

Anna Bryan-Jones, Northern Highlands

Briellie Turner, Ramapo

Maya Shah, Ramapo

Eleni Papas, Paramus

Klea Karanxha, Paramus

Tiana Holeviczki, Paramus

Kiara Zambrano, Hackensack

Nevaeh Cole, Hackensack

Ava Swartz, Ridgewood

Izzy Malley, Northern Highlands

Grace Cabrera, Northern Highlands

Jenna Tarabocchia, Paramus

Katrina Lagasca, Paramus

Angelica Morquecho, Hackensack

Toni Pernetti, Ramapo

Rebecca Salmins, Ramapo

Brookelyn Talmadge, Immaculate Heart

Grace Coughlin, Immaculate Heart

Kalena Stavish, Immaculate Heart

Eve Roman, Immaculate Heart

Abby Romero, Immaculate Heart

Kahlia Content, Immaculate Heart

Olivia Papp, Holy Angels

Caterina Cardamone, Holy Angels

Tyaja Thomas, Paramus Catholic

Katelyn Gibbons, Paramus Catholic

Second Team

Emma Cartwright, DePaul

Rilie Mendoza, DePaul

Taylor Riccio, Paramus Catholic

Kahmeryn Oliver, Paramus Catholic

Bellisma Lew, Paramus Catholic

Kaitlyn Brady, Holy Angels

Catherine Tuhoy, Holy Angels

Alexa Grigaliunas, Immaculate Heart

Julia Sobilo, Immaculate Heart

Bryana Saenz, Immaculate Heart

Dylan Applin, Immaculate Heart

Olivia Chojnowski, Paramus Catholic

Caroline Miller, Paramus Catholic

Paighton Cornett, DePaul

Gianna Nelson, DePaul

Jiayi Oyuang, Holy Angels

Isabella Kim, Holy Angels

Emma Evancho, River Dell

Alicia Idiculla, River Dell

Erin McCabe, River Dell

Emily Sinclair, River Dell

Mia Piantino, Pascack Hills

Mikka Jarvis, Pascack Hills

Ella Espino, Pascack Hills

Rebekah Eng, Indian Hills

Alexa Yankauskas, Indian Hills

Courtney Currier, Ramsey

Bani Dhillon Hira, Ramsey

Ava La Vigna, Mahwah

Riley Merkel, Westwood

Reese Petersen, River Dell

Lily Crowder, River Dell

Ariana Rodriguez, River Dell

Julia Ryan, River Dell

Elyssa Samani, Pascack Hills

Giulana Balboni, Pascack Hills

Leah Lorenz, Indian Hills

Lucy Sobel, Ramsey

Ava Pensari, Ramsey

Abby DeGasperis, Ramsey

Chani Weber, Mahwah

Gianna Juliano, Pascack Hills

Nina Zuidema, Indian Hills

Ava Monte, Ramsey

Abby Lorusso, Ramsey

Natalya Vega, Westwood

Lyna Rodriguez, Westwood

Sabrina Foley, Mahwah

Ella Selfon, Mahwah

Sofia Pagan, Fort Lee

Elis Ayvazoglu, Fort Lee

Alexa Conti, Fort Lee

Paige Lino, Fort Lee

Isabela Morales, Cliffside Park

Maria F. Rospigliosi, Cliffside Park

Sharyna Hariniaina, Cliffside Park

Claire Filipowicz, Dumont

Allison Graham, Dumont

Isabela Gonzalez, Ridgefield Park

Nadia Noriega, Dwight-Morrow

Katherine Borisov, Fort Lee

Katie Murtagh, Fort Lee

Maria J. Rospigliosi, Cliffside Park

Reyna SutujDuarte, Cliffside Park

Nawal Zubi, Cliffside Park

Kayleigh Turner, Dumont

Jalen Lacey, Ridgefield Park

Bree Cooney, Ridgefield Park

Lina Kim, Dwight-Morrow

Mia Frankel, Fort Lee

Nadia Sango, Fort Lee

Rachel Lopez, Cliffside Park

Jadyn Isikliyol, Cliffside Park

Ciara Horgan, Dumont

Riley Graham, Dumont

Tatiana Acosta, Ridgefield Park

Gianna Terrarosa, Ridgefield Park

Madison Scott, Dwight-Morrow

Nila Valentine, Dwight-Morrow

Coach of the Year: Matthew Kingsley, Bergen Tech

Bryanna Purisima, Bergen Tech

Alana Baginski, Bergen Tech

Riley Sobel, Bergen Tech

Kaitlyn Acevedo, Bergen Tech

Anastasia Kelnik, Bergen Tech

Michelle Binder, Bergen Tech

Nayely Lucero, Passaic

Desiree Santana, Passaic

Kamila Cordero, Passaic Tech

Izabella Isaza, Passaic Tech

Fabiana Ayala, Passaic Tech

Mary Davey, Clifton

Melanie Campos, Clifton

Kaitlyn Lee, Bergen Tech

Addy Matos, Passaic

Kelly Varela, Passaic

Triana Pena, Paterson Eastside

Daniella Ferguson, Passaic Tech

Sarah McErlean, Passaic Tech

Zuzanna Soltys, Passaic Tech

Mikaella Francisco, Clifton

Isabel Bertan, Clifton

Kalyna Figol, Bergen Tech

Aimee Zollinger, Bergen Tech

Pricelda Martinez, Paterson Eastside

Ronshanae Austin, Paterson Eastside

Milana Villalobos, Passaic Tech

Samantha Damaraju, Passaic Tech

Wendy Ortega, Passaic

Jordana Del Angei, Passaic

Latania Ortiz, Paterson Kennedy

Nayeli Garcia, Paterson Kennedy

Coach of the Year: Peter Zisa, Fair Lawn

Anna DelColliano, West Milford

Isabelle Borowinski, Wayne Valley

Nicole Antonio, Wayne Valley

Lisa Starr, Lakeland

Arianna Wood, Wayne Hills

Brielle Wood, Wayne Hills

Jenny Choi, Wayne Hills

Ashley Kingley, Fair Lawn

Gabby Imburgia, Fair Lawn

Melanie Malkasyan, Fair Lawn

Skyler Ribitzki, West Milford

Emma Garcia, West Milford

By Jessica Jordiolin, Fair Lawn

Melanie Mara, Fair Lawn

Faith Erasma, Fair Lawn

Rachel Schmitt, Fair Lawn

Grace Mazzie, Wayne Valley

Olivia Isaacson, Wayne Valley

Madelyn Allegri, Wayne Hills

Kaitlyn Van Zile, Lakeland

Riley Denio, Fair Lawn

Reese Antonio, Wayne Valley

Rilee Crank, Wayne Valley

Kacey DiPasquale, Passaic Valley

Klea Gerollari, Passaic Valley

Lucia Castro, Wayne Hills

Ana Kuser, Wayne Hills

Amelia Liebau, West Milford

Jordan Carmosino, Lakeland

Emily Ricci, Lakeland

PJ Potter may be reached at [email protected].